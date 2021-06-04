Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Пограничники задержали двух граждан Германии, которые незаконно пересекли границу Украины, потому что думали, что страна находится в Евросоюзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Военнослужащие отдела "Грушов" зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора, который установлен на границе. К указанному месту сразу выбыл пограничный наряд, который и обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах.
Впоследствии выяснилось, что нарушители - 21 и 36 летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. С Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, потому что думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно.
Сейчас на иностранцев оформлены документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.
Пожалуйста, подождите...
Мне тоже от слов "пересекли границу Украины, потому что думали, что страна находится в Евросоюзе" - на душе теплее стало...
продвигайте Украину в Евросоюз ногами, великами, чем угодно
Значить, так і буде.)
Так что немцев живущих по сторону цивилизации, я полностью понимаю и не осуждаю. Они привыкли жить цивильно.
Ой, Ваню, це ти прийшов? А це ж хто? Ой, Ваню, я в тебе така затуркана, така затуркана.