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Левченко Николай (150) Казанский Денис (307)

Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналист Денис Казанский обнародовал информацию, что экс-нардеп от ПР Николай Левченко, скрывавшийся с 2015 года в России, вернулся в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Казанский отметил: "Бывший народный депутат от Партии регионов Николай Левченко, который с 2015 года скрывался в России от правосудия, вернулся в Украину. Все уголовные дела против него в Украине закрыты".

"Именно Николай Левченко 28 февраля 2014 года помог Павлу Губареву озвучить свой "ультиматум" на сессии Донецкого городского совета. После этого в Донецке начались беспорядки, которые позже переросли в боевые действия", - подчеркнул журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не сепаратист. Я проукраинский политик и люблю Украину", - сбежавший за границу одиозный "регионал" Левченко. ВИДЕО

Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вы слабые, мерзкие, ничтожные предатели своей Родины", - кремлевский пропагандист Соловьев экс-"регионалам" Левченко, Бондаренко и Олийныку. ВИДЕО

Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Регионал" Левченко устроил скандал на ТВ "Россия": "Народ Донбасса не хотел войны. А вы взяли оружие и людей подставили под "Грады". ВИДЕО

Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский 03

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+89
Зелохи рады, они его ждали Экс-нардеп ПР Левченко, скрывавшийся в России, вернулся в Украину, - Казанский - Цензор.НЕТ 5758
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03.06.2021 21:19
+75
Ну так пакуйте этого ******!
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03.06.2021 21:19
+57
в наглядову Раду Оборонпрома. Саме те.
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03.06.2021 21:25
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Страница 2 из 2
ванную - следующий , Колесниченко. А , вообще, хитрый Ахметов, как обычно, всех написал , новая партия , Левченко стопроцентно его человек
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03.06.2021 22:01 Ответить
Вместе с Сивухой будут налаживать платформу с сепарами. Не просто так оно вернулось. Все пронюхало навело справки.
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03.06.2021 22:02 Ответить
До Кобздона его на концерт...
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03.06.2021 22:06 Ответить
Ось дивіться як риги повертаються до України, після закриття всіх кримінальних справ на них.Ось і все, що потрібно знати про владу Зеленського: відновлення спроб Януковича перетворити Україну на губернію Мордору тепер носить повзучий, але напрочуд впевнений характер.Колишній нардеп від партії регіонів Микола Левченко, який переховувався з 2015 року від української феміди, повернувся.Він запам'ятався тим, що в останній день лютого 2014 року допоміг Павлу Губарєву зачитати на сесії Донецької міської ради свій "ультиматум", який дав старт безладу, а трохи згодом і бойовим діям. Саме таку Україну-малоросію будує сьогоднішня влада, повертаючи антиукраїнську та антидержавну нечисть.А, ну так - Зеленський нічого не знав, це все недореформована баригою судова система....
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03.06.2021 22:13 Ответить
Новый член ЗЭкоманды?
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03.06.2021 22:15 Ответить
Ползучая окупация Украины продолжаеца полным ходом, благодаря 73% малоросскому ЗЕбильному скоту.
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03.06.2021 22:21 Ответить
Надо предложить обдраченцам обменять его на заложников, может согласяться.
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03.06.2021 22:24 Ответить
Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський - Цензор.НЕТ 7355
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03.06.2021 22:27 Ответить
Срочно в СНБО его! Или куратором дерьмока!
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03.06.2021 22:33 Ответить
Он пластическую операцию сделал, чтобы не узнали?
Или просто харю отъел, чтобы кирпичом не промазали?
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03.06.2021 22:36 Ответить
зебилы, это ведь порох виноват, что при вашей бубочке, вся рыговская нечисть сьехалась в Украину?!
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03.06.2021 22:37 Ответить
При Зелі всі риганали повертаються назад.
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03.06.2021 22:41 Ответить
при зеЛеном подонке все чмыри возвращаются!
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03.06.2021 22:48 Ответить
коли вже й така гидота, срань рашапоїдна, зрадник і просто покидьок повертається без страху в країну за свою відкриту і відверту антиукраїнську, антидержержавну позицію то..... , то зеленопук не президент а нікчемний гівнюк до кінця своїх днів, навіть не кловун, а араваков як був хитро....им козлом то так ним і залишився, бо для нього такі виродкі близькі і зрозумілі.
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03.06.2021 22:52 Ответить
Портнов був першим, хто з ригів повернувся після перемоги Янелоха. Цікаво, а хто буде останнім? Інтуїція мені підказує, шо останнім повернеться Кіля Азіраф, бо самий сцикливий та більше всіх накрав.
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03.06.2021 22:56 Ответить
Вся наволоч вертається в Україну.
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03.06.2021 23:02 Ответить
Об Украину в очередной раз вытерли ноги.
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03.06.2021 23:25 Ответить
Я бы сказал очередной раз обосцали
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04.06.2021 13:36 Ответить
Не повезло Україні з північним сусідом рашкостаном, та ще й в середині країни багато зежопоригорашистських виродків, типу Кілі Левченко ( мразь рідкісна )
Але вся ця пліснява буде знищена, а Україна процвітатиме! 👍🏼😊
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03.06.2021 23:27 Ответить
Левченко увидел своими глазами гнилозубый "русский мир" и уже согласен лучше сидеть в украинской тюрьме.
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03.06.2021 23:40 Ответить
тюрьма для добровольцев и волонтеров, а этот пойдет в ОПу ЗЕбила
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04.06.2021 00:22 Ответить
Левченко, увидел, что при зеленых сепарам ничего не угрожает, сепары уже и мандаты в ВР получают, поэтому Левченко и вернулся... уже второй год полным ходом идет легализация высокопоставленных сепаров эпохи януковОща... все как хотело кремлевское ху@ло
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04.06.2021 14:04 Ответить
Павешать казла *************!
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03.06.2021 23:54 Ответить
А если его найдут повешенным,то ментяры ещё и носом землю рыть будут в поисках ,якобы причастных к самоубийству подонка. Мрак.
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04.06.2021 00:03 Ответить
Павешать публично - и нет проблемы
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04.06.2021 00:40 Ответить
ПИСЕЦ ПРОСТО !
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04.06.2021 01:52 Ответить
Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський - Цензор.НЕТ 2632
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04.06.2021 03:29 Ответить
Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський - Цензор.НЕТ 8435Сепаратиста колаборанта Н. Левченко продажні ЗЕбіли капітулянти
(слуги кремля). Вони терміново викликали з паРаші цього втікача
и лютого ворога України . І видно для того щоби він допомога їм
знищувати Україну як державу і її територіальну цілісність .
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04.06.2021 03:27 Ответить
Шож вы Ссуки 😡 зелёные делайте . Нормальные люди уезжают семьями , а всякое говно возвращается 🙄🤦
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04.06.2021 06:51 Ответить
Хехе... это классика ... Старый еврейский профессор поведал мне глубокую тайну « Фекалий всегда всплывает на самый верх- золото всегда тонет под весом своего сокровища...Это жизнь.... Я даже не знаю куда дальше отклоняется маятник Фуко... Я даже не представляю такую область в своём понимании....
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04.06.2021 14:01 Ответить
Вся мразь лезит назад. Что то будет
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04.06.2021 06:59 Ответить
Зря вернулся. Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський - Цензор.НЕТ 7533
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04.06.2021 07:10 Ответить
Все уголовные дела против него в Украине закрыты". Источник: https://censor.net/ru/p3269383
фото на фоне вывески адвокатского бюро, вот кто ему помогал в закрытии дел, денеХ наварили все
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04.06.2021 08:04 Ответить
Скоро упадет с балкона
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04.06.2021 08:24 Ответить
На должность поступит? Зеля назначит.
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04.06.2021 08:40 Ответить
Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський - Цензор.НЕТ 5266
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04.06.2021 08:41 Ответить
возвращайся витёчек родненький, пока клоун рулит вся шалупонь вернулась, в должности восстановим всю зарплату выплатим + 100 лямов оздоровительных и моральных ущербов.
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04.06.2021 13:12 Ответить
Тепер хай микіла Янович приїде? Бубочка його прем'єром призначить - новиє літца...
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04.06.2021 09:12 Ответить
Як це можливо,гандони владні?Вам же це все згадається!!!😡
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04.06.2021 09:16 Ответить
Вам же це все згадається!!!
та ні, не згадається. відбувається копіювання політичного устрою росії, може ще декілька років ми з вами погорлаємо, може навіть буде пару багатолюдних протестів, які розжене аваков, а далі почнуть створювати різні а-ля кацапські "ноди" та "антимайдани" й прихильники зеленського продовжуючи кричати про його велич будуть із задоволенням спостерігати на остаточне перетворення цього молодого совка на нафталінового авторитарного генсека.

покрутіть головою в бік росії, Білорусі (чи вже білорусії) - для зеленського та його прихильників це приклади для наслідування й саме це вони вибудовують тут.
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04.06.2021 09:52 Ответить
мабуть ..йло Бубочкі гарантував ,що при незгоді українського народу ,з позицією ОП, кремль допоможе з Аваковим нас заспокоїти ?
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04.06.2021 09:38 Ответить
Противно за власть ЗЕ!!! Подонки реваншисты радуются такой власти... безнаказанность и бла бла бла популистов ОП. Зе гавкает на Пороха и не более.... А этот гандон регионалов доказал, что бабло все решает нынче....как и ранее!!!
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04.06.2021 09:40 Ответить
ЗЕ - почитай коменты и подумай. что о твоей команде народ думает!!! Противно!!! Рыги радуются что такое бесхребетное руководит в Украине.... при Порохе им неуютно было и в паРашу смывались... а тут возвращаются гниды...
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04.06.2021 09:48 Ответить
ЗЕ - почитай коменты и подумай. что о твоей команде народ думает


згадайте його останню пресконференцію й відповідь на питання Гурської щодо стурбованості суспільства подіями із довиборами на Франківщині.
зеленське там розставило всі крапки сказавши, що (приблизно): "ви не є суспільством, суспільством є люди, які обрали вірастюка...".
отаке в нього путінське ставлення: ті, хто за мене - народ, суспільство й т. інш.(при чому вони просто для власного самовдоволення, а так на них можна покласти та забути до наступних виборів); ті хто проти - ворог та п'ята колона.
в нього простий дитячий поділ: "наші" та "вороги". незважаючи на законодавство, мораль та інші, непотрібні самозакоханим диктаторам, речі.

тож зверніть увагу на цю наведену вище його відповідь - вона дуже показова.
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04.06.2021 10:12 Ответить
Він так сформулював ... недолуго, звичайно.
Але, формально, вірно. Так вирішили виборці.
Правда поки що з цього нічого не вийшло - Вірастюк не депутат.
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04.06.2021 10:19 Ответить
та ні, це не "так він сформулював".
це такі його погляди та переконання, це таке його світосприйняття. не обманюйтесь.
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04.06.2021 10:23 Ответить
Його погляди, у даному випадку, ні до чого - як місцеві виборці проголосували, так і вийшло.
Правда, поки що Вірастюк депутатом стати не може - якісь проблеми повилазили.
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04.06.2021 12:51 Ответить
що ж, я процитую:
М. Гурська: "Чому ЦВК приймає рішення в інтересах підконтрольної вам політичної сили і що особисто ви будете робити для захисту демократії. Суспільство стурбоване. Дякую.".
зеленське: "дякую, по-перше. я вважаю, що ви не все суспільство, а ви частина його...".
бачте в чому справа, не існує нічого чому б все суспільство давало однакову оцінку чи мало однакове ставлення. просто не існує.
суспільство не є однорідним, воно завжди поділене, завжди має різні погляди, схильне до різних оцінок.
так от, воно, як особа, що обіймає посаду президента, мало б однаково ставитись до всіх груп/верств/прошарків (назвіть як хочете) суспільства, й таке однакове ставлення унеможливлює таку конструкцію як: "ви не все суспільство".
та зрозуміло, що не все, і я не все, і ви не все, і це зеленське не все, і не може бути одностайного всього. але оскільки частина суспільства усвідомлює той треш, що відбувається на довиборах, то запитання сформульоване цілком вірно.
а от відповідь така, яка є: ті хто проти - не суспільство; ті хто за - суспільство.
забираю свої слова щодо того, що ви помиляєтесь, бачу ви є щирим прихильником та поціновувачем.

бляха, через вас довелося переглядати уривок - вкотре знудило від пихатого, самовдоволеного, нахабного дурня.
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04.06.2021 13:18 Ответить
Сергій ... Ви знову ллєте емоції.
Є виборні процедури.
73% зебілів-виборців проголосували за Зе.
Так само на місцевому рівні за Вірастюка.
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04.06.2021 16:12 Ответить
срав він поки що на це ...
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04.06.2021 18:36 Ответить
При Порошенко это сидело в Параше и не рыпалось. А Бубочке похер и Майдан и те кто там погиб и кто после на фронт ушел и погиб при содействии Левченок. А это быдло отожрало харю в Макшании, дождалось Кловуна и вернулось. Продолжать убивать украинцев. На этот раз будете теперь дохнуть вы, зетипиллы.
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04.06.2021 09:55 Ответить
Як закрили - так і відкриють.
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04.06.2021 09:56 Ответить
А тепер на роботу його, в офіс Президента!
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04.06.2021 10:02 Ответить
В замы к татарову?
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04.06.2021 10:12 Ответить
М.даки повертаються, нажаль
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04.06.2021 10:17 Ответить
Alex N Alex Noyt

А чого йому боятися при клоуні?
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04.06.2021 10:32 Ответить
И что характерно, в Донецк такое тварьё никак не хочет.
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04.06.2021 10:34 Ответить
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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04.06.2021 10:42 Ответить
зеленые предатели постепенно легализуют все окружение януковОща, всю сепарню, которая после 2014 шарахалась по заграницам... портновы, богатыревы, лещенки... не удивлюсь, если как-нибудь по-тихому сюда и Янык вернется, а потом еще и в президенты от "слуг" пойдет...
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04.06.2021 11:13 Ответить
Арестован уже, я надеюсь?
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04.06.2021 11:34 Ответить
циганистого вигляду секретар міськвиконкому, он на фото оусунувся, брезкле обличчя, видно пять років не "просихав". "родина слонов" його не прийняла. зараз буде шататись по "Нашому" і горлопанити про хунту, дам десь і Губарев пропав. В Донецьк не їде, там на "подвал" можуть посадити. А щодо відповідальності, то там татаров,смирнов все рішають, як в їх кругах говорять -"банкують".
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04.06.2021 11:51 Ответить
с этим малоПИД,,,роский, бениным нарко-Дегенератом сам бог велел, алло ЗЕБил может пора позвонить своему билетеру 95 квартала баканову.....
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04.06.2021 11:56 Ответить
25 мая 2018 Шевченковский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области закрыть уголовное производство против Левченко. Однако прокуратура решение не выполнила. Суд аргументировал свое решение тем, что сторона обвинения не доказала связь заявлений Левченко с беспорядками на территории Донецкой и Луганской областей, созданием основы для эскалации конфликта и последующего разжигания вражды на территории страны.

Решение было вынесено судьей Олегом Линником, после чего он подал в отставку. Олег Линник также известен в СМИ, как судья, который приговорил к условному сроку руководителя группы «титушек» Юрия Крысина за причастность к убийству журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

В мае 2019 года Госбюро расследований открыло уголовное производство против сотрудника прокуратуры из-за отказа выполнить решение суда.

Так при ком было вынесено решение о закрытии уголовного дела?
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04.06.2021 12:07 Ответить
пишут, что он выиграл суд в Европейском суде по правам человека. Якобы европейцы обязали Украину закрыть все дела против него. Бывший регионал Левченко вернулся в Украину. Он выиграл суд в ЕСПЧ из-за уголовного преследования Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський - Цензор.НЕТ 419
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04.06.2021 12:29 Ответить
Его не преследовать надо ,а в гавне утопить! Тьфу!
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04.06.2021 12:45 Ответить
Серебряная пуля или осиновый кол..... Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський - Цензор.НЕТ 8515
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04.06.2021 12:51 Ответить
Следующим приедет - олег "что?" царёв.
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04.06.2021 12:57 Ответить
Его уже арестовали за гос измену???
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04.06.2021 13:19 Ответить
А далі вже колорадочники по "закону" їздитимуть .
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04.06.2021 13:22 Ответить
Я дивуюсь, як це Нєлох Лох Ростовський за два роки ще не повернувся в Україну.

Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський - Цензор.НЕТ 8222
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04.06.2021 13:30 Ответить
Коля Лєвчєнко: "Нє, ну а шо. Кримнашисти Баста і Моргенштерн сюда спакойна прієзжалі, а я шо, домой вєрнуцца нє магу? Там он білєти уже заброніровалі і скора сюда подтянуцца Олєг "Што?" Царьов, Діма Табачнік, Юра Кот і прочая піз... моя братія. Так шо встрєчай, страна, сваіх гєроєв!"
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04.06.2021 13:46 Ответить
Виктор Федорович уже заправляет самолёт, все .су.ки стягиваются перед кацапскими учениями
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04.06.2021 13:51 Ответить
Хахєлоїдна біомасса-підарасня обирає до свої влади таку саму підарасню як вона сама і вся зеківська підарасня яка їх імєла, повертається назад в Україну.
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04.06.2021 14:05 Ответить
Естественно , а они возвращаются, и будут по- новой мутит ...воду. Екснардеп ПР Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну, - Казанський - Цензор.НЕТ 370
Зе, Ермак дали добро.
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04.06.2021 17:22 Ответить
Ещё одно пророссийское гавно-Левченко, скоро снова появится на всех экранах ТВ !!!
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04.06.2021 18:26 Ответить
сраний манкурт. нажерлося лайна на паРашi, розжерiло у кацапо-орди, як свиня.
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04.06.2021 18:31 Ответить
Чесно, я вже не знаю, як це все можна терпіти... Відкрито антиукраїнська погань, проти якої і доказів не треба шукати - вони всі на яву, спокійно покинула Україну, спокійно повернулася назад, і ніхто нічого не робить. Ааааа, просто в нього патрона 5.45 не знайшли, ясно...
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04.06.2021 19:56 Ответить
работа Портянкина.
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04.06.2021 23:06 Ответить
Кандидат в партию к колесникову
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04.06.2021 20:27 Ответить
портнов сдесь, значит отмажет
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04.06.2021 20:41 Ответить
Он в ЕСПЧ выиграл против Украины, на минуточку.
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04.06.2021 20:58 Ответить
что это за выражение "на минуточку" - чисто кацапское выражение. У нас так не говорят.
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04.06.2021 23:01 Ответить
Отбоялся,бедолага! Зелепуцкому нужны проверенные люди.Тем более у него самые лучшие рекомендации- от ФСБ! Для Зелепуцкого это - как знак качества...
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04.06.2021 23:06 Ответить
скоро он вернет себе депутатство и всё у него будет еще лучше
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05.06.2021 01:24 Ответить
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