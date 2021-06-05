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контрабанда (2379) лекарства (1188) Польша (7483)

На таможне перехватили партию лекарств на 10 млн гривен, которую пытались вывезти в Польшу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В субботу, 5 июня, в украинском пункте пропуска "Рава-Русская" задержали автомобиль, который пытался вывезти лекарства из Украины в Польшу. Ориентировочная стоимость препаратов составляла более 10 миллионов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной таможенной службы.

На пункт пропуска заехало транспортное средство на иностранной регистрации под управлением 35-летнего гражданина Украины. Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу движения "зеленый коридор".

Однако во время осмотра среди личных вещей в багажном отделении авто, таможенники обнаружили 300 ампул лекарственных средств.

Ориентировочная стоимость 1 ампулы около 35-40 тысяч гривен. Со слов водителя лекарства попросили перевезти через границу, и об их стоимости он не знал.

На таможне перехватили партию лекарств на 10 млн гривен, которую пытались вывезти в Польшу 01
На таможне перехватили партию лекарств на 10 млн гривен, которую пытались вывезти в Польшу 02

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По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил предусмотренного ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Лекарства, ориентировочная стоимость которых более 10 млн гривен, изъяты. Дело направят в суд.

Автор: Вадим Куц
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Відправити водія у відставку,Незнання не звільняє від відповідальності.Покарати примусово відпрацьовувати механіком з утриманням 10%зарплатні на десять років.
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05.06.2021 12:24 Ответить
ето олигархи и я даже знаю их фамилиии.....
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05.06.2021 12:35 Ответить
меня убивают цены.. 35-45 тыс.грн за одну ампулу...
при зарплате даже в средние 10-13 тыс грн...как можно себе позволить такое лечение????
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05.06.2021 13:07 Ответить
Что это за лекарство по 1000 евро за ампулу? Какой-то чес от погранцов
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05.06.2021 13:09 Ответить
ліки від гемофілії, виробляються в Данії. Скоріш за все закуплено за державні гроші для українських пацієнтів, але вкрадені з системи охорони здоров'я з метою продажу за кеш в Европі. Міністерство охорони здоров'я вивести рядочком на Дніпрові схили і розстрілять. Усіх
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05.06.2021 13:34 Ответить
Для лечения и профилактики кровотечений у пациентов с гемофилией А (врожденный дефицит фактора VIII).

...
представляет собой очищенный белок, который
состоит из 1445 аминокислот и имеет молекулярную массу примерно 166 кДа. Он получен
технология рекомбинантной ДНК из клеток яичника китайского хомячка...
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05.06.2021 13:52 Ответить
На митниці перехопили партію ліків на 10 млн гривень, яку намагалися вивезти до Польщі - Цензор.НЕТ 6753

получен из клеток яичника китайского хомячка...
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05.06.2021 13:53 Ответить
Хренасе, що ми такого могли везти в Польщу, ще й за такою ціною.
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05.06.2021 15:10 Ответить
мабуть точно чинуші від МОЗ вкрали і вирішили нажитись на здоров"ї українців. розстріляти з конфіскацією.
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05.06.2021 22:52 Ответить
 
 