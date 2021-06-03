"Слуга народа" Дмитриева пришла на заседании парламента в рубашке за 28,5 тыс. грн, – журналистка Стешенко. ФОТО

Рубашка Burberry, которую депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева надела на заседание Верховной Рады, стоит 858 евро.

На наряд парламентария обратила внимание журналистка Анна Стешенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока все коллеги обсуждают законопроект президента "об олигархах", можно пройтись по рядам в рубашке Burberry со вставками в тонкую полоску и аппликацией логотипа из новой коллекции почти за 1000 евро. Или почти 30.000 грн. При средней зарплате нардепа в 35-40.000 грн в месяц и пенсии в 3.500 грн" - написала Стешенко.

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Она отметила, что Дмитриева часто появляется на заседаниях парламента в дорогих нарядах.

"И, поверьте, плевать они хотели на то, что их фотографируют в дорогих брендах. А вы это читаете. Носили и будут носить", - считает Стешенко.







