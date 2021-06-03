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Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу со спецпосланником немецкого правительства по вопросам реформ Георгом Мильбрадтом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

В ходе встречи Порошенко отметил важность и правильность шага, сделанного еще в 2017 году, при назначении Специального уполномоченного правительства Германии по вопросам децентрализации для помощи Украине.

Была отмечена необходимость продолжения движения по пути децентрализации по лучшим европейским практиками и обеспечения необратимости этого процесса, чтобы избежать пробуксовки или саботажа на любом властном уровне. Завершение этой реформы требует настоящего политического лидерства.

"Это вопрос не только об успехе отдельной реформы. Этот вопрос европейской интеграции Украины", - отметил пятый президент.

Порошенко добавил, что "Европейская Солидарность" будет твердо стоять на принципах укрепления основ местного самоуправления в Украине.

Важное внимание собеседники уделили ситуации на Донбассе и путям ее решения политико-дипломатическим способом, а также важности укрепления международного единства и солидарности с Украиной для восстановления суверенита и территориальной целостности Украины, включая оккупированный Крым.

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Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции 01
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции 02
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+22
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 9457
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03.06.2021 11:35
+21
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 1856
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03.06.2021 11:29
+15
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 6381
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03.06.2021 11:42
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А где Ольгинские рашотролли? Нарвутся на штраф от Бортникова, лентяи.
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03.06.2021 11:41 Ответить
Тут вони, гівнометники. Елена Голиц та Віктор Зубко у тандемі. Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції - Цензор.НЕТ 3229
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03.06.2021 13:35 Ответить
Ко-ко, ти ще кудкудахчеш?
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03.06.2021 16:20 Ответить
Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції - Цензор.НЕТ 1722
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03.06.2021 16:27 Ответить
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 6381
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03.06.2021 11:42 Ответить
Не может быть. Слуги урода говорили шо до Бубочки в Украине ничего не делали. Видимо, Порошенко врет и немцы. Сговорились
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03.06.2021 11:45 Ответить
а почему рошенковцы не кричат о развале, к которому ведет децентрализация? Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 5981
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03.06.2021 11:47 Ответить
Да? А шо, это развал и про это кричали порошенковцы?
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03.06.2021 11:51 Ответить
ну да. Они ж как бы за унитарную. У нас и в Конституции написано, что Украина - унитарная страна. Но когда Петю волновала Конституция?
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03.06.2021 12:10 Ответить
И как децентрализация противоречит Конституции? Там шо, создаются федеральные органы власти? Для тупых зетипиллов - децентрализация -это решение хозяйственных задач на уровне громад. Деньги - громадам. Так понятно?
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03.06.2021 12:22 Ответить
Потому что она не ведет к развалу. К развалу ведет ЗЕ-дебилизм.
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03.06.2021 11:55 Ответить
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 2537
Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: Завершение децентрализации в Украине - это вопрос европейской интеграции - Цензор.НЕТ 1231

Похожи ведь! Один смуглее, а второй сывочёлие просто.))
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03.06.2021 11:51 Ответить
Та ось, смуглее.
Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції - Цензор.НЕТ 3261
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03.06.2021 12:55 Ответить
Тоже похож. Но меньше.
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03.06.2021 13:06 Ответить
Та пофіг. Голосне, в першому випадку -зміст, в другому- його повна відсутність.
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03.06.2021 13:12 Ответить
Судьбоносная встреча .Ну , теперь децентрализация в Украине точно завершится .
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03.06.2021 12:58 Ответить
Порошок опять пиарится.
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03.06.2021 13:07 Ответить
Специалист по федерализации дает советы по децентрализации? Порошенко зустрівся зі спецпосланцем уряду Німеччини Мільбрадтом: Завершення децентралізації в Україні - це питання європейської інтеграції - Цензор.НЕТ 8707
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03.06.2021 13:14 Ответить
Порошенко-ніхто і звуть його-ніяк.
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03.06.2021 13:17 Ответить
Порошенко - це п'ятий президент України. Звуть його Петро.

А ти хто такий? Гівно на черевиках Янелоха.
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03.06.2021 17:31 Ответить
Це для таких як ти. Для нормальних людей він брехун і паскудник.
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03.06.2021 18:05 Ответить
Шо за жизнь пошла?!
Превозмогая непреодолимое желание обильно насрать в самые порохатые кучеряшки, на рідній мові накрапал огроменный дифирамб о Петре Алексеевиче Порошенко в надежде отхватить сосательный леденец "Рошен" на палочке. И что имею в итоге - ни тебе леденца за труды, ни тебе дифирамба на форуме. Скупердяй и скволыга этот Порохатый Барыга (с досады аж в рифму заговорил).
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03.06.2021 18:03 Ответить
специально для пэдрошенко децентрализировали -теперь он может быть президентом львовской области, где за него голосовали
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04.06.2021 09:09 Ответить
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