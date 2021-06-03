Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Ужгороде полиция выявила факт массовой фальсификации паспортов студентов, которые должны были сдавать специальный экзамен для медиков - "КРОК".
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Установлено, что 20 студентов за деньги наняли других студентов, которые должны были вклеить свои фотографии в паспорта тех, кто должен был сдавать экзамен за них. (Количество фальсификаторов может быть еще больше). Благодаря порядочной позиции отдельных сотрудников медицинского университета, которые заметили факт вклейки чужих фото и вызвали полицию, массовая фальсификация экзамена на высокое звание медика была прекращена", - написал Геращенко.
В настоящее время сотрудники отдела миграционной полиции совместно со следователями Главного управления полиции Закарпатья проводят документирования преступления и общаются со всеми фигурантами. Кроме этого полицейские проверяют причастны ли к махинациям преподаватели и администрация учебного заведения.
Решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов.
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свічка@svecha62
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Это вы, граждане такие..
И депутаты воры это тоже вы, и менты продажные и учителя взяточники, и чиновники сосущие кровь, это все вы....
Іди ж ти " куда положено"
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Всегда готов проломить заскорузлость информационного пространства, навалиться всей мощью интеллекта, измочалить вездесущей осведомлённостью и ошеломить плодотворной гипотезой.