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Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Сегодня, 4 июня, на базе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС, который расположен в городе Ромны Сумской области, произошли масштабные тренировки всех подразделений ГСЧС. Более 630 спасателей, 65 единиц специальной и авиационной техники, чрезвычайные ситуации на нескольких локациях сразу - специальные учения комплексного применения наземных и авиационных сил ГСЧС (вертолеты Ми-8, Н-225 Airbus, пожарные самолеты Ан-32П).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что за несколько лет техническое оснащение спасателей, подготовка и методы ликвидации чрезвычайных ситуаций улучшились в разы.

Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 01
Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 02

"Каждый год мы собираемся на комплексные учения, на которое привлекаем все подразделении МВД. Сегодня это были учения на базе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Я хочу, чтобы каждый посмотрел, как мы укрепились за последние годы, какую технику используем. Привлекаем самолеты, вертолеты, беспилотники, специальные 8-тонные пожарные машины, кинологов. Когда посмотришь на какой-нибудь большой пожар, ситуацию со взрывами или терактом, то на месте происшествия всегда чувствуется суета. Цель этих учений, чтобы в суматохе была логика действий, и каждая служба ее отработала ", - сказал Аваков.

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Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 03

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин отметил, что сегодня личный состав отработал также ситуации, которые особенно часто возникают в летний период - лесные пожары, ликвидация последствий дорожно-транспортных происшествий. "Для нас важно отработать как практические действия наших спасателей, так и взаимодействие с Нацполицией, Нацгвардией, лесным и газовым хозяйствами", - отметил глава ГСЧС.

Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 04
Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 05

По легенде учений, произошло ЧП и пожар. В зону бедствия прибыла воздушная и наземная разведка.

Экипаж вертолета совершил десантирование специалистов, которые должны определить границы района чрезвычайной ситуации и скорректировать работу наземных сил, которые в свою очередь должны провести химическую, радиационную разведки, уточнить масштабы разрушений, провести поиск пострадавших.

Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 06

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Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 07
Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 08

Мобильная группа реагирования начинает эвакуацию пострадавших, привлекая авиацию. В то же время, альпинистские группы продолжают проводить спасательные работы, также кинологические расчеты находят под завалами пострадавших. На следующем этапе, подразделения ГСЧС разворачивают сортировочную площадку временного пункта сбора пострадавших и организуют работу на нем силами медицинских работников и психологов.

Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 09
Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 10

Во время учений спасатели также отработали возможный сценарий ликвидации последствий аварийного приземления самолета, разминирование территории и тушение лесного пожара, а также столкновения поезда с автобусом и автомобилем с возгоранием и потерпевшими.

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Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 11

На базе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС спасатели продемонстрировали новейшую технику, в частности мобильные госпитали.

Техническое оснащение ГСЧС и подготовка личного состава за последние годы улучшились в разы, - Аваков 12

Автор: Володимир Янченко
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А чего же воров в законе СНБО ловит?
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04.06.2021 19:07 Ответить
Смішно про це чути поки не було справжньої перевірки для ДСНС. Зараз вони тільки перевірками спрацювання пожежних датчиків займаються та збирають за це мзду.
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04.06.2021 19:10 Ответить
ох, как хочется Арсену Барисычу в Премьер-Министры!.. нет сил терпеть!
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04.06.2021 19:10 Ответить
а также состояние авакяна за последние годы увеличилось в разы. настоящий царь всея Украины - все силовики под ним.
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04.06.2021 19:11 Ответить
та дайтє вже вору рюкзакову звання героя.
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04.06.2021 19:16 Ответить
Організація затратна і неефективна. Займається показухою, накшталт зняти кошеня з черешні. В серйозних речах - повний НУЛЬ.
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04.06.2021 19:46 Ответить
Т.е. насильники, воры, вымогатели, сутенеры и наркодиллеры в полицейской форме теперь оснащены по высшему классу.

Ну и про себя любимого при распиле бюджета Черт Аваков не забыл.
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05.06.2021 00:52 Ответить
Когда тебя уже посадят, Рюкзаков?
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05.06.2021 02:59 Ответить
Особливо "покращення технічного оснащення ДСНС" було добре видно в 2020 році на чорнобильских пожежах. Техніка виготовлена в часи розквіту СРСР і зараз стоїть на бойовому чергуванні по всім частинам України.
Ну звичайно є ж і показушні частини ДСНС, де все красиво, щоб приїзжали телеканали хєрню всіляку знімали для лохторату. Наприклад частини 25 та 2 в Києві та ще декілька частин в центрі. Всім іншим частинам в кращому випадку дісталась одна АЦ на шассі МАЗ, а той взагалі дуля, а не переоснащення. На ці нові МАЗи навіть не спромоглися встановити нормальну сирену, пищить ледве чутно.
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06.06.2021 09:54 Ответить
Ще цікаво скількі всі ці недолугі "прес-секретарі" прожирають бюджетних коштів.
Може краще ті кошти направити на премії бойовим пожежним, які життям ризикують щодня а отримують в два-три рази менше зп за прес-секретарів.
Вони навіть текст про опис події не можуть завчити, зпчитує на камеру з монітору чи бумажки.
Всі ці прес-секретарі в ДСНС і в МВС теж є частиною "переоснащення" ?
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06.06.2021 09:59 Ответить
 
 