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Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины выявила нанесение государству ущерба более чем 280 млн грн. одним из предприятий Николаевщины. Сделку организовал менеджмент "Первомайского спецкарьера", фактическим владельцем которого является А. Амирханян. Относительно последнего в апреле 2021 введены санкции СНБО и сейчас он находится в розыске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что руководство карьера течение 2 лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Дельцы действовали с нарушением правил использования недр, что также создавало опасность для окружающей среды.

В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр. Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.

Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 02
Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 03

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Руководителю "Первомайского спецкарьера", главному инженеру и сотруднику следователями СБУ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 04
Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 05
Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ 06

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Отмечается, что в декабре 2020 года СБУ разоблачила на взятке менеджера одной из коммерческих структур, которая принадлежит А. Амирханяну. Главному бухгалтеру компании и Амирханяну сообщено о подозрении в совершении преступления.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
То есть 2 года гранит без документов продавался по всей стране? При этом никто не видел, что в карьере продолжают добычу? Пусть СБУ еще поищет тех кто должен был следить за карьером после окончания лицензии
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03.06.2021 17:09
+4
Гнать этого хитрожопого армяна в свою армению, здесь Украина!
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03.06.2021 17:26
+3
Менты и прокуратура в доле. Без этого ничего не святится.
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03.06.2021 18:06
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То есть 2 года гранит без документов продавался по всей стране? При этом никто не видел, что в карьере продолжают добычу? Пусть СБУ еще поищет тех кто должен был следить за карьером после окончания лицензии
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03.06.2021 17:09 Ответить
руководство "Укравтодора" мужественно не открывало глаза..
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03.06.2021 17:14 Ответить
Предприятие фигуранта санкций СНБО Амирханяна нанесло государству 280 млн грн убытков на Николаевщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5467
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03.06.2021 17:17 Ответить
Менты и прокуратура в доле. Без этого ничего не святится.
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03.06.2021 18:06 Ответить
Ара хорошо подмазывал всем...
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03.06.2021 17:10 Ответить
Предложили они камень ,
Раньше был в карьере он ,
Но,не это тема для печали.
За гранит , что был в карьере , /
С нас армяне по две шкуры.. Раз! И сняли! /
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03.06.2021 17:12 Ответить
нужно в первую очередь технику арестовывать и вывозить на штрафплощадку..
какой смысл изымать документы, если Ара работал "вчерную" без документов?!.
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03.06.2021 17:16 Ответить
а де петренки? чому про їх нічого не чути?
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03.06.2021 17:25 Ответить
Гнать этого хитрожопого армяна в свою армению, здесь Украина!
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03.06.2021 17:26 Ответить
Нет!!!!
Вначале пусть отсидит с конфискацией, а затем с голой черно-жопой на историческую родину.
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03.06.2021 18:08 Ответить
Можно не сомневаться кто в Киеве крышевал этого дашнака.
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03.06.2021 17:58 Ответить
І причому тут Зеленський? Просто 2 роки Амірханян вночі, поки Зеленський спить крав камінь, гранітну крихту і підсипав дороги, заливав бітумом, і маскував під асфальт. Спеціально, щоб порохоботи потім звинуватили Великого Сцикливого у тому, що поки вірменин ділився все було добре. Але апетити зелених виросли і тепер просто відберуть карєр.
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03.06.2021 19:40 Ответить
вспомните или найдите в нете как в рф начиналась та же фигня. начали с Чичваркина (ЕВРОСЕТЬ) охренительно доходный бизнес. пришили статью отобрали, отдали СВОИМ. и таких случаев вагон и тележка. то же и сдесь зачем получать какойто откат если можно получить все? вова делает дела так как другой вова. что вздумалось то и делает. недоростки все такие. вспомните наполеона кутузова гитлера сталина ну и этих двух. вредные и кровожадные
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03.06.2021 20:05 Ответить
какой идиот карьеры в собственность отдает, да еще и арам!?)) Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 942 ...там изначально криминал кормиться начнет да и власть местная своего не упустит... Підприємство фігуранта санкцій РНБО Амірханяна завдало державі 280 млн грн збитків на Миколаївщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3182
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03.06.2021 20:25 Ответить
 
 