Двое сотрудников полиции охраны задержаны в Одессе за занятие сутенерством, - прокуратура. ФОТОрепортаж

По подозрению в сутенерстве правоохранителями задержаны старший сержант полиции, полицейский-водитель одного из батальонов Управления полиции охраны в Одесской области, и охранника батальона УПО в Одесской области, который сейчас уволен со службы, а также двух их соучастниц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что с начала 2020 года полицейские, вместе с сообщницами, решили заняться противоправным заработком в сфере предоставления услуг сексуального характера. Общий "бизнес" дельцы вели в помещениях в центре Одессы. Клиентам предоставляли возможность выбрать себе "временную спутницу" заранее, посылая на мобильные мессенджеры фото девушек в белье. Услуги своих "работниц" дельцы оценивали в 100 долларов в час.





Злоумышленники действовали согласно заранее распределенных между собой ролей.

"Руководитель" осуществляла подбор помещений, удобных для организации притонов, и обеспечивала их функционирование, а также вела финансовые вопросы. "Администратор" салона интимных услуг размещала рекламные объявления в сети Интернет, осуществляла подбор женщин с привлекательной внешностью, которые предоставляли сексуальные услуги, проводила с заинтересованными лицами собеседования с определением условий "работы" и принимала заказы от клиентов.

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Правоохранители в свою очередь сопровождали девушек к заказчику, обеспечивали их охрану и безопасность, контролировали время проведенное с клиентом и получение денег за предоставленные "услуги". Также они распределяли средства между всеми участниками противоправной деятельности.







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Решаются вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Сутенерам грозит до 7 лет лишения свободы.