СБУ разоблачила в Киеве кибербанду, присвоившую 9 млн грн граждан Украины и иностранцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ пресекли в Киеве подпольный телекоммуникационный центр. Организаторы присваивали средства украинских граждан и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы установили, что организовали нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютних проектах. Они также создали сеть так называемых "фишинговых" вебресурсов - копий сайтов международных инвесткомпаний.

Потенциальных "инвесторов" организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через "ботсеть" рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили "жертвам" с подмененных иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.

Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалютыа, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых "денежных мулов" - людей, банковские карты которых являются "транзитными" для присвоенных средств.

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Злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг "аутсорса" другим мошенническим проектам. Задокументировано, что к махинации организаторы привлекли более 100 наемных работников.

В ходе обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику и мобильные устройства;

- образцы программного обеспечения, используемых для присвоения средств и вывода их на криптогаманци;

- другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Решается вопрос о сообщение организаторам схемы о подозрениях.



Фото: сайт СБУ