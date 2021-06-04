Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу. ФОТО

Пограничники задержали двух граждан Германии, которые незаконно пересекли границу Украины, потому что думали, что страна находится в Евросоюзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Военнослужащие отдела "Грушов" зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора, который установлен на границе. К указанному месту сразу выбыл пограничный наряд, который и обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах.

Впоследствии выяснилось, что нарушители - 21 и 36 летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. С Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, потому что думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно.

Сейчас на иностранцев оформлены документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

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