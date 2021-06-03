РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11315 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж Силовики
13 343 28
Закарпатье (2393) Нацполиция (15731) правоохранительные органы (2944) студенты (629) Геращенко Антон (1438)

Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Ужгороде полиция выявила факт массовой фальсификации паспортов студентов, которые должны были сдавать специальный экзамен для медиков - "КРОК".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что 20 студентов за деньги наняли других студентов, которые должны были вклеить свои фотографии в паспорта тех, кто должен был сдавать экзамен за них. (Количество фальсификаторов может быть еще больше). Благодаря порядочной позиции отдельных сотрудников медицинского университета, которые заметили факт вклейки чужих фото и вызвали полицию, массовая фальсификация экзамена на высокое звание медика была прекращена", - написал Геращенко.

Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко 01
Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко 02
Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко 03

В настоящее время сотрудники отдела миграционной полиции совместно со следователями Главного управления полиции Закарпатья проводят документирования преступления и общаются со всеми фигурантами. Кроме этого полицейские проверяют причастны ли к махинациям преподаватели и администрация учебного заведения.

Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко 04

Решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, то есть подделка документов.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Будущие доктора, ну нах к ним попасть...
показать весь комментарий
02.06.2021 22:08
+10
Странно этот народ рассуждает об ушлых "студентах" как буд-то они какие то иностранцы или инопланетяне..
Это вы, граждане такие..
И депутаты воры это тоже вы, и менты продажные и учителя взяточники, и чиновники сосущие кровь, это все вы....
показать весь комментарий
02.06.2021 22:42
+9
Наши медики очень ценятся в Европе... Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7008
показать весь комментарий
02.06.2021 22:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дніще з 10 червня



свічка@svecha62





В Україні паперові трудові книжки з 10 червня почнуть виводити з обігу - їх замінять електронні трудові. Відповідні зміни передбачає закон "Щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі"
показать весь комментарий
02.06.2021 22:52 Ответить
Наши медики очень ценятся в Европе... Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7008
показать весь комментарий
02.06.2021 22:07 Ответить
если вьіписавать всем антибиотик широкого спектра и тьі будешь классньім дохтором.
показать весь комментарий
02.06.2021 23:28 Ответить
Будущие доктора, ну нах к ним попасть...
показать весь комментарий
02.06.2021 22:08 Ответить
У таких и лечимся
показать весь комментарий
02.06.2021 22:14 Ответить
Така вся держава печально, по 10 або 5 потрібно давати, буде порадок .
показать весь комментарий
03.06.2021 10:55 Ответить
Талантливые детки. Находчивые, как минимум. Пока не хватает профессионализма, но это дело наживное
показать весь комментарий
02.06.2021 22:09 Ответить
Польша им все равно рада) зп на скорой 70К со старта.... а вы тут про крок спорите...
показать весь комментарий
02.06.2021 22:11 Ответить
Кому рада? Долбням шо ли?
показать весь комментарий
02.06.2021 22:31 Ответить
жестяк...
показать весь комментарий
02.06.2021 22:13 Ответить
Какая разница? Большинство интернов приходят на работу ну, никакие! Сейчас "учатся" на врачей дети фермеров и торгашей! Единицы умных, остальные тупыеееее....
показать весь комментарий
02.06.2021 22:26 Ответить
А где у нас не дети фермеров и торгашей?Единицы умные,остальные тупыеее....и продажныее...Начинай с ОП,ВР,кабмина,ментуры,прокуратуры и судов...
показать весь комментарий
03.06.2021 07:11 Ответить
А шо вы хотите? Новые лица зачем учиться? Кловун может управлять страной а студент -двоечник шо, не может быть хирургом, к примеру, или лечить детей? Яка страна - такой президент - такие и специалисты. Поржем по приколу!
показать весь комментарий
02.06.2021 22:30 Ответить
а потом на операционный стол к такому... Факт массовой фальсификации паспортов студентов-медиков при сдаче экзамена КРОК выявлен в Ужгороде, - Геращенко - Цензор.НЕТ 6450
показать весь комментарий
02.06.2021 22:34 Ответить
Хирург: Окей, гугл, как правильно сделать операцию на сердце?
показать весь комментарий
03.06.2021 06:48 Ответить
Вот и первые кандидаты в академию будущего)))
показать весь комментарий
02.06.2021 22:39 Ответить
Странно этот народ рассуждает об ушлых "студентах" как буд-то они какие то иностранцы или инопланетяне..
Это вы, граждане такие..
И депутаты воры это тоже вы, и менты продажные и учителя взяточники, и чиновники сосущие кровь, это все вы....
показать весь комментарий
02.06.2021 22:42 Ответить
які студенти - така й медицина...
показать весь комментарий
02.06.2021 23:15 Ответить
Ну... теперь хоть все понятно. "Медики" из "ВУЗа" скрысятничали, и не занесли положенную "за тему" долю в аваковскую контору. За что и поплатились. Будет им урок. Спасибо пану Геращенко за розъяснение.
показать весь комментарий
03.06.2021 00:16 Ответить
Тобто , якщо усім "кому положено" заносити "усе що положено" , то усе буде Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4327
Іди ж ти " куда положено" Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1911
Факт масової фальсифікації паспортів студентів-медиків під час складання іспиту КРОК виявлено в Ужгороді, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7093
показать весь комментарий
03.06.2021 01:48 Ответить
Молниеносная гроза, рассекающая криминальную тьму; ужас преступного мира, летящий на крыльях ночи; безжалостный демон, карающий злодеев; - вылизыватель не только ресторанных тарелок - Тосик Геращенко, недавно утративший первенство в квалификационной категории "самый упитанный пупс МВД" (бесцеремонно отобрал жиртрест Крищенко), вмиг настигнет любого уголовника и беспощадно обглодает до костей.
Холён. Свеж. Импозантен. Блистателен.
Всегда готов проломить заскорузлость информационного пространства, навалиться всей мощью интеллекта, измочалить вездесущей осведомлённостью и ошеломить плодотворной гипотезой.
показать весь комментарий
03.06.2021 06:57 Ответить
Ну и умные пошли же современные студенты,прогресс прямо-таки налицо! Максимум,до чего могли додуматься мы,бывшие студенты прошлого века-так это взимообмен корочками "зачеток" во время сдачи экзаменов. Мероприятие,друзья,довольно-таки не безопасне,т.к. в случае позорного "провала" результатом оного могло стать контрмероприятие со стороны грозного деканата: мощный "пинок под пятые точки" бедноых мучеников науки в направлении СА сроком на два года или какого-нибудь завода сроком на один год. После отбытия "наказания" хитрецам,под ехидное хихиканье ректора,милостиво разрешалось восстановиться в "родных пенатах" и грызть гранит науки вплоть до завершения полного курса обучения. А ,в общем,спасибо талатливым УжНУвцам, за массу хороших и веселых воспоминаний о далекой студенческой модлодости.
показать весь комментарий
03.06.2021 08:02 Ответить
А потом удивляемся, почему у нас ....
показать весь комментарий
03.06.2021 09:00 Ответить
...такой **********
показать весь комментарий
03.06.2021 11:15 Ответить
не знаю - шо то за викладачі і шо то за студенти... Викладач звісно не памятає особисто імя і призвіще всіх студентів. Але найкращих і найгірших, хто перездавав не один раз, він таки памятає. Потім: у професора є асистенти, що ведуть заняття у групах. То вони точно не перепутають Іванова із Петровим чи Башировим.
показать весь комментарий
03.06.2021 09:36 Ответить
это тестирование, которое проводят люди, не имеющие никакого отношения к сдающим этот тест. они никого из них не знают. вообще никого.
показать весь комментарий
03.06.2021 13:42 Ответить
 
 