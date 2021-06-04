Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 4 июня, на базе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС, который расположен в городе Ромны Сумской области, произошли масштабные тренировки всех подразделений ГСЧС. Более 630 спасателей, 65 единиц специальной и авиационной техники, чрезвычайные ситуации на нескольких локациях сразу - специальные учения комплексного применения наземных и авиационных сил ГСЧС (вертолеты Ми-8, Н-225 Airbus, пожарные самолеты Ан-32П).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за несколько лет техническое оснащение спасателей, подготовка и методы ликвидации чрезвычайных ситуаций улучшились в разы.
"Каждый год мы собираемся на комплексные учения, на которое привлекаем все подразделении МВД. Сегодня это были учения на базе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Я хочу, чтобы каждый посмотрел, как мы укрепились за последние годы, какую технику используем. Привлекаем самолеты, вертолеты, беспилотники, специальные 8-тонные пожарные машины, кинологов. Когда посмотришь на какой-нибудь большой пожар, ситуацию со взрывами или терактом, то на месте происшествия всегда чувствуется суета. Цель этих учений, чтобы в суматохе была логика действий, и каждая служба ее отработала ", - сказал Аваков.
Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что сегодня личный состав отработал также ситуации, которые особенно часто возникают в летний период - лесные пожары, ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий. "Для нас важно отработать как практические действия наших спасателей, так и взаимодействие с Нацполицией, Нацгвардией, лесным и газовым хозяйствами", - отметил глава ГСЧС.
По легенде учений, произошло ЧП и пожар. В зону бедствия прибыла воздушная и наземная разведка.
Экипаж вертолета совершил десантирование специалистов, которые должны определить границы района чрезвычайной ситуации и скорректировать работу наземных сил, которые в свою очередь должны провести химическую, радиационную разведки, уточнить масштабы разрушений, провести поиск пострадавших.
Мобильная группа реагирования начинает эвакуацию пострадавших, привлекая авиацию. В то же время, альпинистские группы продолжают проводить спасательные работы, также кинологические расчеты находят под завалами пострадавших. На следующем этапе, подразделения ГСЧС разворачивают сортировочную площадку временного пункта сбора пострадавших и организуют работу на нем силами медицинских работников и психологов.
Во время учений спасатели также отработали возможный сценарий ликвидации последствий аварийного приземления самолета, разминирование территории и тушение лесного пожара, а также столкновения поезда с автобусом и автомобилем с возгоранием и потерпевшими.
На базе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС спасатели продемонстрировали новейшую технику, в частности мобильные госпитали.
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Ну и про себя любимого при распиле бюджета Черт Аваков не забыл.
Ну звичайно є ж і показушні частини ДСНС, де все красиво, щоб приїзжали телеканали хєрню всіляку знімали для лохторату. Наприклад частини 25 та 2 в Києві та ще декілька частин в центрі. Всім іншим частинам в кращому випадку дісталась одна АЦ на шассі МАЗ, а той взагалі дуля, а не переоснащення. На ці нові МАЗи навіть не спромоглися встановити нормальну сирену, пищить ледве чутно.
Може краще ті кошти направити на премії бойовим пожежним, які життям ризикують щодня а отримують в два-три рази менше зп за прес-секретарів.
Вони навіть текст про опис події не можуть завчити, зпчитує на камеру з монітору чи бумажки.
Всі ці прес-секретарі в ДСНС і в МВС теж є частиною "переоснащення" ?