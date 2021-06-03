Житель Змиева взял свою бывшую жену и 4-летнего ребенка в заложники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове 29-летний мужчина удерживал в заложниках бывшую девушку и их общего сына. Спецоперация по освобождению заложников и задержанию "смельчака" продолжалась полночи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции в Telegram.

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"29-летний негодяй посетил свою бывшую девушку ночью с требованием увидеть 4-летнего сына. Между экс-влюбленными возник конфликт, из аргументов - у мужчины был только нож и наглость. Фигурант начал угрожать женщине расправой и насильно удерживал ее и сына в домовладении потерпевшей", - сказано в сообщении.

Как уточнили в полиции, сообщение о нападении поступило к правоохранителям 2 июня в 22:36 от жительницы с. Гайдары, подруги потерпевшей.

Отмечается также, что 30-летний житель Змиева является бывшим супругом потерпевшей и во время нападения находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работали сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления, отдела полиции 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области. Была введена полицейская операция.

"Испуганного 4-летнего мальчика злоумышленник передал работникам полиции первым, через 2 часа правоохранители освободили и заложницу. К счастью, никто не пострадал", - отметили в ведомстве.

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Фото: сайт полиции

При силовой поддержки спецназовцев КОРДа и под процессуальным руководством прокуратуры злоумышленник был задержан на месте. Его ночная наглость квалифицирована следователями по ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Следственные действия продолжаются. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.