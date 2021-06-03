Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Служба безопасности Украины выявила нанесение государству ущерба более чем 280 млн грн. одним из предприятий Николаевщины. Сделку организовал менеджмент "Первомайского спецкарьера", фактическим владельцем которого является А. Амирханян. Относительно последнего в апреле 2021 введены санкции СНБО и сейчас он находится в розыске.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что руководство карьера течение 2 лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Дельцы действовали с нарушением правил использования недр, что также создавало опасность для окружающей среды.
В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр. Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.
Руководителю "Первомайского спецкарьера", главному инженеру и сотруднику следователями СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что в декабре 2020 года СБУ разоблачила на взятке менеджера одной из коммерческих структур, которая принадлежит А. Амирханяну. Главному бухгалтеру компании и Амирханяну сообщено о подозрении в совершении преступления.
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Раньше был в карьере он ,
Но,не это тема для печали.
За гранит , что был в карьере , /
С нас армяне по две шкуры.. Раз! И сняли! /
какой смысл изымать документы, если Ара работал "вчерную" без документов?!.
Вначале пусть отсидит с конфискацией, а затем с голой черно-жопой на историческую родину.