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бренд (42) одежда (129) Burberry (1) Оксана Дмитриева (15)

"Слуга народа" Дмитриева пришла на заседании парламента в рубашке за 28,5 тыс. грн, – журналистка Стешенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Рубашка Burberry, которую депутат "Слуги народа" Оксана Дмитриева надела на заседание Верховной Рады, стоит 858 евро.

На наряд парламентария обратила внимание журналистка Анна Стешенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пока все коллеги обсуждают законопроект президента "об олигархах", можно пройтись по рядам в рубашке Burberry со вставками в тонкую полоску и аппликацией логотипа из новой коллекции почти за 1000 евро. Или почти 30.000 грн. При средней зарплате нардепа в 35-40.000 грн в месяц и пенсии в 3.500 грн" - написала Стешенко.

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Она отметила, что Дмитриева часто появляется на заседаниях парламента в дорогих нарядах.

"И, поверьте, плевать они хотели на то, что их фотографируют в дорогих брендах. А вы это читаете. Носили и будут носить", - считает Стешенко.

Слуга народа Дмитриева пришла на заседании парламента в рубашке за 28,5 тыс. грн, – журналистка Стешенко 01
Слуга народа Дмитриева пришла на заседании парламента в рубашке за 28,5 тыс. грн, – журналистка Стешенко 02
Слуга народа Дмитриева пришла на заседании парламента в рубашке за 28,5 тыс. грн, – журналистка Стешенко 03
Слуга народа Дмитриева пришла на заседании парламента в рубашке за 28,5 тыс. грн, – журналистка Стешенко 04

Слуга народа Дмитриева пришла на заседании парламента в рубашке за 28,5 тыс. грн, – журналистка Стешенко 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+52
тому що кінець епохи бідності! але не для електорального бидла😆
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03.06.2021 21:16
+38
Пенсионеры,а какой фирмы и по какой цене носите рубашки вы?
И вообще, у вас есть зач то купить?
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03.06.2021 21:17
+26
действительно, - слуги народа должны ходить в мехах и золоте ктакже как их хазяин -мудрый нарид.
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03.06.2021 21:21
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БОЖЕ..... такого гавна как эта идиотская бомжовская рубашка давно не видел...в сэконде не купил бы и за 3 гривны. на улице не подобрал бы....страшнее вещи трудно представить этот антикварный балахон странный за 1 тысячу долларов.... ну у людей и вкус...не элегантности ни чего в этой распашонке....(( сколько же только хлама смешного выпускают многие брэнды..на кого люди в них только похожи....(( "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 8038
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04.06.2021 10:06 Ответить
"Пришла на заседаниЕ парламента..."
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04.06.2021 10:22 Ответить
Видно папанька,который ее делегировал в "слуги народа", на девиц денег не жалеет...
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04.06.2021 11:20 Ответить
Важко вигадати більшу насмішку над вумним нарідом ніж назва їхньої брехливої партії "СЛУГА народу". Гарні слуги у нашого народу. Усі розумні, заможні і хитрі. От тільки нарід якому прислужують ці слуги чомусь досі так і залишаєтся неосвіченим, бідним і тупим. Як так виходить? ))
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04.06.2021 11:31 Ответить
Молодець, супер 🌷🌷🌷🌷🌷🌺🌺🌺🌺🌺💐💐💐💐💐🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️ Кажда жінка має так виглядати пристойно і гарно! А звідки гроші взяла, це не має хвилювати тих хто заздростить, а може ЛЮБОВНИК ПОДАРУВАВ !!!
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04.06.2021 11:36 Ответить
точно, так всё и было..... а хахель в лотерею выиграл.... и мама у него удачливая
бизнссвумен.......
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04.06.2021 12:31 Ответить
Без лоха і жись плоха...
Де б вона була, якби не 73 % зебілів "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 5677
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04.06.2021 15:38 Ответить
А сама рубашка, умереть-не встать! "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 6637 "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 737 дизайнер наверное с бодуна ваял "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 737 неудивительно, что ее впарили укро-лохам, а кому же еще?! "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 737
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04.06.2021 12:31 Ответить
евросток он там сток.... а тут он уже писк моды.....
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04.06.2021 12:33 Ответить
выдпоріть Burberry і повісьте на вішак якого небудь столичного секонд-хенда за 200 гривень, її ніхо не купить.
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04.06.2021 18:23 Ответить
ну прибарахлилась девачка.... любой бы на её месте..........
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04.06.2021 12:32 Ответить
Якщо слуги так вдягаються, то що вже носять їх хазяї - 73%ий нарід?
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04.06.2021 12:33 Ответить
Для наріда, брендовая одежда в секонде, еще доступней!
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04.06.2021 14:01 Ответить
Оксанка уся така в тренді в цьому бренді. "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 1057
Правильно, вже настав час дратувати лохів, які привели їх до влади.
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04.06.2021 12:39 Ответить
Роздратованные лохи могут на этой рубашке и повесить.
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04.06.2021 20:49 Ответить
Эта рубашка точно не от пижамы? "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 82
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04.06.2021 12:44 Ответить
"Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 2678 "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 7389 "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 5268
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04.06.2021 13:16 Ответить
жизнь удалась....Слава Украине!
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04.06.2021 12:45 Ответить
за сдачу земли ТНК слуги урода сколько получили? По миллиону долларов?
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04.06.2021 12:59 Ответить
Нарид, а в чем проблема? Шо кукарекал бубочка в 19 году? Шо у него и его квартала будет конец. Ихней эпохи. Бедности. Вот за 2 года, как ЗЕбанутые у власти и у них закончился конец. Ихней бедности благодаря 13 млн лохов, которые выбрали этих зебанутых идиотов.
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04.06.2021 13:26 Ответить
Куртка степанова и рубаха уксаны)))
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04.06.2021 23:56 Ответить
"Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 618
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04.06.2021 13:37 Ответить
величайший кидок - действительно,без аналогов в мировой политической практике,гениальная комбинация,браво !
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04.06.2021 14:12 Ответить
Буржуйские недобитки.
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04.06.2021 13:43 Ответить
30 тис грн всього?! Нищебродка
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04.06.2021 14:14 Ответить
Следили бы за собой, а не за чужими шмотками. Всегда найдутся скулящие нищеброды, завидующие более успешным людям. Такие в 1917 все грабили и делили поровну, как на даче у Пшонки.
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04.06.2021 14:26 Ответить
То есть Сталин, грабивший банки, был УСПЕШНЫМ человеком ? "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 7702
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04.06.2021 19:51 Ответить
Вы бизнесмен или вечно ноющий бюджетник на нелюбимой, низкооплачиваемой работе? После ответа будет понятно, если смысл разговаривать дальше.
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07.06.2021 20:32 Ответить
Да какая разница!!!

Может наследство получила, может заработала - дальнобои люди с деньгами, может любовник подарил, а может украла.

Главное, что селючка в модной рубашке с "лейблом"!
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04.06.2021 15:25 Ответить
В Реєстр олігархів її "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 3229
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04.06.2021 16:29 Ответить
Ну, от і "журналістське розслідування". "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 8627 Ну, любить красиво вдягатися жінка. І що з того? Може то турецька підробка, чи секонд? А, навіть, якщо і оригінал, то може собі дозволити (завідувала стоматологічним відділенням до депутатства)
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04.06.2021 16:35 Ответить
Ну насчет красиво - тут бабушка очень сильно надвое сказала...
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04.06.2021 19:39 Ответить
Это вы еще цены ее труханов не видели) Вот тогда бы обалдели)"Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 3820
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04.06.2021 17:11 Ответить
При любой цене они пахнут обычной джидайской мочой.
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04.06.2021 20:48 Ответить
А-ХА-ХА))) "Кінець епохи бідності"...але НЕ ДЛЯ ВСІХ. Для друзів ЗЕленого ублюдка - закінчилася точно.
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04.06.2021 19:35 Ответить
Сделала Зеленскому рекламу - эту шмотку теперь ему припомнят раз 200.
Вот Ленин ходил в пролетарской кепке, что не мешало, правда, ему ездить
на двух Роллс-Ройсах.
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04.06.2021 19:55 Ответить
СЛУГАВОР(овка) голодному не товарищ.
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04.06.2021 20:48 Ответить
интересно, а как она заглатывает... глубоко или так себе... если нормально - можно попробовать...
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04.06.2021 21:26 Ответить
"Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 4166
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04.06.2021 21:37 Ответить
Это точно! "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 6347
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05.06.2021 23:04 Ответить
Цікаво, а перед Господом вона постане у цій сорочці?
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04.06.2021 21:40 Ответить
Это вы всё от зависти говорите, потому как она купила тряпку за бешенную цену, а у вас и на проезд нету!
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04.06.2021 21:42 Ответить
А вы завидуете вору, в дорогих часах, купленных за ваши деньги ?
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04.06.2021 22:23 Ответить
офіційна зарплата депутата з усякими виплатами - під 100 тис грн, ще й конверти з 5к у.е. "слугам" від Зеленського - то в чому вони мають ходити?
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04.06.2021 22:57 Ответить
Да хоть нагишом! Качество работы парламента лучше не станет, но будет значительно веселее. Кандидат в императоры Зелепень этого и добивается - чтобы народ меньше думал, а больше веселился...
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04.06.2021 23:11 Ответить
"Блузка", а не "рубашка", дегенераты.
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05.06.2021 00:37 Ответить
Какая там блузка... это верх от пижамы! причем, бабушкиной! "Слуга народу" Дмитрієва прийшла на засідання парламенту в блузці за 28,5 тис. грн, - журналістка Стешенко - Цензор.НЕТ 9614
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05.06.2021 23:07 Ответить
Не насосала, а заработала.
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05.06.2021 15:16 Ответить
Ну как можно жить на 40 тыс гвн
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05.06.2021 17:03 Ответить
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