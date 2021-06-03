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ЕС и НАТО - общая цель Украины и Грузии. Идти к ней мы должны совместно, - Шмыгаль

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках рабочего визита в Грузию обсудил со спикером Парламента Грузии Кахабером Кучавой движение стран в ЕС и НАТО.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС и НАТО - общая цель Украины и Грузии. И идти к ней мы также должны вместе. Обсудили пути достижения наших целей со спикером Парламента Грузии Кахабером Кучавой", - отметил премьер.

"Подчеркнул, что Украина готова тесно сотрудничать с Грузией на базе механизма расширенного партнерства с НАТО, в рамках "Восточного партнерства" и новосозданной платформы "Ассоциированное Трио", - добавил он.

"Украина и Грузия имеют общие приоритеты: европейская и евроатлантическая интеграция, восстановление территориальной целостности стран в рамках международно признанных границ, деоккупация территорий, восстановление мира, безопасности и доверия в регионе в целом", - цитирует Шмыгаля пресс-служба Кабмина.

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Глава правительства Украины поблагодарил Грузию за поддержку инициативы президента Украины "Крымская платформа", целью которой является деоккупация Крыма.

Отмечается также, что Шмыгаль подчеркнул важность санкционной политики в контексте противодействия угрозам со стороны Российской Федерации. В частности, он призвал грузинскую сторону сделать все, чтобы не допустить снятия санкций со строительства "Северного потока-2".

"Завершение этого проекта угрожает безопасности как Украины, так и Европы, а санкции против "Северного потока-2" являются пока единственным эффективным инструментом сдерживания российской агрессии", - добавил он.

ЕС и НАТО - общая цель Украины и Грузии. Идти к ней мы должны совместно, - Шмыгаль 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!)))
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03.06.2021 13:31
+4
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!!)))
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03.06.2021 13:32
+3
ЕС и НАТО - общая цель Украины и Грузии. Идти к ней мы должны совместно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4149
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03.06.2021 13:33
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Правила форума Совет форумчан
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!)))
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03.06.2021 13:31 Ответить
ЕС и НАТО - общая цель Украины и Грузии. Идти к ней мы должны совместно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4149
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03.06.2021 13:33 Ответить
У листопаді 2019 року перед самітом НАТО в Лондоні (3 - 4 грудня 2019) планувався візит президента Грузії Саломе Зурабішвілі в Україну. На той час, Клоун відмовився їхати на саміт НАТО, бо готувався заглянути в дупу Путіну 11 грудня 2019 в Парижі. Саломе Зурабішвілі мала намір переконати Криворізького Косовортника все таки їхати на саміт НАТО. Але клоуни тоді поставили співпрацю з НАТО на паузу, а деякі заявляли, що Україні не потрібно в НАТО, тому за кілька днів до візиту президента Грузії скасували візит без пояснення причини. Тепер клоуни, коли Грузія пішла далеко вперед до набуття ПДЧ в НАТО, розказують, що треба іти разом.
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03.06.2021 14:12 Ответить
Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!!)))
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03.06.2021 13:32 Ответить
Бла- бла- бла. Що ви для цього зробили? Бикуєте, що ще?
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03.06.2021 13:39 Ответить
Не дай бог Грузинам повестись на зедебильное вместе.Не придут никогда!
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03.06.2021 14:32 Ответить
Почему мы ДОЛЖНЫ?? Может быть, мы ХОТИМ, мы НАМЕРЕНЫ или всё-таки должны?
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03.06.2021 19:54 Ответить
 
 