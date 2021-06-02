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Убийство семи ветеранов на Житомирщине: приговор может быть в пятницу, родные считают судью предвзятой. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Убийство семи ветеранов на Житомирщине: приговор может быть в пятницу, родные считают судью предвзятой. ФОТО

4 июня, в пятницу, суд планирует провести дебаты по делу об убийстве семи друзей, которые приехали на рыбалку, в том числе военнослужащих и ветеранов войны на Востоке.

Напомним, трагедия произошла 22 мая во лесу в Житомирской области.

Дебаты обычно являются финальным аккордом в рассмотрении судебного дела. Как после разговора с адвокатами рассказал Цензор.НЕТ сын одного из погибших, старшего сержанта Виталия Вульчина, Максим, скорее всего в этот день председательствующая судья Гулак Н.А. планирует вынести приговор. Однако лично сомневается в беспристрастном отношении судьи.

Убийство семи ветеранов на Житомирщине: приговор может быть в пятницу, родные считают судью предвзятой 01

Фото: Снизу справа - Захаренко, подозреваемый в убийстве. В очках - человек, которому удалось спастись. Другие - убиты. 2018 г.

"Дело в том, что это заседание планировалось вообще на 7 мая, однако был перенесен на 4 июня из-за болезни судьи. На этом заседании по плану был, в частности, допрос убийцы, поэтому даже несмотря на то, что сам убийца выразил нежелание отвечать на вопросы стороны потерпевших, это было одно из ключевых заседаний и мы к нему готовились. 7 мая пришло сообщение о том, что запланированное ранее заседание теперь внеочереди и в срочном порядке будет проведено 18 мая. Представители потерпевших имели другие судебные заседания, назначенные на эту же дату, поэтому было принято решение подать заявление с просьбой перенести заседание на 4 июня (как и планировалось) по объективным причинам и не проводить его без присутствия потерпевших или их представителей. Я хочу отметить, что потерпевшие не пропустили ни одного заседания до этого, но, тем не менее, наше заявление было просто проигнорировано. Хотя когда сторона защиты просила перенес другое заседания им это согласовали, как и перенес из-за болезни судьи, - рассказывает Максим Вульчин. - 17 мая во второй половине дня, после 16:00, некоторым пострадавшим пришла СМС с требованием явиться на судебное заседание на следующий день. В срочном порядке были высланы идентичные заявления о переносе уже от лица каждого из пострадавших, но ... Но 18 мая заседание, несмотря на все наши ходатайства, было проведено. Интересно то, что на это заседание явился и второй адвокат убийцы Черезов И.Ю. - адвокат Богдана, Мельника, Насирова ... - который до этого присутствовал на одном или двух заседаниях в самом начале. Конечно, приехали и СМИ, в частности ICTV, которых тоже не было когда допрашивали свидетелей по делу. И вот на 4 июня назначают дебаты... "

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Первое заседание, подчеркивает мужчина, было проведено 29 декабря 2020. То есть, за полгода суд рассмотрел 12 томов дела по убийству семерых человек.

"На одном из заседаний свидетель Курило В.А., который является сотрудником УВБ, заявил, что он якобы провел собственное расследование и пришел к выводу, что виноваты именно погибшие, и что он вообще видел там "мешки оружия". Никаких доказательств он не привел, но судья его не останавливала, хотя не фотодоказательствах никаких мешков оружия не было. Интересно то, что работники УВБ были первыми, кто прибыл на место преступления. Это те же сотрудники, которые сотрудничали с Захаренко по делу по задержанию начальника полиции, те самые, которые первыми осматривали место преступления, - продолжает Максим. - В то же время, когда говорили работники полиции Попильнянского района, один из них сообщил, что на место событий приехал их начальник и удивился тому, что подозреваемый не был закован в наручники. В ответ на это судья отреагировала эмоционально, давая свою негативную оценку этому высказыванию. Это при том, что согласно протоколу работника УДВБ Поставенского, который тоже проходил по делу как свидетель и давал положительную характеристику Захаренко, как и согласно протоколу допроса Гусара Р. (заместитель начальника ЖУ ДВБ) было отмечено, что Захаренко в переговорах с Гусаром неоднократно заявлял, что контролирует подъезд к дому, что он вооружен и будет стрелять, если кто-то кроме этих ДВБшникив, с которыми он сотрудничал, приблизится к нему".

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Когда показания в суде давал сотрудник СБУ Андрийчук С. - человек, который "приютил" убегающего Вадима и предоставил ему защиту - адвокат спросил, знает ли господин Андрийчук о случаях угроз со стороны Захаренко своим односельчанам или кому-то еще. "Свидетель ответил утверждающее, но судья Гулак его прервала вопросом, видел ли он это лично, на что тот ответил отрицательно, и тогда она заявила, что это все сплетни" из области одна баба сказала", - продолжает сын убитого военного. - В отличие от "мешков оружия", да?"

"Когда рассматривались фотографии того дня, изъятые из телефона одного из погибших, ветерана российско-украинской войны и волонтера Романа Ханенко, на которых в частности были изображены погибшие с оружием: судья сказала "Мальчики играют с оружием", - добавляет Максим.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая 2020 года, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.
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Топ комментарии
+23
В таких випадках, коли суддівська система відпускає вбивцю, я думаю, краще вбивати винуватця... Тоді вони вже не будуть проститись на волю. А рятуватимуться в тюрмі.
Іншого варіанту нам не лишають.
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02.06.2021 16:55
+15
и судью тоже
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02.06.2021 17:03
+7
Тобто всі приїхали на стрєлку, а один з них ще і порибачить?
Ти сам себе чуєш?
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02.06.2021 17:47
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В таких випадках, коли суддівська система відпускає вбивцю, я думаю, краще вбивати винуватця... Тоді вони вже не будуть проститись на волю. А рятуватимуться в тюрмі.
Іншого варіанту нам не лишають.
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02.06.2021 16:55 Ответить
Ты про кого?
Там вроде условно год...
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02.06.2021 16:58 Ответить
Ти про *****? Так він у бункері сховався.
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02.06.2021 17:37 Ответить
и судью тоже
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02.06.2021 17:03 Ответить
напевно.
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02.06.2021 17:17 Ответить
История мутная... все погибшие типы мутные. На патриотизм и АТО опираться не стоит.
Вранье началось с того что типа убийца с ними бухал это из показаний выжившего. Но в инете статья где сказано что по экспертизе он был трезвым и на суде это нигде не всплывало.
Значит не исключено что и остальное типа "друзья, рыбалка, часто ездили" тоже вранье и приехали они к нему на стрелку по вопросу арестованного начальника милиции Попельнянского р-на за взятку по заявлению подсудимого.
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02.06.2021 17:26 Ответить
К тому же на рыбалку все приехали со стволами...
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02.06.2021 17:27 Ответить
Тоді вони би у нього не лишились.
За вбивство сплячих - треба судити.
Вони ж ні на кого не напали.
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02.06.2021 17:30 Ответить
То шо они были "сплячими" говорит выживший. Кстати со слов подсудимого он же его и отпустил, потому что он с ними не был, а реально приехал на рыбалку за компанию и ствола у него тоже не было.
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02.06.2021 17:32 Ответить
Тобто всі приїхали на стрєлку, а один з них ще і порибачить?
Ти сам себе чуєш?
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02.06.2021 17:47 Ответить
Не исключено что не все, а только те двое которых вальнул первыми. Остальных валил уже на автомате...
Зачем выживший рассказывает что они бухали если по экспертизе стрелок был трезвым???
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02.06.2021 17:52 Ответить
Отпустил?? Так, что выживший босый бегал по селу и искал помощи?? Вы совсем башкой тронулись?
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02.06.2021 19:40 Ответить
Это ты башкой тронулся и не можешь проанализировать ситуацию.
Мало ли что он бегал, может с перепугу не поверил удачи....
Мне бы на тебя интересно посмотреть когда всех завалят, а тебя отпустят.
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02.06.2021 21:20 Ответить
В отличие от тебя, я неплохо умею анализировать. Ты же веришь в лютый бред убийцы, который, очевидно, пытается себя выгородить и у тебя вызывает недоверие вполне логичный рассказ выжившего.
Оказывается, рембы не мажут - и если такая ремба взяла в руки двустволку - то ночью по бегущему человеку кладет 100 из 100. "отпустило" оно - в дом к спящим людям вломилось, перестреляло, а потом вдруг одного решило "отпустить". Вот только тот, кого "отпустили" почему-то отрицает, что его "отпустили", хотя с его стороны меньше причин лгать - ему ведь выгораживать себя не нужно.
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03.06.2021 06:32 Ответить
Кстати, двое остались с ним типа бухать, но если он был трезвым то как они бухали... Не исключено что начали угрожать, мужик немного неадекватный взял волыну и пошел в разнос... Начал с двоих, остальных убил потому что у них уже было оружие или они с ним спали??? То что они были в руках с оружием видно по фото с места проишествия...
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02.06.2021 17:38 Ответить
мало того на всех фото оружие НЕ ЗАЧЕХЛЕНО!!! Это нарушение правил. Зачем им среди ночи незачехленное оружие??? Тем более ВСЕМ!
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02.06.2021 17:45 Ответить
А він стріляв із зачехленого? Чи йому можна?
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02.06.2021 17:48 Ответить
Что делали типа спящие с незачехленным оружием в руках?
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02.06.2021 17:52 Ответить
А то, что убийца сам расчехлил оружие и положил его рядом с убитыми - религия понять не позволяет? Или он рембо и терминатор в одном лице, что положил из 2хстволки 7 человек, у которых было в руках оружие?
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02.06.2021 19:42 Ответить
Твои анальные догадки мало кому интересны. У следствия таких фактов нету!
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02.06.2021 21:21 Ответить
Ну то, что ты предвзятый идиот, принимающий на веру абсолютно бредовые и аллогичные выдумки убийцы и сходу откидывающий логичные версии - это уже понятно.
А предположение о том, что оружие расчехлил и положил рядом с трупами сам убийца еще в самом начале высказывал уцелевший, которого по словам убийцы, он "отпустил".
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03.06.2021 06:17 Ответить
Быдло разговаривай с таким же быдлом как сам если не умеешь себя адекватно вести!
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03.06.2021 17:09 Ответить
Быдло тут ты и твой соратник, разделяющий твою ненависть к Украине и ее защитникам. Брысь за поребрик, мразь.
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03.06.2021 19:27 Ответить
https://tsn.ua/ru/********/rasstrel-atoshnikov-v-zhitomirskoy-oblasti-strelyavshiy-byl-trezv-i-osoznaval-svoi-deystviya-1571206.html

Вот статья где сказано что он был трезвым. Тогда как они с ним бухали, со слов выжившего???
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02.06.2021 17:43 Ответить
На заборе тоже много чего написано - очевидно, что первые прибывшие менты были корешами убийцы - они на него даже наручников не надели, хотя обязаны были это сделать при любых раскладах. Так что записать они могли что угодно. Не гвооря уже о том, что бухать могла компания - кто-то в компании мог и не пить.
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03.06.2021 06:20 Ответить
ну ты бредогон с-ка...
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03.06.2021 17:08 Ответить
а судью ?
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02.06.2021 18:48 Ответить
И судью
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02.06.2021 20:56 Ответить
Нехрен свистеть тут про ветеранов!
Достаточно посмотреть их соцсети, где они с сигарами позизуют в окопах, сразу понятно - ряженые аваковцы, получившие липовые корочки.
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02.06.2021 16:58 Ответить
Но это ж не повод их убивать, правильно? Другое дело, что история мутная какая-то, Захаренко этот пряма Ремба какой-та, вот так вот как заправский терминатор 7 человек на тот свет отправил, что-то тут не сходится...
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02.06.2021 17:03 Ответить
В Чернобыле спасатели, которые были с первого дня, получили максимум 2 группу и сотку к пенсии, как мой тесть.
А те, кто приехал на два часа на фотосессию - сплошняком имеют 1 группу.
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02.06.2021 17:14 Ответить
знакомый водителем возил начальство .так 4 начальника сменилось - получив предельную дозу . а его как бы и не брало пока народ не взбунтовался от такой росы в глаза
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02.06.2021 18:53 Ответить
Они приехали на стрелку. ХЗ че там произошло... правды уже никто не узнает
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02.06.2021 17:28 Ответить
Да що там дізнаватись? Приїхали АТОвці до скритого сепара - він їх і поубивав під чиєсь замовлення
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02.06.2021 17:50 Ответить
Правды никто не узнает. А еще эти АТОвци знали мента которого он в тот день слил за взятку!
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02.06.2021 17:53 Ответить
це версія обвинуваченого,
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02.06.2021 18:17 Ответить
Я не на что не претендую. Просто слишком многое не сходиться, а в таком деле очень важны детали, для установления того что реально произошло. А деталей нету и не будет... Может подсудимый и сам не знает за что их убил? Просто планка упала и убил, а он был планочником от него там все село выло!
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02.06.2021 18:31 Ответить
Главное, что ты на веру воспринимаешь все, что сказал убийца.
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02.06.2021 19:45 Ответить
главное что ты как затычка под каждым моим коментом.
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02.06.2021 21:21 Ответить
Ну так ты тут из штанов выпрыгиваешь, пытаясь оправдать убийцу - притом видно, что ты даже показаний ключевого свидетеля не удосужился почитать - зато убийце резко на слово поверил.
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03.06.2021 06:45 Ответить
тормоз хватит постить свои влажные мечты.
Нет я буду верить непонятно как выжившему который говорит что подсудимый бухал, а по экспертизе он был трезвым.
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03.06.2021 17:04 Ответить
"Нет я буду верить непонятно как выжившему"

Точно - давай не верить выжившему, чудом сбежавшему от убийцы, зато будем верить убийце, который себя выгораживает! Браво, логика полного кацапа 99 уровня!
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03.06.2021 19:28 Ответить
мотив, тут ніякої ролі не грає, тим більш тут не перевищення меж необхідної оборони.
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03.06.2021 09:12 Ответить
Вот именно.с какими бы целями пацаны к нему не приехали,семь человек вальнуть это перебор.
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03.06.2021 20:56 Ответить
в 90х с Афгана тоже много героев вернулось... потом многие стали бандюганами! Так что тут дело такое.
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02.06.2021 17:55 Ответить
в Афгане героев не было... были только дебилы.
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03.06.2021 08:29 Ответить
5-ро из семи спали..- конфликт, - первый погиб, остальные нявкнуть не успели = тоже тела.., последний свалил босиком..- как-то так и было...(((
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02.06.2021 18:15 Ответить
чето не сходится. Их было 7.
Двоих он убил сразу... остальные спали... один выжил...
Тогда как он выжил и почему он его тоже не бил?
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02.06.2021 18:22 Ответить
Потому, что убежал, пока убийца перезаряжал двустволку. Ночь на дворе - тепловизора у убийцы не было. Что тут может "не сходиться"?
Зато у тебя "сходится" каким-то образом абсолютный бред, что убийца "отпустил" одного - босиком и в исподнем в ночь.
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02.06.2021 19:47 Ответить
Вася как он убежал если спал? Как он стрелял пьяный если не пил? Очкарик уже соврал на том что он стрелок бухал, какой понт ему вообще верить тогда???
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02.06.2021 21:33 Ответить
А ты почитай его показания - он все события подробно описывает - как пошел спать, как проснулся от звука выстрелов, которыми убийца застрелил тех, кто остался с ним за столом, как убийца вломился в дом к спящим людям, как второй проснувшийся начал с ним бороться и как он убежал - там все более чем логично и у подобных тебе предвзятых васьков, верующих в бредовые байки убийц, отпадут все вопросы.
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03.06.2021 06:24 Ответить
Я за минуту делаю 12 выстрелов с ИЖа переломки...
Подсудимый явно в разы круче меня как стрелок, мог за минуту спокойно сделать 17-20 выстрелов
Куда он бы убежал, хватит фантазировать!
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02.06.2021 21:36 Ответить
Идиот, ночь на дворе - в темноте по бегущему человеку можно и с 10 метров промазать.
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03.06.2021 06:26 Ответить
Это ты идиот, он профессиональный охотник, он бы у него даже с той хаты не вышел как те 4ро!
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03.06.2021 17:05 Ответить
Идиот, там было 8 человек - 7х он положил, 8му удалось бежать.
Даже будь у него пулемет, а не двустволка - шансы убежать ночью были. Но тебе, кацапу, конечно же, хочется оправдать убийцу - он ведь тебе нравится - ведь он убил 7х атошников - такой няшка.
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03.06.2021 19:30 Ответить
Если его упрекнули за мента, и это есть причина(слово за слово ...конфликт),то я ему бы еще руку пожал. Пора положить конец этому беспределу. АТО , защитник и т.д...во-первых надо оставаться человеком.
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02.06.2021 21:28 Ответить
Там одна из версий они его упрекнули за то что он сына в АТО не пустил...
Учитывая что у него один сын толи погиб то ли умер.... хз может и климануло
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02.06.2021 22:06 Ответить
На фото сверху слева мой друг.
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02.06.2021 17:05 Ответить
а че он на рыбалке со стволом делал? Что они все там со стволами делали??? На рыбу охотились?
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02.06.2021 17:29 Ответить
Оружие зарегистрированое. С собой таскать оружие конечно понты. .Но как видим оружие применил тот кто не служил .
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02.06.2021 18:14 Ответить
точно- странная рыбалка.. по банкам стрелять и резинок хватило бы...)))
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02.06.2021 18:16 Ответить
Для начала-судью на кол, а уж опосля...
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02.06.2021 17:08 Ответить
От судьбы не уйдешь...
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02.06.2021 17:23 Ответить
Не нужно сюда АТО приплетать!
История мутная....
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02.06.2021 18:00 Ответить
Да,преступление,но я на стороне мужика. Во всяком случае ,я его понимаю.
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02.06.2021 18:05 Ответить
і що ж ти розумієш?
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02.06.2021 18:18 Ответить
какого..??- мочить наглухо семерых за что можно было..???(((
этоу уроду и сказать теперь нечего - молчит....(((
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02.06.2021 18:19 Ответить
Понимаешь? Ты, голубок, враг Украины и потому "понимаешь" убийство ее защитников?
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02.06.2021 19:47 Ответить
Мое мнение не совпадает с вашим и только.
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02.06.2021 21:20 Ответить
Тому що ти КАЦАП і только
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02.06.2021 22:33 Ответить
Ну судя по твоему нику то ти брешеш собака. Це московія вбила твого бандеру...
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02.06.2021 23:58 Ответить
Кацап твоя Московія здохне, змирись з цим
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03.06.2021 15:22 Ответить
А я и пояснил, по какой причине твоем мнение "не совпадает" - потому, что убитые - АТОшники, а для такой мрази как ты очень приятно, когда убивают защитников Украины.
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03.06.2021 06:47 Ответить
Если ты идиот,то что я могу сделать? Надо понять суть и причину,а у тебя "защитник" и точка. Надо понимать,что защитник-такой же человек как и все.
Случай произошёл не на линии фронта и убил он их совсем не по причине,что они "защитники".
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03.06.2021 07:31 Ответить
А где ты понимал суть и причину? Ты сразу "понял мужика" - это же так понятно застрелить 7 человек, не правда ли? Так вот "понять мужика" можно только если тебе НРАВИТСЯ то, что он сделал. А нравиться это может только в одном случае - когда тех, кого он убил ты воспринимаешь как врагов. Из чего идет логичный вывод - защитники Украины для тебя - враги, это единйственная причина, почему можно безоговорочно симпатизировать их убийце.
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03.06.2021 08:02 Ответить
Я его могу понять,но не оправдываю. Моя сторна ,в данном случае, сторона защиты(если бы был суд присяжных). Заметьте,я не обвиняю другую сторону,но даю право защититься, в отличии от вас. Логика здесь не работает,логика манипулятивная и обманчива(защитник,герой,мать,ребёнок...). Есть причина,а за ним следствие. Вы начинаете с последнего. Теперь сюда можно добавить вашу логику и будет "расстрелян" минимум один человек...
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03.06.2021 09:26 Ответить
"не оправдываю. Моя сторна ,в данном случае, сторона защиты(если бы был суд присяжных)"

Ты сам себе противоречишь. Защита - оправдывает.

"но даю право защититься"

Не ври, ты пишешь "я на стороне мужика...я его понимаю."
То есть - ты понимаешь убийцу АТОшников и лично написал, что ты на стороне убийцы АТОшников - причем ты не знаешь точно всего, что там произошло, но по умолчанию занял сторону убийцы. Тут варианта 2 - либо тебе просто нравятся убийцы, либо тебе конкретно импонирует, что он убил именно АТОшников.
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03.06.2021 09:32 Ответить
Я уважаю защитников Украины,но доказывать вам я ничего не собираюсь. Кричать "я патриот!"-это просто слова. Доказательство может быть одно-на линии фронта.
Поэтому я буду просто скромнее и без переживания ваших мнений обо мне.
Думаю на этом можно остановиться.
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03.06.2021 10:41 Ответить
Да-да, расскажешь тоже. Ты уже ясно выразился: ты "на стороне мужика..." и "понимаешь его". А эти ребята на линии фронта и доказали все, в отличие от свихнувшегося сепара, которого ты "понимаешь" и оправдываешь.
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03.06.2021 14:21 Ответить
а он тупой ты ему ничего не докажешь! Он как бычара на красную тряпку видит только её!
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03.06.2021 17:07 Ответить
Вы, 2 кацапа, уже спалились в своем отношении к Украине, ее защитникам и к убийце - оба тупорылые потому что и легко просчитываетесь.
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03.06.2021 19:32 Ответить
бродяжный 2,ваше розуміння, а скоріше за все, виправдання вбивці не пов"язане з аналогічними фактами вашої біографіі?
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02.06.2021 18:51 Ответить
Смертоубтйство,да какое:сывортку правды и было б ясно.А так голые слова...
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02.06.2021 18:54 Ответить
Дегенерат вбивший сімох людей повинен сісти і надовго Убивство сімох ветеранів на Житомирщині: вирок може бути у п’ятницю, рідні вважають суддю упередженою - Цензор.НЕТ 7434 Жаль немає смертної кари.
Покійни не були ангелами але не зробили нічого за що можна вбити людину.
Кацапу нічого гарного не побажаю.
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02.06.2021 22:32 Ответить
так що, це не самозахист?
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02.06.2021 23:25 Ответить
 
 