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Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Здоровье

В субботу, 5 июня, утром в Тернополе открылся первый центр вакцинации от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на "РБК-Украина", Центр заработал на базе коммунального предприятия Тернопольского горсовета "Центр досуга и молодежных инициатив имени Довженко".

Там вакцинируют китайским препаратом CoronaVac.

Утром там собралось несколько десятков человек. Они стояли в очереди с соблюдением дистанции, однако не все в масках.

В начале на вакцинацию не пропускали людей без декларации с врачом. Для них была отдельная очередь, в конце общей очереди.

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В то же время все, кто пришел, с декларациями или без, были записаны в очередь "Дії".

"Очередь с декларациями закончилась и начали приглашать людей без декларации. Каждые 15 минут в центр заходит по одному человеку без декларации", - сообщают журналисты.

Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают 01
Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают 02
Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают 03
Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают 04
Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают 05
Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают 06
Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают 07

Автор: Вадим Куц
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Тема чем прививают в статье не раскрыта...хотя и без этого ясно что это китайский шмурдяк...
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05.06.2021 13:11 Ответить
Желающих колоть китайский фуфломицин - почти нет. Вот зебилы купили бы пфайзер, то очередь была бы раз в 100 больше.
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05.06.2021 13:13 Ответить
Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают - Цензор.НЕТ 7698
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05.06.2021 13:16 Ответить
Ну Вы смешной! Американцы не работают на откатах,Степанову где то ж надо харчеватся,ему глубоко все равно сколько померло или помрет.Даже при том,что доза Пфайзера стоит 3.72 бакса (знаю по себе),главное откаты,откаты и еще раз откаты!!!Это нынешняя Украина вся такая,100% корупция.
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05.06.2021 13:58 Ответить
А звідки тоді б взялися гроші на естрадно-циркову школу майбутнього від Гідранта)
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05.06.2021 21:00 Ответить
когось чимось прививають

все
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05.06.2021 13:18 Ответить
я сьогодні провакцинувався- пфайзером.
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05.06.2021 13:23 Ответить
хорошо.
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05.06.2021 19:54 Ответить
 
 