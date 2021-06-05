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Катар (114) ОАЭ (184) янтарь (581)

Пресечена попытка незаконной отправки 12 кг янтаря в Катар и ОАЭ, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками таможенной службы помешали вывозу из Украины камни янтаря. За границу планировали переправить 12 кг "солнечного камня" разного размера и формы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба в Фейсбуке.

"Для разоблачения схемы пограничники операвтино-розыскного подразделения ОКПП "Киев" совместно с сотрудниками Киевской таможни провели проверку международных почтовых отправлений. В двух посылках и были выявлены камни янтаря крупных фракций. Вес некоторых камней драгоценных самоцвета составлял до 1,5 кг. Таким образом наш соотечественник отправлял янтарь в Катар и ОАЭ", - отмечается в сообщении.

По данному факту сотрудники таможни составили протоколы о нарушении таможенных правил. Камни изъяты. Их стоимость будет установлена ​​дополнительно.

В сообщении отмечается, что Государственная пограничная служба Украины осуществляет активные меры по недопущению незаконного вывоза янтаря из Украины. Всего в прошлом году пограничники предотвратили незаконный вывоз через границу почти 600 кг янтаря, а в первом квартале 2021 - более 110 кг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 1 тонны янтаря изъяли у преступной группы, "солнечный камень" планировали перевозить в КНР и страны Ближнего Востока, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Пресечена попытка незаконной отправки 12 кг янтаря в Катар и ОАЭ, - Госпогранслужба 01
Пресечена попытка незаконной отправки 12 кг янтаря в Катар и ОАЭ, - Госпогранслужба 02
Пресечена попытка незаконной отправки 12 кг янтаря в Катар и ОАЭ, - Госпогранслужба 03
Пресечена попытка незаконной отправки 12 кг янтаря в Катар и ОАЭ, - Госпогранслужба 04
Пресечена попытка незаконной отправки 12 кг янтаря в Катар и ОАЭ, - Госпогранслужба 05
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Бубочкина посилка?
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05.06.2021 11:18 Ответить
Пффф... Пил.
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05.06.2021 11:29 Ответить
а контейнер ушел
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05.06.2021 11:32 Ответить
наведите порядок с первоисточниками янтаря и контрабанды не будет...
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05.06.2021 11:57 Ответить
эээ ты что не патриот? агэнт кремля?
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05.06.2021 13:20 Ответить
Як багато! Оце заживемо!
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05.06.2021 12:45 Ответить
Туда сотни кг идут ,а нам показывают 13 кг( янтарь + вес посылки) Запобігли спробі незаконної відправки 12 кг бурштину в Катар та ОАЕ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8199
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05.06.2021 13:09 Ответить
Я вас прошу! Той бурштин контейнерами вивозять, а вони дванадцятьма кілограмами хизуються!
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05.06.2021 14:56 Ответить
 
 