Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины выявила нанесение государству ущерба более чем 280 млн грн. одним из предприятий Николаевщины. Сделку организовал менеджмент "Первомайского спецкарьера", фактическим владельцем которого является А. Амирханян. Относительно последнего в апреле 2021 введены санкции СНБО и сейчас он находится в розыске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководство карьера течение 2 лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Дельцы действовали с нарушением правил использования недр, что также создавало опасность для окружающей среды.

В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр. Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.





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Руководителю "Первомайского спецкарьера", главному инженеру и сотруднику следователями СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.







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Отмечается, что в декабре 2020 года СБУ разоблачила на взятке менеджера одной из коммерческих структур, которая принадлежит А. Амирханяну. Главному бухгалтеру компании и Амирханяну сообщено о подозрении в совершении преступления.