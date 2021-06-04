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Госпогранслужба (5406) граница (4740) иностранец (459)

Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Пограничники задержали двух граждан Германии, которые незаконно пересекли границу Украины, потому что думали, что страна находится в Евросоюзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Военнослужащие отдела "Грушов" зафиксировали срабатывание сигнализационного прибора, который установлен на границе. К указанному месту сразу выбыл пограничный наряд, который и обнаружил вблизи украинско-польской границы двух мужчин на велосипедах.

Впоследствии выяснилось, что нарушители - 21 и 36 летние граждане Германии. С собой они имели документы и объяснили, что путешествуют по миру на велосипеде. На этот раз их веломаршрут пролегал из Германии в Таиланд через Польшу, Беларусь и РФ. С Дюссельдорфа они отправились около двух недель назад. Ехать из Польши в Украину напрямик немцы решили, потому что думали, что наша страна входит в ЕС и пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно.

Сейчас на иностранцев оформлены документы админпроизводства за незаконное пересечение государственной границы Украины.

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Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу 01
Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+38
Треба відпустити без ніякої кари хоча б за те, що ми побували в ЄС.
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04.06.2021 16:16
+35
пацанам респект !!! Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу - Цензор.НЕТ 8043

продвигайте Украину в Евросоюз ногами, великами, чем угодно
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04.06.2021 16:16
+32
еврооптимисты)
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04.06.2021 16:14
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еврооптимисты)
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04.06.2021 16:14 Ответить
І тут раптом, із навісної велосипедної сумки єврооптиміста вилазить хрипливий зелений чоловічок, розліплює мутні баньки, і бекає: "Пааачєму ми да сіх пор нє в Єврасаюююзє? Наааааато? Збазіііітє мьєня!"
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04.06.2021 16:49 Ответить
Даже не думайте
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04.06.2021 16:15 Ответить
на велике через мордор - забавно
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04.06.2021 16:15 Ответить
Перед тем, как на это решаться, немцаа надо было почитать сколько таких вело-путешественников уже закончило свой жизненный путь на дорогах Роиси.
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04.06.2021 16:28 Ответить
І в нас немало. Один француз щороку їздив на мотоциклі через Європу з туром в підтримку програми Червоного хреста по боротьбі з ВІЛ. Смертельна ДТП десь на трасі в Закарпатті, фура збила
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04.06.2021 16:55 Ответить
Треба відпустити без ніякої кари хоча б за те, що ми побували в ЄС.
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04.06.2021 16:16 Ответить
В голові цих німецьких хлопців, ми європейці. А в голові 73% - ми малороси.
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04.06.2021 16:40 Ответить
10000%
Мне тоже от слов "пересекли границу Украины, потому что думали, что страна находится в Евросоюзе" - на душе теплее стало...
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04.06.2021 18:39 Ответить
Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон - Цензор.НЕТ 3453
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04.06.2021 19:17 Ответить
Та мутка там якась. Ви справді вірите, що вони такі затуркані?
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05.06.2021 10:52 Ответить
Всё может быть... Мне сама мысль мила..".Украины, находится в Евросоюзе"
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05.06.2021 12:37 Ответить
пацанам респект !!! Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу - Цензор.НЕТ 8043

продвигайте Украину в Евросоюз ногами, великами, чем угодно
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04.06.2021 16:16 Ответить
далі не поїдуть? чи оформлять штраф, пройдуть через кпп і далі за маршрутом?
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04.06.2021 16:17 Ответить
Так. Ми в ЄС Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу - Цензор.НЕТ 9803
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04.06.2021 16:18 Ответить
мы в говне
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04.06.2021 16:21 Ответить
Arkady Korshun.с лугандона пишешь? если так-то таки да,ты в говне!
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05.06.2021 00:10 Ответить
вот-вот, а политики сопли жуют вы еще не..., мы еще не...
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04.06.2021 16:21 Ответить
Это вам не на велоЗЕПЕДах колесить,молодца...
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04.06.2021 16:21 Ответить
Полностью верю. Зная как здесь(в ЕС) перескакивают границы- хоть пешком, хоть на воздушном шарике. Немцы могли невнимательно прочитать кучу новостей в "Гугле" про "европейскую ассоциацию Украины" и прочую "европейскую перспективу" и ничего не понять крутить себе педали дальше по поселковым тропам.
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04.06.2021 16:29 Ответить
Якщо вже німці думають, що Україна в ЄС - це добре!)
Значить, так і буде.)
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04.06.2021 16:31 Ответить
Дякую, хлопці. Хоч хтось про нас доброї думки)
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04.06.2021 16:33 Ответить
Как-то помню во времена порошенковского безвиза, прилетел в аэропорт веце (город недалеко от дюссельдорфа), пол часа пешего хода и я в Нидерландах. Ни границ, ни таможников, только на дорожных знаках меняются языки. Тормознул попутку и через 20 мин в ейдховене. Но самое крутое место в котором мне удалось побывать - это аэропорт мюлоз-фрайбург-базель. Там влево пойдешь - франция, прямо - германия, в лево - швейцария. И все без границ. Во времена были!
Так что немцев живущих по сторону цивилизации, я полностью понимаю и не осуждаю. Они привыкли жить цивильно.
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04.06.2021 16:37 Ответить
На ночь туристы ставят палатки а не передвигаются на велосипедах!
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04.06.2021 16:39 Ответить
Зачем европейцам палатки, если ночлег+ завтрак в украинском мотеле им обойдется в смешные 20 евро.
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04.06.2021 16:42 Ответить
А у нас еще есть мотели вдали от основных трасс, а ведь они попали к нам со стороны диких сел?!
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04.06.2021 16:45 Ответить
Если в Германии, только за ночлег минимум 50евро. Да и то- зимой.
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04.06.2021 16:48 Ответить
значить там якась дорога через кордон все-таки є, якщо навігатор намалював їм тудою маршрут
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04.06.2021 16:46 Ответить
Пророки!
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04.06.2021 17:07 Ответить
Посміявся з єврооптимістів .
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04.06.2021 17:41 Ответить
Пропустите их дальше: в Беларуси им переломают и ножки и педальки.
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04.06.2021 20:29 Ответить
покатушка удалась по гитлерски операция барбарисса
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04.06.2021 20:34 Ответить
Ага... Нічні мандрівники. Не знали... Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон - Цензор.НЕТ 4767
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04.06.2021 20:58 Ответить
Да все они знали, просто прикинулись батонами, иначе б ехали по трасе а не лесными тропами. И вообще на рисунке маршрут через Беларусь нарисован
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04.06.2021 21:49 Ответить
може не захотели на трассе пыль глотать с выхлопными газами
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05.06.2021 00:13 Ответить
Погранцаы поехали «порешать» по быстрому.... А немцы невдуплили, что значит Stukar Baksov". А когда погранцы поняли, что нечем поживиться- решили хоть PR устроить... Это тот же погранотряд, который Ягодин и устилуг «охраняет» ( читай-окучивает), там, где у таможенника с 700 тыс $ батьки-заробітчани.
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04.06.2021 23:18 Ответить
Немцы, конечно, интеллектом не блещут, но интернет «при нем». Херня какая-то. Что-топогранцы придумали, перегнули...
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04.06.2021 23:25 Ответить
Прямо, як в анекдоті, коли чоловік дружину з мужиком застав:
Ой, Ваню, це ти прийшов? А це ж хто? Ой, Ваню, я в тебе така затуркана, така затуркана. Думали, що Україна в Євросоюзі: Двоє громадян Німеччини незаконно перетнули державний кордон - Цензор.НЕТ 1946
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05.06.2021 10:51 Ответить
 
 