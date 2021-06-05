Конкурс на лучший минометный расчет провели в зоне ООС. ФОТОрепортаж

В районе проведения операции объединенных сил завершился конкурс на лучший минометный расчет. Сразу в двух номинациях победу одержали военнослужащие 72-ой отдельной механизированной бригады Черных Запорожцев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "За право называться лучшими минометчиками ООС в течение четырех дней боролись восемь команд-финалистов конкурса, несмотря на сильный дождь, ветер и грязь. Они демонстрировали меткость, мобильность, ловкость и выносливость в четырех номинациях: индивидуальной, спортивной, специальной и тактической".

Как отмечают в пресс-центре ООС, традиционно, решающую точку в соревнованиях поставили заключительные дисциплины, такие как тактика и стрельба. Именно за них судьи давали больше всего баллов, чем воспользовался расчет 82-мм миномета бригады Черных Запорожцев. Уступая конкурентам по итогам предыдущих дисциплин, он продемонстрировал лучший результат по стрельбе и победил.

В сообщении подчеркивается: "Победители получили кубки и грамоты от командующего Объединенных сил, а также денежные сертификаты на сумму 5000 гривен. Приветствуя финалистов, заместитель командующего генерал-майор Эдуард Москалев отметил, что здесь, на полигоне, собрались лучшие минометчики, которые за годы войны неоднократно демонстрировали врагу мощь украинской артиллерии. Поэтому побежденных в этих соревнованиях нет, просто кто-то немного лучше выполнил поставленную задачу".

"Своим настойчивым трудом и продемонстрированными результатами вы показали, что наши военные минометчики всегда готовы к выполнению боевых задач и могут дать мощный отпор врагу. Спасибо за службу!" - добавил генерал-майор Эдуард Москалев.

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