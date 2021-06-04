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Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Полиция выявила 13 фигурантов преступной группы, которая уже 10 лет занимается браконьерским рыбным промыслом. Браконьеры "работали" в акваториях, где запрещен лов рыбы в промышленных масштабах. Ежемесячная выручка группы составила более полумиллиона гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Группа действовала в Вышгородском районе Киевской области, в селах Сухолучье и Страхолесье. Злоумышленники устроили замаскированные базы по отлову и сортировке рыбы, имели специальные подпольные холодильные камеры, где хранили вылов для отправки на продажу в столицу. Ежедневно мужчины вылавливали от 300 кг до тонны рыбы.

Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 01
Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кременчуге мужчина напал на местного журналиста, который фиксировал браконьеров на Днепре

Организаторы группы - два родных брата, 39 и 48 лет, проживающие в Вышгородском районе. Они наладили масштабный вылов рыбы - приобрели орудия лова, лодки, выбирали места для ловли рыбы. Стоит отметить, что свою преступную деятельность мужчины осуществляли во время нереста, в период, когда лов рыбы запрещен.

Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 03

Установлено, что браконьеры пользовались помощью рыбинспектора, который заблаговременно предупреждал злоумышленников о запланированных проверках правоохранителей.

Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 04

Полицейские провели 18 санкционированных обысков и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности плавсредства, автомобиль, которым передвигались злоумышленники, "черную" бухгалтерию по сбыту рыбы.

Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 05

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Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция 06

Организаторы рыбного промысла задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+22
Ключевое. "Занимаются этим 10 лет"
Они этим 10 лет занимаются вместе с задержателями?
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04.06.2021 17:33
+16
По всей Украине браконьеры купили мусоров!
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04.06.2021 17:44
+15
Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4739
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04.06.2021 17:33
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Ключевое. "Занимаются этим 10 лет"
Они этим 10 лет занимаются вместе с задержателями?
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04.06.2021 17:33 Ответить
В статье же написано, что в банде был и рыбинспектор, который о проверках предупреждал.
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04.06.2021 21:30 Ответить
10 років по 500 тищ в місяць, а на вигляд бомжи бомжами
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04.06.2021 22:24 Ответить
Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4739
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04.06.2021 17:33 Ответить
Какая это банда? Да это целая фирма.
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04.06.2021 17:33 Ответить
рыбхоз
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04.06.2021 17:36 Ответить
бей своих, чтоб чужие боялись
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04.06.2021 17:42 Ответить
По всей Украине браконьеры купили мусоров!
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04.06.2021 17:44 Ответить
А рыбка-то из-под Страхолесья - чернобыльская...
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04.06.2021 17:45 Ответить
Так,говоришь,твои предки с "брегов" Москвы,"украинец" ты наш? Там,на "брегах" Москвы есть очень интересные исторические места...
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04.06.2021 19:33 Ответить
Ты глуп как пуп. Моя бабушка из-под Днепра, а дед - из-под Таганрога, а в Москву они перебрались т.к. дед работал там в ящике.
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05.06.2021 09:22 Ответить
Ты -кретин! Ты мне не сказал что они из Днепра и Таганрога! Ты сказал,мои родственники по матери жили на Москва реке! Так кто глуп,а баранчик? Но дальние родственники все ровно с "брегов" Москвы! Иначе откуда ты такой взялся? Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км мереж і 17 човнів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1254
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05.06.2021 11:36 Ответить
Ты - идиот. Мои родственники по матери (вместе с ней) жили в Москве в районе Речвокзала. В своё время.
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05.06.2021 12:11 Ответить
Похоже идиот все таки ТЫ! Я делаю выводы по твоим утверждениям. Правда,основываясь на утверждениях идиота,наверное,не совсем правильно,но,в конце концов виноват в этом ты. А дед (энкэвэдист?),работал вахтером в "ящике"? Или простым,обычным стукачем?
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06.06.2021 05:59 Ответить
Иначе,откуда ты такой взялся? Династия? Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км мереж і 17 човнів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6358
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06.06.2021 06:00 Ответить
Мой лаптеногий друг, дед перед войной занимался бронебойными снарядами, за что получил свою первую медаль "За трудовую доблесть".
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06.06.2021 09:53 Ответить
Насчет лаптей, -ты намного ближе к лаптям чем я! До 1940-го года,до того как пришли твои деды-воеватели-"освободители" мы жили очень даже ничего! А у вас даже лаптей не у всех было! А медали... Столько медалей получили палачи стрелявшие людей в затылок,вертухаи и стукачи комуняк,что тебе лучше было бы помолчать об этом. Но самое главное,-предки то твои жили на "брегах" реки Москвы? ЖИЛИ! Вот оттуда все и тянется! И даже не в лебеде с "брегов" реки Москвы дело! Дело тут почище даже,чем это,с твоей генетикой!
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06.06.2021 13:38 Ответить
Довічне б з конфіскацією, та шкода, що такого не буде, через таких тварюк нормальній людині рибалка стає не цікавим заняттям
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04.06.2021 17:47 Ответить
Там даже штрафы смешные, несоизмеримые ущербу. Один-два выхода и все покроют и даже в плюсе останутся..А если пустить таких "людей" к корыту? Хотя у нас и так в большинстве хапуги, которые думают, что после них хоть потоп..
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04.06.2021 17:58 Ответить
они , думаете, на себя работали ?
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04.06.2021 19:25 Ответить
Нічого їм не буде... все корумповане.
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04.06.2021 17:49 Ответить
Да, когда будут отпускать, пусть не забудут извиниться.
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04.06.2021 17:50 Ответить
Часто и "любители" мало чем отличаются от этих браков. Почти никто не соблюдает норму вылова, забирают все до последнего ерша..А сколько рыбы такой "рыбак" уничтожает за сезон...
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04.06.2021 17:54 Ответить
рыба принадлежит мусорам, нельзя лохам разевать роток на чужой кусок
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04.06.2021 17:55 Ответить
Вилучено 10 км мереж???? Елекромереж? Ау!!!! Редактори! Дбли блд!
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04.06.2021 17:58 Ответить
Цікаво , а шо робила ці 10 ( десять ) років рибоохорона !?? . Мабуть кормилась з улову і все усіх влаштовувало . Колись балакав з хлопцем який працював в рибнадзорі три роки , так він росказав одну із схем збагачення на рівному місці : - запускаємо в водойму малька карася , а по документах проходить як короп . А коропа запускають в інший , більш цікавий ставок . ))
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04.06.2021 18:05 Ответить
а это спортивная рыбалка?
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04.06.2021 18:08 Ответить
Браконьеры "работали" в акваториях, где запрещен лов рыбы в промышленных масштабах. Ежемесячная выручка группы составила более полумиллиона гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3269566

КАРЛ Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км мереж і 17 човнів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3287 КОЖЕН МІСЯЦЬ ПО 500 ТИС Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км мереж і 17 човнів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5590
Ще скажіть ніхто в долясі не був і їх до цього з сітками не бачив Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км мереж і 17 човнів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 178
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04.06.2021 19:36 Ответить
Хлопчики на юшку собі ловили рибку Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км мереж і 17 човнів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7938
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04.06.2021 19:38 Ответить
Вспомнил случай в Сергеевке,когда я зашел на кухню,а там старлей Погранвойск сссры жарил на огромной сковороде большущие куски осетровой рыбы. На мой вопрос,-А что же Вы жарите? Он не моргнув ответил мне -Баранину! -Интересная баранина... -сказал ему я. Наверное,его дети,сейчас тоже служат в каких нибудь структурах.
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04.06.2021 19:40 Ответить
а кому рыбу реализовывали?
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05.06.2021 04:28 Ответить
Шкода хлопців , зараз їм насиплять як дурному махорки, і ні за х.й, самі крадуть гроші вагонами, а цим за роботу.
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05.06.2021 13:57 Ответить
"Вилучили 10 км мереж" - це добре, що мережі вилучають. )))
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05.06.2021 14:34 Ответить
 
 