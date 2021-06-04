На Мариуполь обрушился мощный ливень: улицы превратились в реки, затоплены дома и повалены деревья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Мариуполе всю ночь шел проливной дождь, заливая дома и улицы тоннами воды во всех районах города. Обильные осадки выше нормы создали множество аварийных ситуаций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание MRPL.city последствиях непогоды мариупольцы сообщают в Telegram-канале Контакт-центра и в социальных сетях.

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Так, жители сообщают, что в поселке Ляпино затопило дома. На фото видно, что в огородах и садах стоит вода. Жители частного сектора попросили помощи спасателей.

"Метр воды в доме. Нанесло шлака перед дворами. Если сейчас опять пойдет дождь, всё опять будет во дворе", - говорится в сообщении.

Почти из каждого района Мариуполя поступили сообщения о том, что обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках. Всему виной – протекающие крыши.

"Бул. Морской 38 сильно течёт крыша, топит квартиры по всем этажам, течет по электрощитовой, может быть замыкание", - написала местная жительница Олеся.

Такая же ситуация произошла и в Приморском районе – вода залила 4 этажа в доме №9 по проспекту Лунина. Стоит отметить, что по площади Лунина стремительно текли целые реки.

В Центральном районе по бульвару Шевченко, 93 залило квартиры с 9 по 4 этажи.

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"По счетчикам льется вода. Искрится все. Так и до пожара недолго. Деревянные двери разбухли и люди с трудом могут попасть домой. Надо проверить ливневки. Раз они не справляются совсем. Ждать капитальный ремонт крыши нет возможности", - сообщили местные жители.

Кроме того, очевидцы отметили, что по улице Итальянской, 123 и Пылыпа Орлика, 86 упали большие деревья. А в районе 67 дома по проспекту Строителей вода вымыла почву из-под тротуара, в результате чего просела плитка.

Для устранения последствий непогоды направлены спасатели аварийно-водолазной службы и ГСЧС. Работники ДТЭК также устраняют аварийные ситуации. По информации Контакт-центра, аварийно-восстановительные работы по электроэнергии в Центральном и Приморском районах будут длиться ориентировочно до 20:00/

Кроме того, в поселке Ляпино затопило дома. На видео видно, что в огородах и садах стоит вода.

Ранее сообщалось, что пасмурная и дождливая погода не оставит Мариуполь до конца недели. Сегодня, 4 июня, небо весь день будет скрыто за облаками. На протяжении всего дня также ожидается мелкий дождь. Ночью +14°, днем +18°.







Фото: MRPL.city