Задержана банда мошенников, "заработавшая" 17 млн грн на "продаже" несуществующего топлива и удобрений предпринимателям. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении восьми участникам преступной организации, члены которой занимались завладением чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса енерального прокурора задержали и сообщили о подозрении восьми участникам преступной организации, члены которой занимались завладением чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. Ч. 2, 3, 4 ст. 190 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, в течение 2019-2021 годов, члены преступной организации, в которую входили как граждане Украины, так и иностранцы, используя созданные ими фиктивные субъекты хозяйствования, под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений сельскохозяйственным предприятиям, которые они не намеревались поставлять, завладели более 17 млн ​​грн пострадавших.

На территории г. Киева, Киевской и Одесской областей правоохранителями одновременно проведено 58 обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к мошенническому завладению чужим имуществом, в офисных и гаражных помещениях, где находилась финансово-хозяйственная документация относительно упомянутых предприятий с признаками фиктивности, а также транспортных средствах участников преступной организации.

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Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Разоблачена преступная организация прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины и оперативными работниками Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.



Фото: сайт ОГ