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СБУ разоблачила в Киеве кибербанду, присвоившую 9 млн грн граждан Украины и иностранцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Киберспециалисты СБУ пресекли в Киеве подпольный телекоммуникационный центр. Организаторы присваивали средства украинских граждан и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютних проектах. Они также создали сеть так называемых "фишинговых" вебресурсов - копий сайтов международных инвесткомпаний.

Потенциальных "инвесторов" организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через "ботсеть" рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили "жертвам" с подмененных иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.

СБУ разоблачила в Киеве кибербанду, присвоившую 9 млн грн граждан Украины и иностранцев 01

Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалютыа, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых "денежных мулов" - людей, банковские карты которых являются "транзитными" для присвоенных средств.

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Злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг "аутсорса" другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к махинации организаторы привлекли более 100 наемных работников.

СБУ разоблачила в Киеве кибербанду, присвоившую 9 млн грн граждан Украины и иностранцев 02

В ходе обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику и мобильные устройства;
- образцы программного обеспечения, используемых для присвоения средств и вывода их на криптогаманци;
- другие доказательства противоправной деятельности.

СБУ разоблачила в Киеве кибербанду, присвоившую 9 млн грн граждан Украины и иностранцев 03

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях.

СБУ разоблачила в Киеве кибербанду, присвоившую 9 млн грн граждан Украины и иностранцев 04
Фото: сайт СБУ
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дайте угадаю: денег не нашли, пострадавшим - страдать?
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03.06.2021 13:37 Ответить
зебилы они такие доверчивые - даже не жаль - глупость должна быть наказана
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03.06.2021 13:39 Ответить
Написали бы какой сайт этой биржи
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03.06.2021 13:54 Ответить
))) Не напружуйтеся! Вони вас самі знайдуть та запропонують "проінвестувати". Усім моїм знайомим ці шановні пани, із гугнявим голосом та десятком "інвестиційних" жаргонізмів у одному реченні, телефонували самі.
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03.06.2021 14:21 Ответить
фсбу, заробивши на кришуванні шахрайської контори, вирішило її закрити.
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03.06.2021 14:25 Ответить
 
 