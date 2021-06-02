РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11315 посетителей онлайн
Новости Фото Политика УкраиныЗа рубежом
8 605 16
награда (1674) Польша (7474) Дуда (639)

Троих украинцев, спасавших поляков, наградили медалью Virtus et Fraternitas. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Девять человек из Чехии, Румынии, Словакии, Украины и Венгрии, которые помогали польским гражданам в ХХ веке, наградили медалями Virtus et Fraternitas. Их вручил президент Польши Анджей Дуда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

Медали Virtus et Fraternitas (лат. "Добродетель и братство") вручаются лицам, которые помогали полякам или гражданам Польши других национальностей, ставших жертвами тоталитарных преступлений 1917-1990 годов. Эта награда также присуждается людям, которые чтят память польских жертв преступлений.

Во время церемонии, которая состоялась 2 июня в Президентском дворце, Дуда наградил медалями девять человек из Чехии, Румынии, Словакии, Украины и Венгрии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинского изобретателя из США Романкива наградили орденом Ярослава Мудрого. ФОТО

В этом году среди награжденных медалями Virtus et Fraternitas Петр Базелюк и Мария Базелюк из Украины, которые во время войны прятали поляков из Гуты Степанской - Мечислава Слоевского и его 7-летнего сына Эдварда.

Президент также наградил медалью Петра Грудзевича из села Дитятин в Украине, который в 1986 году выступил против советских чиновников, которые требовали снять крест с могилы почти 100 солдат Польской армии, погибших в бою против большевиков в 1920 году.

Троих украинцев, спасавших поляков, наградили медалью Virtus et Fraternitas 01
Фото: Instytut Pileckiego

Троих украинцев, спасавших поляков, наградили медалью Virtus et Fraternitas 02
Фото: Instytut Pileckiego

Троих украинцев, спасавших поляков, наградили медалью Virtus et Fraternitas 03
Фото: Instytut Pileckiego

Также смотрите: Джемилев получил чешскую медаль "За заслуги в дипломатии". ФОТО

Троих украинцев, спасавших поляков, наградили медалью Virtus et Fraternitas 04
Фото: Instytut Pileckiego

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
З поляками в нас набагато більше того, що об'єднує, ніж того, що розділяє.
показать весь комментарий
02.06.2021 22:51
+4
Історія,це минуле,це життєвий досвід ,який слід пам"ятати і робити з нього висновки !!!)))
показать весь комментарий
02.06.2021 22:54
+2
Як скажете, шановний П'ятак. Але, якщо мені не зраджує пам'ять, то перед "що" і "ніж" коми ставляться завжди.
показать весь комментарий
02.06.2021 22:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З поляками в нас набагато більше того, що об'єднує, ніж того, що розділяє.
показать весь комментарий
02.06.2021 22:51 Ответить
Історія,це минуле,це життєвий досвід ,який слід пам"ятати і робити з нього висновки !!!)))
показать весь комментарий
02.06.2021 22:54 Ответить
Після "того" коми зайві.
показать весь комментарий
02.06.2021 22:54 Ответить
Як скажете, шановний П'ятак. Але, якщо мені не зраджує пам'ять, то перед "що" і "ніж" коми ставляться завжди.
показать весь комментарий
02.06.2021 22:57 Ответить
Бухота каже що пиво краще ніж вода. Коми потрібні?
показать весь комментарий
02.06.2021 23:04 Ответить
Гадаю, що так. І перед "що", і перед "ніж". Звісно, міг щось призабути (30 років зі школи пройшло) , але з української в мене тверда "пятірка" була.
показать весь комментарий
02.06.2021 23:14 Ответить
Одні двієчники
показать весь комментарий
02.06.2021 23:26 Ответить
перед "ніж" не треба
показать весь комментарий
03.06.2021 00:44 Ответить
Ви помиляєтесь.
показать весь комментарий
02.06.2021 23:54 Ответить
Саме тому два лева на Личаковському цвинтарі закриті фанерою.
показать весь комментарий
03.06.2021 15:59 Ответить
Чому не Зеленського,Єрмака та Татарина ??? Цеж рятівники всіх і вся,всіх часів та народів !!!))))
показать весь комментарий
02.06.2021 22:51 Ответить
Эта награда также присуждается людям, которые чтят память польских жертв преступлений.Источник: https://censor.net/ru/p3269133
*********************************

Неоднозначно Троих украинцев, спасавших поляков, наградили медалью Virtus et Fraternitas - Цензор.НЕТ 7951
показать весь комментарий
02.06.2021 23:04 Ответить
Судя из того что у Слоевского был сын Эдик, то прятал он польских евреев...
показать весь комментарий
02.06.2021 23:05 Ответить
А в мене дядько є з таким самим іменем - тільки народився на кілька років раніше від цього чоловіка Потомок білоруських переселенців (17 століття) Він теж має стосунок до євреїв? Що ви до імен і прізвищ так любите чапляться? Скільки разів говорить - "Людина не винна тому що якийсь виродок носить таке саме ім"я чи прізвище яке тотожне іменам і прізвищам купи добропорядних людей!"
показать весь комментарий
03.06.2021 06:36 Ответить
И после этого посмотрите на испуганного дурачка-клоуна
показать весь комментарий
04.06.2021 17:59 Ответить
 
 