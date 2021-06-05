Пресечена попытка незаконной отправки 12 кг янтаря в Катар и ОАЭ, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками таможенной службы помешали вывозу из Украины камни янтаря. За границу планировали переправить 12 кг "солнечного камня" разного размера и формы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба в Фейсбуке.

"Для разоблачения схемы пограничники операвтино-розыскного подразделения ОКПП "Киев" совместно с сотрудниками Киевской таможни провели проверку международных почтовых отправлений. В двух посылках и были выявлены камни янтаря крупных фракций. Вес некоторых камней драгоценных самоцвета составлял до 1,5 кг. Таким образом наш соотечественник отправлял янтарь в Катар и ОАЭ", - отмечается в сообщении.

По данному факту сотрудники таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил. Камни изъяты. Их стоимость будет установлена ​​дополнительно.

В сообщении отмечается, что Государственная пограничная служба Украины осуществляет активные меры по недопущению незаконного вывоза янтаря из Украины. Всего в прошлом году пограничники предотвратили незаконный вывоз через границу почти 600 кг янтаря, а в первом квартале 2021 - более 110 кг.

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