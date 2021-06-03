Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции. ФОТОрепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу со спецпосланником немецкого правительства по вопросам реформ Георгом Мильбрадтом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В ходе встречи Порошенко отметил важность и правильность шага, сделанного еще в 2017 году, при назначении Специального уполномоченного правительства Германии по вопросам децентрализации для помощи Украине.

Была отмечена необходимость продолжения движения по пути децентрализации по лучшим европейским практиками и обеспечения необратимости этого процесса, чтобы избежать пробуксовки или саботажа на любом властном уровне. Завершение этой реформы требует настоящего политического лидерства.

"Это вопрос не только об успехе отдельной реформы. Этот вопрос европейской интеграции Украины", - отметил пятый президент.

Порошенко добавил, что "Европейская Солидарность" будет твердо стоять на принципах укрепления основ местного самоуправления в Украине.

Важное внимание собеседники уделили ситуации на Донбассе и путям ее решения политико-дипломатическим способом, а также важности укрепления международного единства и солидарности с Украиной для восстановления суверенита и территориальной целостности Украины, включая оккупированный Крым.

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