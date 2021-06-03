Полицейская похищала наркотики из вещдоков и продавала их на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Разоблачена деятельность наркогруппировки, в составе которой была работница полиции. Правоохранитель похищала наркотики из вещественных доказательств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали наркотики и психотропы местным наркозависимым лицам. Продавали сами и через подконтрольных наркодилеров.

В СБУ задокументировали, что чиновница полиции подменила вещественные доказательства, а именно 0,5 кг кокаина. Он был изъят в прошлом году в рамках уголовного производства, после проведения соответствующих экспертиз. Кокаин пытались реализовать мелкими партиями.

Во время обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства и по месту работы сотрудницы полиции правоохранители изъяли еще несколько граммов кокаина.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области, по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия. Устанавливается возможная причастность к противоправной деятельности других должностных лиц полиции.

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