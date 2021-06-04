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Двое сотрудников полиции охраны задержаны в Одессе за занятие сутенерством, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

По подозрению в сутенерстве правоохранителями задержаны старший сержант полиции, полицейский-водитель одного из батальонов Управления полиции охраны в Одесской области, и охранника батальона УПО в Одесской области, который сейчас уволен со службы, а также двух их соучастниц.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

Двое сотрудников полиции охраны задержаны в Одессе за занятие сутенерством, - прокуратура 01

Установлено, что с начала 2020 года полицейские, вместе с сообщницами, решили заняться противоправным заработком в сфере предоставления услуг сексуального характера. Общий "бизнес" дельцы вели в помещениях в центре Одессы. Клиентам предоставляли возможность выбрать себе "временную спутницу" заранее, посылая на мобильные мессенджеры фото девушек в белье. Услуги своих "работниц" дельцы оценивали в 100 долларов в час.

Двое сотрудников полиции охраны задержаны в Одессе за занятие сутенерством, - прокуратура 02
Двое сотрудников полиции охраны задержаны в Одессе за занятие сутенерством, - прокуратура 03

Злоумышленники действовали согласно заранее распределенных между собой ролей.

"Руководитель"  осуществляла подбор помещений, удобных для организации притонов, и обеспечивала их функционирование, а также вела финансовые вопросы. "Администратор" салона интимных услуг размещала рекламные объявления в сети Интернет, осуществляла подбор женщин с привлекательной внешностью, которые предоставляли сексуальные услуги, проводила с заинтересованными лицами собеседования с определением условий "работы" и принимала заказы от клиентов.

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Правоохранители в свою очередь сопровождали девушек к заказчику, обеспечивали их охрану и безопасность, контролировали время проведенное с клиентом и получение денег за предоставленные "услуги". Также они распределяли средства между всеми участниками противоправной деятельности.

Двое сотрудников полиции охраны задержаны в Одессе за занятие сутенерством, - прокуратура 04
Двое сотрудников полиции охраны задержаны в Одессе за занятие сутенерством, - прокуратура 05
Двое сотрудников полиции охраны задержаны в Одессе за занятие сутенерством, - прокуратура 06

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Двое сотрудников полиции охраны задержаны в Одессе за занятие сутенерством, - прокуратура 07

Решаются вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Сутенерам грозит до 7 лет лишения свободы.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Кто с чем борется у наших замечательных "правоохранителей", тот на том и зарабатывает
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04.06.2021 15:42
+2
Да легализируйте вы проституцию и порнографию, пускай ляди честно платят налоги государству. Все равно работницы панели платят налоги, но только мусорам за крышу, а государство теряет дважды: платя зп мусорам и недополучая налогов.
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04.06.2021 15:59
+2
В странах постсовка сутенерство это чисто ментовский бизнес.
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04.06.2021 16:02
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подработка правоохранителей..
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04.06.2021 15:37 Ответить
Надо легализовать проституцию.
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04.06.2021 15:39 Ответить
Кто с чем борется у наших замечательных "правоохранителей", тот на том и зарабатывает
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04.06.2021 15:42 Ответить
классика это ДБНОН
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04.06.2021 19:39 Ответить
Да легализируйте вы проституцию и порнографию, пускай ляди честно платят налоги государству. Все равно работницы панели платят налоги, но только мусорам за крышу, а государство теряет дважды: платя зп мусорам и недополучая налогов.
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04.06.2021 15:59 Ответить
Правоохранители в свою очередь сопровождали девушек к заказчику, обеспечивали их охрануИсточник: https://censor.net/ru/p3269539

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а что не так? охраняли праституток. Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6351
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04.06.2021 16:00 Ответить
В странах постсовка сутенерство это чисто ментовский бизнес.
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04.06.2021 16:02 Ответить
никогда такого не было и вот опять
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04.06.2021 16:14 Ответить
И снова Аваков не причем.

В полиции насилуют, избивают, вымогают, торгуют наркотой, но Аваков не причем и лучший министр внутренних дел всех времен и народов.

А, кто не верит в это, тому 500 дней СИЗО.
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04.06.2021 16:37 Ответить
Прям таки удивительно.
Посмотрите в эти честные глаза.
Протеже самого Чеботаря. Того самого.
Двох співробітників поліції охорони затримано в Одесі за заняття сутенерством, - прокуратура - Цензор.НЕТ 961
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04.06.2021 16:52 Ответить
Так мусора свое очко продавали? И почем?
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04.06.2021 18:43 Ответить
 
 