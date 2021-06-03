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Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Разоблачена деятельность наркогруппировки, в составе которой была работница полиции. Правоохранитель похищала наркотики из вещественных доказательств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали наркотики и психотропы местным наркозависимым лицам. Продавали сами и через подконтрольных наркодилеров.

В СБУ задокументировали, что чиновница полиции подменила вещественные доказательства, а именно 0,5 кг кокаина. Он был изъят в прошлом году в рамках уголовного производства, после проведения соответствующих экспертиз. Кокаин пытались реализовать мелкими партиями.

Во время обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и по месту работы сотрудницы полиции правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области, по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия. Устанавливается возможная причастность к противоправной деятельности других должностных лиц полиции.

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Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ 01
Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ 02
Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ 03
Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ 04

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
ха-ха !
єта дура подменила героин мукой и ...
и конечно же мыши прогрызли дырки в этом вешьдоке...
вешьдок стал через них высыпаться и бдительный хранитель доков ...
- а может он сам нюхнул и вместо кайфа в носу галушка образовалась?
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03.06.2021 12:47
+6
Недопрацьовано. Є інша бізнес-схема: 1. красти наркоту з речдоків. 2. продавати. 3. ловити тих, кому продала та конфісковувати наркоту. А далі по колу...
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03.06.2021 12:54
+6
из мусорки исчезает до 60% изъятой при обысках валюты, нацвалюты, ювелирки, комп и оргтехники. по стволам нет инфы но думаю что и там, если проверить, не шибко все срастется. и пока не слышно, чтоб хоть один мусор за это сел
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03.06.2021 12:59
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Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6967
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03.06.2021 12:35 Ответить
Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1743
там хіба що навчать ще гіршого
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03.06.2021 12:57 Ответить
Для кого тюрма - мать родна Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3005
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03.06.2021 13:27 Ответить
никогда такого не было и вот о5...
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03.06.2021 13:26 Ответить
- Да нет, ну что вы, этого не может быть. Зачем это мне...
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03.06.2021 14:56 Ответить
Так уничтожат же! Чего добру пропадать, оно денег стоит! Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 6631
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03.06.2021 12:35 Ответить
У своих крысила.
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03.06.2021 12:36 Ответить
навіщо створювати конкуренцію начальству?
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03.06.2021 12:36 Ответить
Бизнес - леди.
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03.06.2021 12:39 Ответить
Какая нах.. леди - ****!!!
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03.06.2021 12:42 Ответить
Недопрацьовано. Є інша бізнес-схема: 1. красти наркоту з речдоків. 2. продавати. 3. ловити тих, кому продала та конфісковувати наркоту. А далі по колу...
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03.06.2021 12:54 Ответить
ха-ха !
єта дура подменила героин мукой и ...
и конечно же мыши прогрызли дырки в этом вешьдоке...
вешьдок стал через них высыпаться и бдительный хранитель доков ...
- а может он сам нюхнул и вместо кайфа в носу галушка образовалась?
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03.06.2021 12:47 Ответить
Просто из ряда вон выходящий случай .... Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3173 Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3589
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03.06.2021 12:55 Ответить
из мусорки исчезает до 60% изъятой при обысках валюты, нацвалюты, ювелирки, комп и оргтехники. по стволам нет инфы но думаю что и там, если проверить, не шибко все срастется. и пока не слышно, чтоб хоть один мусор за это сел
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03.06.2021 12:59 Ответить
Вряд, ли, есть мусор, который безопасно мог украсть ствол, и не сделал этого.
А, кобыла молодец.
В мусарне, хоть, одно не быдло есть?
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03.06.2021 13:14 Ответить
Продавала корпоративний фонд....Капець святу!!!
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03.06.2021 13:13 Ответить
А если накрывают партию наркоты в десятки и сотни килограмм? Куда они деваются? Добро, все-таки! Авакян там не балуется часом?
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03.06.2021 13:18 Ответить
Не-е-е...
Он не балуется.
Реализует.
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03.06.2021 13:27 Ответить
Ну не надо прям так. Наверняка и найвэлычнишому лидору немного подкидывает)
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03.06.2021 13:52 Ответить
Янелоху?
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03.06.2021 18:21 Ответить
Казалось бы причем тут Аваков...
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03.06.2021 13:29 Ответить
БЕЗ ВИЗ С ПЕРУ 90 ДНЕЙ НАНЮХАТСЯ
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03.06.2021 14:23 Ответить
Одна извилина и та,явно не в голове...
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03.06.2021 16:30 Ответить
Проказніца ...) На зоні сумки буде шити Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2713
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03.06.2021 19:20 Ответить
Онажеженщина
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03.06.2021 19:50 Ответить
А с виду милая девушка. Мою семью полиция совсем ограбила вместе с кодом преступников взяточников, которых всеми силами защищают выродки
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03.06.2021 22:28 Ответить
 
 