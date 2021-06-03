ЕС и НАТО - общая цель Украины и Грузии. Идти к ней мы должны совместно, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках рабочего визита в Грузию обсудил со спикером Парламента Грузии Кахабером Кучавой движение стран в ЕС и НАТО.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС и НАТО - общая цель Украины и Грузии. И идти к ней мы также должны вместе. Обсудили пути достижения наших целей со спикером Парламента Грузии Кахабером Кучавой", - отметил премьер.

"Подчеркнул, что Украина готова тесно сотрудничать с Грузией на базе механизма расширенного партнерства с НАТО, в рамках "Восточного партнерства" и новосозданной платформы "Ассоциированное Трио", - добавил он.

"Украина и Грузия имеют общие приоритеты: европейская и евроатлантическая интеграция, восстановление территориальной целостности стран в рамках международно признанных границ, деоккупация территорий, восстановление мира, безопасности и доверия в регионе в целом", - цитирует Шмыгаля пресс-служба Кабмина.

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Глава правительства Украины поблагодарил Грузию за поддержку инициативы президента Украины "Крымская платформа", целью которой является деоккупация Крыма.

Отмечается также, что Шмыгаль подчеркнул важность санкционной политики в контексте противодействия угрозам со стороны Российской Федерации. В частности, он призвал грузинскую сторону сделать все, чтобы не допустить снятия санкций со строительства "Северного потока-2".

"Завершение этого проекта угрожает безопасности как Украины, так и Европы, а санкции против "Северного потока-2" являются пока единственным эффективным инструментом сдерживания российской агрессии", - добавил он.