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26 добровольцев батальона "Айдар" получили удостоверения УБД, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Офисе Президента состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины, во время которого 26 добровольцев получили удостоверение участника боевых действий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава Консультативного совета Сергей Куницын и заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Голоднюк вручили удостоверение участника боевых действий бойцам добровольческого батальона "Айдар", которые принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году.

В течение семи лет добровольцы безрезультатно обращались в государственные структуры и инстанции, чтобы добиться справедливости в отношении подтверждения их участия в боевых действиях.

"Я знаю, что вы шли за Украину с открытой душой. Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг. Мы вам благодарны за то, что вы защищали и продолжаете защищать Украину", – сказал Сергей Куницын.

Участники заседания также почтили память погибших защитников минутой молчания.

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26 добровольцев батальона Айдар получили удостоверения УБД, - ОП 01
26 добровольцев батальона Айдар получили удостоверения УБД, - ОП 02
26 добровольцев батальона Айдар получили удостоверения УБД, - ОП 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Вітаю !!!
Героям слава !!!!
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04.06.2021 17:54 Ответить
Куницын волосы красит шоле? То же мне мачо. 3,14здуй в армию, малую Родину защищать.
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04.06.2021 19:35 Ответить
Все что нужно знать про "великих патриотов" из банды соевых мародеров, о том как они относились к защитникам Украины.
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04.06.2021 23:06 Ответить
 
 