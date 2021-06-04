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На Мариуполь обрушился мощный ливень: улицы превратились в реки, затоплены дома и повалены деревья. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Мариуполе всю ночь шел проливной дождь, заливая дома и улицы тоннами воды во всех районах города. Обильные осадки выше нормы создали множество аварийных ситуаций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание MRPL.city последствиях непогоды мариупольцы сообщают в Telegram-канале Контакт-центра и в социальных сетях.

Так, жители сообщают, что в поселке Ляпино затопило дома. На фото видно, что в огородах и садах стоит вода. Жители частного сектора попросили помощи спасателей.

"Метр воды в доме. Нанесло шлака перед дворами. Если сейчас опять пойдет дождь, всё опять будет во дворе", - говорится в сообщении.

Почти из каждого района Мариуполя поступили сообщения о том, что обильные осадки затопили квартиры в многоэтажках. Всему виной – протекающие крыши.

"Бул. Морской 38 сильно течёт крыша, топит квартиры по всем этажам, течет по электрощитовой, может быть замыкание", - написала местная жительница Олеся.

На Мариуполь обрушился мощный ливень: улицы превратились в реки, затоплены дома и повалены деревья 01

Такая же ситуация произошла и в Приморском районе – вода залила 4 этажа в доме №9 по проспекту Лунина. Стоит отметить, что по площади Лунина стремительно текли целые реки.

В Центральном районе по бульвару Шевченко, 93 залило квартиры с 9 по 4 этажи.

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"По счетчикам льется вода. Искрится все. Так и до пожара недолго. Деревянные двери разбухли и люди с трудом могут попасть домой. Надо проверить ливневки. Раз они не справляются совсем. Ждать капитальный ремонт крыши нет возможности", - сообщили местные жители.

Кроме того, очевидцы отметили, что по улице Итальянской, 123 и Пылыпа Орлика, 86 упали большие деревья. А в районе 67 дома по проспекту Строителей вода вымыла почву из-под тротуара, в результате чего просела плитка.

На Мариуполь обрушился мощный ливень: улицы превратились в реки, затоплены дома и повалены деревья 02

Для устранения последствий непогоды направлены спасатели аварийно-водолазной службы и ГСЧС. Работники ДТЭК также устраняют аварийные ситуации. По информации Контакт-центра, аварийно-восстановительные работы по электроэнергии в Центральном и Приморском районах будут длиться ориентировочно до 20:00/

Кроме того, в поселке Ляпино затопило дома. На видео видно, что в огородах и садах стоит вода.

Ранее сообщалось, что пасмурная и дождливая погода не оставит Мариуполь до конца недели. Сегодня, 4 июня, небо весь день будет скрыто за облаками. На протяжении всего дня также ожидается мелкий дождь. Ночью +14°, днем +18°.

На Мариуполь обрушился мощный ливень: улицы превратились в реки, затоплены дома и повалены деревья 03
На Мариуполь обрушился мощный ливень: улицы превратились в реки, затоплены дома и повалены деревья 04
На Мариуполь обрушился мощный ливень: улицы превратились в реки, затоплены дома и повалены деревья 05
Фото: MRPL.city
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Топ комментарии
+16
ЗЕ, мерщій лети в Маріуполь! Такий шанс там побігати.На Мариуполь обрушился мощный ливень: улицы превратились в реки, затоплены дома и повалены деревья - Цензор.НЕТ 5924
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04.06.2021 14:41
+11
Город строили красножопые недоумки. Закатали в асфальт,.. Ливнёвки? Не, не слышали...только в фильмах ужасов загнивающего Запада.
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04.06.2021 14:38
+8
та таке і в Європі буває, розслабтесь, зрадорозгонщики.
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04.06.2021 14:40
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Город строили красножопые недоумки. Закатали в асфальт,.. Ливнёвки? Не, не слышали...только в фильмах ужасов загнивающего Запада.
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04.06.2021 14:38 Ответить
та таке і в Європі буває, розслабтесь, зрадорозгонщики.
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04.06.2021 14:40 Ответить
ап чьом ти, узькомозглику?
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04.06.2021 18:01 Ответить
ну пояснення достойне узкочєлюстного.
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04.06.2021 19:29 Ответить
А что за 30 лет ума не хватило сделать Ливнёвки?
Или опять красножопые недоумки виноваты?
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04.06.2021 14:43 Ответить
А тебе, порашетролль, известно, что Севастополь после Крымской войны 30 лет в руинах стоял?Вам кацапам ума не хватило его сразу отстроить?
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04.06.2021 14:56 Ответить
можно падумать Германия ни разу не тонула. есть ливневки, только не всегда их возможности совпадают с потребностями.
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04.06.2021 15:05 Ответить
Многие думают, что Европа это Парадиз.
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04.06.2021 15:44 Ответить
у цих спитай? https://weather.com/de-DE/wetter/deutschland/news/2020-08-16-uberflutete-strassen-aquaplaning-unfalle-unwetter-ziehen-ubers
На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 4873"
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04.06.2021 16:14 Ответить
У нас теж ливньовки закатали асфальтом. Зате ж як красіво стало. На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 4722
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04.06.2021 14:44 Ответить
Не ври. В Запоре часто бываю. Ливнёвки работают.
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04.06.2021 14:48 Ответить
Багато ти знаєш. На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 3198
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04.06.2021 14:59 Ответить
Не любишь правду слышать?
Повторяю, в Запоре проблемы с ливнёвкой только на Набережной.
Только потому, туда вся вода вниз стекает из города.
И ещё в районе Порта.
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04.06.2021 15:02 Ответить
ну так на видео из Мариуполя именно такие районы, куда вода "вся вниз стекает из города"
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04.06.2021 15:26 Ответить
Особенно чётко они работают когда дождей нет, а вот в дождь, с Космоса и от вокзала ЖД-1 вся вода прямо к автовокзалу шурует и море там, огромное море...
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04.06.2021 15:15 Ответить
На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 8224"
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04.06.2021 16:12 Ответить
До "недоумков" не было асфальта вообще. Не надо чушь писать
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04.06.2021 22:10 Ответить
Хватит брехать - "укладка асфальта" после жопоруких краснозадых сходит после первой зимы.
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04.06.2021 22:21 Ответить
А что у нас в Техасе и Луизиане кажды год это тоже красножопые? У вас хоть дома на разваливаются... а здесь картон сплошной, так м олностью надо переделывать 😉
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04.06.2021 23:38 Ответить
техас вообще бывшая мексика, как вы яхту назовёте. так она и поплывёт и асфальт тоже.
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05.06.2021 00:17 Ответить
Ну да, тогда и Луизиана - Франция На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 1506
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05.06.2021 01:28 Ответить
ЗЕ, мерщій лети в Маріуполь! Такий шанс там побігати.На Мариуполь обрушился мощный ливень: улицы превратились в реки, затоплены дома и повалены деревья - Цензор.НЕТ 5924
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04.06.2021 14:41 Ответить
На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 591
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04.06.2021 17:48 Ответить
Наголосовали зебилы
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04.06.2021 14:48 Ответить
Ага, дожди по всей стране.
И только во Львове засуха.
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04.06.2021 14:52 Ответить
😂
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04.06.2021 14:56 Ответить
Эка новость, в Марике в любой дождь потоп, особенно внизу, на Торговой, Мало-фонтанной, у жд вокзала.
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04.06.2021 15:12 Ответить
в Запорике ситуация лучше?
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04.06.2021 15:27 Ответить
Масштабы не те.
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04.06.2021 15:38 Ответить
Не совсм. Ниже напишу.
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04.06.2021 18:25 Ответить
местная власть как всегда опзжопники ,которых выбрали в Мариуполе будут помогать населению воду откачивать
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04.06.2021 15:23 Ответить
без разницы....интересно как в МЕлитополе..боюсь черешня помёрзнет...
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04.06.2021 15:23 Ответить
Ну Мариуполь такое, в Крым как, хляби небесные разверзлись, нет?
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04.06.2021 15:33 Ответить
При Порошенко такой фигни не было.
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04.06.2021 16:31 Ответить
все леса вырубили?
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04.06.2021 17:44 Ответить
Так. Я наконец добрался домой и могу спокойно объяснить что тут происходит.
Ребята, за последние 30 лет такого в Марике не было вообще. Мало какое инфраструктурное сооружение в городе рассчитано на такой напор воды... У меня в огороде просто озеро, его там никогда, вообще никогда, небыло!.. А теперь.. Можно рыбу разводить!)
Соседям дома позаливало наглухо, ливневки не справляются, даже те, что недавно чистили...
В общем, харэ ерничать - в Марике реальные проблемы. А я вообще прозреваю с тех проблем, которые сейчас в траншеях и блиндажах у мужиков!!! Если у меня огород плавает - что там с капонирами и блиндажами?!?!?!
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04.06.2021 18:32 Ответить
Кста!!!
Вот сейчас на погодных сайтах переменная облачность над Мариком. Так вот ничего подобного - ливень начался снова.
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04.06.2021 18:33 Ответить
Кліматична зброя від кацапів ?
В них є пару полігонів в Томскє і Васильсурске

Щось забагато дощів для України
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04.06.2021 20:03 Ответить
На Житомирщині теж дощі, поналивало вже більш, ніж треба.
І знову передають.

Тримайтеся !
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05.06.2021 01:32 Ответить
Ще багато років тому в радянській газеті (коли трясло Степанакерт) була велика стаття, називалася "Погодная война". Там писалося, що можна штучно викликати і зливу, і цунамі, і "землетрясение". Щось там було про спосіб закинути ракету в сейсмічно обумовлену точку...
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04.06.2021 18:45 Ответить
А в Криму як погодка? Хло воду поставляє справно?
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04.06.2021 19:31 Ответить
Чи це тільки теорії параноіків що зараз працює кліматична зброя і дощі нетипічно йдуть два тижні в Україні На Маріуполь обрушилася потужна злива: вулиці перетворилися на річки, затоплено будинки й повалено дерева - Цензор.НЕТ 9689
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04.06.2021 19:56 Ответить
везет им
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04.06.2021 20:29 Ответить
Повышение температуры на 1* вызывает увеличение влажности в 7%. Это к вопросу о дождях и ураганах.
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05.06.2021 08:21 Ответить
 
 