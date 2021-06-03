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Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Внедорожник на огромной скорости протаранил такси в Ривном. В результате ДТП пострадали четыре человека, таксиста из покореженного автомобиля доставали спасатели.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.

Так, 2 июня в 21:30 по спецлинии "101" поступило сообщение о ДТП с участием двух легковых автомобилей в областном центре на перекрестке улиц Гагарина и Грушевского.

Прибыв на место ДТП спасатели установили, что ДТП произошло с участием автомобилей марок Skoda и BMW. В последнем авто зажало водителя.

Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 01

Бойцы ГСЧС оперативно с помощью специнструмента деблокировали травмированного водителя и передали работникам скорой медицинской помощи.

Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 02

После отключили клеммы аккумуляторных батарей в транспортных средствах и смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.
Всего в результате ДТП четверо травмированных. Всех доставили в больницу, где их состояние оценивают медики.

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На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медики.

Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 03

Все обстоятельства ДТП будет устанавливать следственно-оперативная группа полиции.

Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 04
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 05
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 06
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 07
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 08
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 09
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 10
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 11
Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших 12
Фото: пресс-служба ГСЧС
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Топ комментарии
+6
Где то я уже это слышал, а, в Харкове было дело...
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03.06.2021 10:14
+4
Такси начало движение на запрещающий желтый свет, джипер проскакивал на красный по ходу... так что обоюдная вина!!!
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03.06.2021 10:04
+4
Тільки ви марки переплутали, таксі - беха (як не дивно).
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03.06.2021 10:19
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Такси начало движение на запрещающий желтый свет, джипер проскакивал на красный по ходу... так что обоюдная вина!!!
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03.06.2021 10:04 Ответить
Говоришь на красный по ходу... и на желтый... это как не виноватый грабитель, нех... с кошельками шлятся.
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03.06.2021 10:14 Ответить
а с каких это пор разрешен проезд на желтый (не мигающий) свет светофора???
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03.06.2021 11:18 Ответить
Где то я уже это слышал, а, в Харкове было дело...
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03.06.2021 10:14 Ответить
Такий ідіотський стиль їзди. Тут і шкода ще на червоне дьоргалась, і беха вже на червоне проскакувала.
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03.06.2021 10:07 Ответить
Тільки ви марки переплутали, таксі - беха (як не дивно).
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03.06.2021 10:19 Ответить
Згоден.
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03.06.2021 10:25 Ответить
Таксі Шкода, на 4-му фото видно.
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03.06.2021 10:49 Ответить
да ну...- на кодиаке еще не таксуют...)))
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03.06.2021 11:20 Ответить
- ще як таксують... от безысходности...
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03.06.2021 12:20 Ответить
Вова ще три роки покерує державою той майбахи виїдуть таксувати
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03.06.2021 16:18 Ответить
они оба спешили на эту встречу, похоже. надеюсь, смазку не забыли второпях.
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03.06.2021 10:15 Ответить
ааа... это зайцевы 2
такси поехало на жёлтый, будут оба виноваты!
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03.06.2021 10:19 Ответить
Виноватым будет менее занесший.
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03.06.2021 11:05 Ответить
Там, курва, всі грамотні. Два авто, BMW і сусід справа проминули світлофор ще до появи зеленого світла. Просто дісталося прудкішому і дурнішому. Цікаво, через скільки днів той другий знову почне так рушати. Бо це не лікується.
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03.06.2021 10:33 Ответить
Поїхали вони на зелене світло , а той летів спішив, ну то таке нехай всі виздоравлююють
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03.06.2021 10:38 Ответить
У такси БМВ подушек безопасности нет? На фото не видно сработавших. Явно из битков евроблях.
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03.06.2021 10:39 Ответить
уклон..болт от куда у барыг деньги на такси бизнес...(
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03.06.2021 10:42 Ответить
одно радует если б это было в парашке то мчс и скорая приехали бы на буханке и зиле.....))
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03.06.2021 10:44 Ответить
каждый "стартун" рано или поздно словит своего "проскакуна". надеюсь у энурезника хоть клиентов в бэхе не было
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03.06.2021 11:26 Ответить
Харьков-2, водила Дронов, дубль два.
Желтый свет для тех, кто должен успеть закончить проезд перекрестка.
Вечно спешащие дебило-шумахеры наоборот, хотят успеть поперед всех со своими кошолками...
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03.06.2021 12:00 Ответить
В Канаді і Америці при зміні світла на світлофорі з червоного на зелений, жовтий сигнал не включається взагалі. І це супер! Тобто деякий час з всіх сторін горить тільки червоне світло, так що їхати по перехресті можутььтільки ті авто яким під час руху світло змінювалось з зеленого на жовте. І якщо ти виїхав з-за повороту і побачив що на світлофорі горить жовте світло, тот з 100% впевненістю знаєш що свіло зміниться на червоне і не будеш тиснути на газ, а звільняти швидкість.
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03.06.2021 12:46 Ответить
ишака таксиста наказать по любому. он должен был начинать движение только на зеленый.
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03.06.2021 13:05 Ответить
Такое впечатление, что комментирующие проживают в Германии или Швейцарии. На дорогах Украины творится сплошной беспредел, тотальное, намеренное и циничное пренебрежение ПДД. Удивительно только, чтотпри таком стиле вожденя " а ля быдло" не такой уж большой процент аварий. А " нормальные пацаны" на красный вообще не тормозят.(((
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03.06.2021 13:56 Ответить
 
 