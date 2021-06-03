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Житель Змиева взял свою бывшую жену и 4-летнего ребенка в заложники. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

В Харькове 29-летний мужчина удерживал в заложниках бывшую девушку и их общего сына. Спецоперация по освобождению заложников и задержанию "смельчака" продолжалась полночи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент уголовного розыска Нацполиции в Telegram.

"29-летний негодяй посетил свою бывшую девушку ночью с требованием увидеть 4-летнего сына. Между экс-влюбленными возник конфликт, из аргументов - у мужчины был только нож и наглость. Фигурант начал угрожать женщине расправой и насильно удерживал ее и сына в домовладении потерпевшей", - сказано в сообщении.

Как уточнили в полиции, сообщение о нападении поступило к правоохранителям 2 июня в 22:36 от жительницы с. Гайдары, подруги потерпевшей.

Отмечается также, что 30-летний житель Змиева является бывшим супругом потерпевшей и во время нападения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Змиева взял свою бывшую жену и 4-летнего ребенка в заложники 01

На месте происшествия работали сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления, отдела полиции 2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области. Была введена полицейская операция.

"Испуганного 4-летнего мальчика злоумышленник передал работникам полиции первым, через 2 часа правоохранители освободили и заложницу. К счастью, никто не пострадал", - отметили в ведомстве.

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Житель Змиева взял свою бывшую жену и 4-летнего ребенка в заложники 02
Фото: сайт полиции

При силовой поддержки спецназовцев КОРДа и под процессуальным руководством прокуратуры злоумышленник был задержан на месте. Его ночная наглость квалифицирована следователями по ч. 1 ст. 147, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Следственные действия продолжаются. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

Житель Змиева взял свою бывшую жену и 4-летнего ребенка в заложники 03
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Топ комментарии
+8
Судя по состоянию хаты, очередная буянящая алкашня. Ни себе ни людям не дают покоя, пока последние мозги не пропьют
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03.06.2021 15:25
+3
Не пойму, как она может быть девушкой, если у них есть ребёнок? Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 1162
А... понял.... "бывшую девушку". Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 7141
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03.06.2021 15:33
+3
И снова ***** манипулирует с помощью ребенка. Нада этих баб опускать на землю!
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03.06.2021 16:19
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03.06.2021 15:22 Ответить
зачем?
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03.06.2021 15:25 Ответить
Для профилактики глистов в мозгу)
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03.06.2021 15:31 Ответить
УХ ТЫ !!!
сенсационная тема диссертации :
Цистицеркоз лечить отрезанием яиц!
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03.06.2021 15:45 Ответить
возьму ка я в заложники соседа...
по крайней мере музыка за стенкой будет молчать Житель Змиева взял свою бывшую жену и 4-летнего ребенка в заложники - Цензор.НЕТ 3945
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03.06.2021 15:24 Ответить
***
соседи музыку врубили
но не поднимется рука
заколотить по батарее
ведь там нирвана а не лепс
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03.06.2021 15:32 Ответить
Возьму в заложники соседа
И яйца дверью я зажму...
Пусть поорет он до беда
Тогда ему я всё прощу...
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03.06.2021 15:48 Ответить
***
лежишь мечтаешь как придушишь
как спрячешь тело в гараже
тут бац... звОнит будильник
уже???
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03.06.2021 15:52 Ответить
лежишь мечтаешь как придушишь
как спрячешь тело в гараже
тут бац... звОнит звонок-будильник
сосед идёт ко мне уже???
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03.06.2021 16:01 Ответить
Нож не наточен, туп как пень,
Пила с отверткой в гараже..
Но прискакал лесной Алень.
Стоит под дверью, ждёт уже.

Ничё, что не готова дама?
Какой настырный удалец..
До жути разыгралась драма,-
Теперь пойдёт на холодец!
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03.06.2021 16:42 Ответить
Просто отключи ему свет. Меньше дадут.
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03.06.2021 15:44 Ответить
как отключить?
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03.06.2021 16:03 Ответить
на щитке в подъезде )))
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03.06.2021 16:12 Ответить
на щитке
АГА... ЩАС.... токо завещание напишу...
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03.06.2021 16:27 Ответить
та там же все безопасно! в каждом подъезде есть щиток, где кроме счетчиков стоят автоматы (если выбивает свет их можно опять включить...ну или если у соседа громко играет - выключить)))) оте автоматы (по 2 на квартиру.).. просто опускаете их вниз...щелк...и сосед без света...пока дотумкает...пройдет какое-то время))))) а может и не дотумкать))) гласное двери своей квартиры тихо закрывать))))
Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 2425 Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 9086

...
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03.06.2021 16:34 Ответить
Судя по состоянию хаты, очередная буянящая алкашня. Ни себе ни людям не дают покоя, пока последние мозги не пропьют
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03.06.2021 15:25 Ответить
"под процессуальным руководством прокуратуры злоумышленник был задержан на месте" " А после в телерепортаже, касирша скромно скажет, что груди подставляла под обрез" - отрівок песни по мотивам сопровождений при задержаниях.
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03.06.2021 15:28 Ответить
Не пойму, как она может быть девушкой, если у них есть ребёнок? Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 1162
А... понял.... "бывшую девушку". Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 7141
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03.06.2021 15:33 Ответить
У девушки не может быть ребенка,шо за хрень ты несеш???
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03.06.2021 15:54 Ответить
Может.
Приёмный.
Но в их случае - ребёнок у них совместный. Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 3674
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03.06.2021 15:57 Ответить
"посетил свою бывшую девушку" - да она минимум 5 лет как женщина!
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03.06.2021 16:13 Ответить
Ото ж. Житель Змієва взяв свою колишню дружину і 4-річну дитину в заручники - Цензор.НЕТ 8059
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03.06.2021 16:22 Ответить
надеюсь его грохнули при задержании...или хотя бы сломали ноги..
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03.06.2021 15:44 Ответить
И снова ***** манипулирует с помощью ребенка. Нада этих баб опускать на землю!
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03.06.2021 16:19 Ответить
Читайте тут таких случаев вагон и тележка https://antiwomen.ru/viewforum.php?f=9&sid=b4c6bfe92abbc8c36288b0f5596d236c
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03.06.2021 16:22 Ответить
по хате сразу видно шо очень интелллигентная семья...
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03.06.2021 16:56 Ответить
Довела ж паскуда.
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03.06.2021 17:45 Ответить
В таких случаях все очень не однозначно. Если бы бабень не мешала ему видеться с ребенком как и положено по закону не приперся бы он к ней ночью с топором. Наверняка шантажировала что если не дашь бабла - ребенка не увидишь, а у него со временем "терпець урвался".
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03.06.2021 19:14 Ответить
Зеленского уже почему-то на переговоры не вызывают ... не тот фон наверное.
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03.06.2021 20:33 Ответить
 
 