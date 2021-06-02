Убийство семи ветеранов на Житомирщине: приговор может быть в пятницу, родные считают судью предвзятой. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество
4 июня, в пятницу, суд планирует провести дебаты по делу об убийстве семи друзей, которые приехали на рыбалку, в том числе военнослужащих и ветеранов войны на Востоке.
Напомним, трагедия произошла 22 мая во лесу в Житомирской области.
Дебаты обычно являются финальным аккордом в рассмотрении судебного дела. Как после разговора с адвокатами рассказал Цензор.НЕТ сын одного из погибших, старшего сержанта Виталия Вульчина, Максим, скорее всего в этот день председательствующая судья Гулак Н.А. планирует вынести приговор. Однако лично сомневается в беспристрастном отношении судьи.
Фото: Снизу справа - Захаренко, подозреваемый в убийстве. В очках - человек, которому удалось спастись. Другие - убиты. 2018 г.
"Дело в том, что это заседание планировалось вообще на 7 мая, однако был перенесен на 4 июня из-за болезни судьи. На этом заседании по плану был, в частности, допрос убийцы, поэтому даже несмотря на то, что сам убийца выразил нежелание отвечать на вопросы стороны потерпевших, это было одно из ключевых заседаний и мы к нему готовились. 7 мая пришло сообщение о том, что запланированное ранее заседание теперь внеочереди и в срочном порядке будет проведено 18 мая. Представители потерпевших имели другие судебные заседания, назначенные на эту же дату, поэтому было принято решение подать заявление с просьбой перенести заседание на 4 июня (как и планировалось) по объективным причинам и не проводить его без присутствия потерпевших или их представителей. Я хочу отметить, что потерпевшие не пропустили ни одного заседания до этого, но, тем не менее, наше заявление было просто проигнорировано. Хотя когда сторона защиты просила перенес другое заседания им это согласовали, как и перенес из-за болезни судьи, - рассказывает Максим Вульчин. - 17 мая во второй половине дня, после 16:00, некоторым пострадавшим пришла СМС с требованием явиться на судебное заседание на следующий день. В срочном порядке были высланы идентичные заявления о переносе уже от лица каждого из пострадавших, но ... Но 18 мая заседание, несмотря на все наши ходатайства, было проведено. Интересно то, что на это заседание явился и второй адвокат убийцы Черезов И.Ю. - адвокат Богдана, Мельника, Насирова ... - который до этого присутствовал на одном или двух заседаниях в самом начале. Конечно, приехали и СМИ, в частности ICTV, которых тоже не было когда допрашивали свидетелей по делу. И вот на 4 июня назначают дебаты... "
Первое заседание, подчеркивает мужчина, было проведено 29 декабря 2020. То есть, за полгода суд рассмотрел 12 томов дела по убийству семерых человек.
"На одном из заседаний свидетель Курило В.А., который является сотрудником УВБ, заявил, что он якобы провел собственное расследование и пришел к выводу, что виноваты именно погибшие, и что он вообще видел там "мешки оружия". Никаких доказательств он не привел, но судья его не останавливала, хотя не фотодоказательствах никаких мешков оружия не было. Интересно то, что работники УВБ были первыми, кто прибыл на место преступления. Это те же сотрудники, которые сотрудничали с Захаренко по делу по задержанию начальника полиции, те самые, которые первыми осматривали место преступления, - продолжает Максим. - В то же время, когда говорили работники полиции Попильнянского района, один из них сообщил, что на место событий приехал их начальник и удивился тому, что подозреваемый не был закован в наручники. В ответ на это судья отреагировала эмоционально, давая свою негативную оценку этому высказыванию. Это при том, что согласно протоколу работника УДВБ Поставенского, который тоже проходил по делу как свидетель и давал положительную характеристику Захаренко, как и согласно протоколу допроса Гусара Р. (заместитель начальника ЖУ ДВБ) было отмечено, что Захаренко в переговорах с Гусаром неоднократно заявлял, что контролирует подъезд к дому, что он вооружен и будет стрелять, если кто-то кроме этих ДВБшникив, с которыми он сотрудничал, приблизится к нему".
Когда показания в суде давал сотрудник СБУ Андрийчук С. - человек, который "приютил" убегающего Вадима и предоставил ему защиту - адвокат спросил, знает ли господин Андрийчук о случаях угроз со стороны Захаренко своим односельчанам или кому-то еще. "Свидетель ответил утверждающее, но судья Гулак его прервала вопросом, видел ли он это лично, на что тот ответил отрицательно, и тогда она заявила, что это все сплетни" из области одна баба сказала", - продолжает сын убитого военного. - В отличие от "мешков оружия", да?"
"Когда рассматривались фотографии того дня, изъятые из телефона одного из погибших, ветерана российско-украинской войны и волонтера Романа Ханенко, на которых в частности были изображены погибшие с оружием: судья сказала "Мальчики играют с оружием", - добавляет Максим.
Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая 2020 года, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.
По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.
Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.
Пожалуйста, подождите...
Іншого варіанту нам не лишають.
Там вроде условно год...
Вранье началось с того что типа убийца с ними бухал это из показаний выжившего. Но в инете статья где сказано что по экспертизе он был трезвым и на суде это нигде не всплывало.
Значит не исключено что и остальное типа "друзья, рыбалка, часто ездили" тоже вранье и приехали они к нему на стрелку по вопросу арестованного начальника милиции Попельнянского р-на за взятку по заявлению подсудимого.
За вбивство сплячих - треба судити.
Вони ж ні на кого не напали.
Ти сам себе чуєш?
Зачем выживший рассказывает что они бухали если по экспертизе стрелок был трезвым???
Мало ли что он бегал, может с перепугу не поверил удачи....
Мне бы на тебя интересно посмотреть когда всех завалят, а тебя отпустят.
Оказывается, рембы не мажут - и если такая ремба взяла в руки двустволку - то ночью по бегущему человеку кладет 100 из 100. "отпустило" оно - в дом к спящим людям вломилось, перестреляло, а потом вдруг одного решило "отпустить". Вот только тот, кого "отпустили" почему-то отрицает, что его "отпустили", хотя с его стороны меньше причин лгать - ему ведь выгораживать себя не нужно.
А предположение о том, что оружие расчехлил и положил рядом с трупами сам убийца еще в самом начале высказывал уцелевший, которого по словам убийцы, он "отпустил".
Вот статья где сказано что он был трезвым. Тогда как они с ним бухали, со слов выжившего???
Достаточно посмотреть их соцсети, где они с сигарами позизуют в окопах, сразу понятно - ряженые аваковцы, получившие липовые корочки.
А те, кто приехал на два часа на фотосессию - сплошняком имеют 1 группу.
Нет я буду верить непонятно как выжившему который говорит что подсудимый бухал, а по экспертизе он был трезвым.
Точно - давай не верить выжившему, чудом сбежавшему от убийцы, зато будем верить убийце, который себя выгораживает! Браво, логика полного кацапа 99 уровня!
Двоих он убил сразу... остальные спали... один выжил...
Тогда как он выжил и почему он его тоже не бил?
Зато у тебя "сходится" каким-то образом абсолютный бред, что убийца "отпустил" одного - босиком и в исподнем в ночь.
Подсудимый явно в разы круче меня как стрелок, мог за минуту спокойно сделать 17-20 выстрелов
Куда он бы убежал, хватит фантазировать!
Даже будь у него пулемет, а не двустволка - шансы убежать ночью были. Но тебе, кацапу, конечно же, хочется оправдать убийцу - он ведь тебе нравится - ведь он убил 7х атошников - такой няшка.
Учитывая что у него один сын толи погиб то ли умер.... хз может и климануло
История мутная....
этоу уроду и сказать теперь нечего - молчит....(((
Случай произошёл не на линии фронта и убил он их совсем не по причине,что они "защитники".
Ты сам себе противоречишь. Защита - оправдывает.
"но даю право защититься"
Не ври, ты пишешь "я на стороне мужика...я его понимаю."
То есть - ты понимаешь убийцу АТОшников и лично написал, что ты на стороне убийцы АТОшников - причем ты не знаешь точно всего, что там произошло, но по умолчанию занял сторону убийцы. Тут варианта 2 - либо тебе просто нравятся убийцы, либо тебе конкретно импонирует, что он убил именно АТОшников.
Поэтому я буду просто скромнее и без переживания ваших мнений обо мне.
Думаю на этом можно остановиться.
Покійни не були ангелами але не зробили нічого за що можна вбити людину.
Кацапу нічого гарного не побажаю.