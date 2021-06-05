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Госпогранслужба (5406) граница (4740) нарушения (934) Россия (91269)

Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Два гражданина РФ вплавь добрались до Украины, объяснив незаконное пересечение границы желанием отдохнуть в Одессе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Граждан РФ задержал 5 июня пограничный патруль, который нес службу в районе населенного пункта Лукашовка (Черниговская область).

"Мужчины 1980 и 1982 годов рождения незаконно пересекли границу с территории РФ на территорию Украины, переплыв реку Ворскла", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, которого 4 года разыскивали за убийство, пытался сбежать в оккупированный Крым, - Госпогранслужба

Иностранцы имели с собой только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. "Россияне рассказали правоохранителям, что были намерены добраться до Одессы, чтобы отдохнуть на море. Избрали незаконный путь в связи с действием карантинных ограничений", - сообщила пресс-служба.

Также пограничники выяснили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства.

Граждане РФ задержаны. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Кроме этого, обоим гражданам РФ будет запрещен въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет соответственно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Думали, что Украина в Евросоюзе: Двое граждан Германии незаконно пересекли государственную границу. ФОТО
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Топ комментарии
+38
Отличный обменный фонд!!! Обвинить в подготовке теракта и впаять лет по 10, а там и обменять сможем.
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05.06.2021 13:42
+24
тю - привязать шото тяжелое и хай бы плыли по Днепру в Одессу.
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05.06.2021 13:35
+21
Останніми днями деверсанти лізуть в Україну майже щодня.
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05.06.2021 13:36
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тю - привязать шото тяжелое и хай бы плыли по Днепру в Одессу.
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05.06.2021 13:35 Ответить
Шпили Одессы очень шпилстые 😂
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05.06.2021 14:49 Ответить
Останніми днями деверсанти лізуть в Україну майже щодня.
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05.06.2021 13:36 Ответить
я тоже подумал что кацапские спецслужбы проверяют нашу границу на надежность
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05.06.2021 21:16 Ответить
Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3432
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05.06.2021 13:37 Ответить
ДЕБИЛЫ @ЛЯ !!!
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06.06.2021 13:33 Ответить
Вышвырнуть пловцов за поребрик ибо не@ уй рашистам шастать в Украину !
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05.06.2021 13:38 Ответить
Отличный обменный фонд!!! Обвинить в подготовке теракта и впаять лет по 10, а там и обменять сможем.
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05.06.2021 13:42 Ответить
И фотки тапочек приложить Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8891
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05.06.2021 13:43 Ответить
И пару кусков хозяйственного мыла с надписью "Динамит". Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7961
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05.06.2021 13:48 Ответить
Полностью согласен, но там можно и 15 лет давать за терроризм)
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05.06.2021 17:08 Ответить
Слабоватая легенда у диверсантов. Прищимить и узнать где схрон с взрывчаткой
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05.06.2021 13:44 Ответить
У кацапа розуму хвата тільки на легенлу про шпілі вілі.
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05.06.2021 14:10 Ответить
Камень на шею и обратно в море...
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05.06.2021 13:45 Ответить
Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7669
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05.06.2021 13:47 Ответить
Навіщо було їх витягати з тієї Ворскли,нехай би рибу годували. Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9729
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05.06.2021 13:54 Ответить
Петров, Боширов??? Неее..?
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05.06.2021 13:54 Ответить
мишкин и чепига
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05.06.2021 21:31 Ответить
__и такой точно вариант ,но с заплывом в Севастополь.Представили ?!
А потом последствия.Так отож. Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7042 Двое россиян незаконно приплыли в Украину, пояснив это желанием отдохнуть в Одессе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6488
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05.06.2021 13:54 Ответить
Моторола любил отдыхать в Харькове, этим пришёл наряд на Одессу.
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05.06.2021 13:56 Ответить
Об физически крепкие - явно грушники-диверсанты Двоє росіян незаконно припливли в Україну, пояснивши це бажанням відпочити в Одесі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4388
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05.06.2021 14:01 Ответить
- Ви не підкажете де тут останівка маршрутки на Одесу?
- Зупинка тут, а ти москалику вже приплив!!!

Двоє росіян незаконно припливли в Україну, пояснивши це бажанням відпочити в Одесі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2922
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05.06.2021 14:03 Ответить
Они могут уже пустыми переходить границу. Столько закладок сепары оставили по Украине, что сейчас шпиона с поличным не поймаешь.
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05.06.2021 14:17 Ответить
А зачем ловить? Погоды то какие стоят холодные! Простудился и утоп...бывает.
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05.06.2021 21:44 Ответить
Одні теж казали, що шпілі дивитись поїхали.
Шото якісь мутні особи - ці кацапчики. Не розкидайтесь обмінним фондом. Чим більше сидить, тим краще.
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05.06.2021 14:18 Ответить
В зєсудів на них адмінка або умовний термін, вони ж не українськи патріоти/ветерани/добровольці/волонтери, бл....(((
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05.06.2021 21:53 Ответить
Берег минировать надо..Северский Донец заминирован....на линии разграничения.. а почему берег Ворсклы нет..? Враг один и тот же- РФ!!!
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05.06.2021 14:20 Ответить
Дати їм по 15 років за шпигунство та тримати як обмінний фонд.
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05.06.2021 14:23 Ответить
Посадить на 20 лет за шпионаж, потом поменять. На наши дебилы просто отпустят.
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05.06.2021 14:54 Ответить
он шел на Одессу, а віщел к Хер
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05.06.2021 15:09 Ответить
одни уже "отдохнули" в Одесе 2 мая! Двоє росіян незаконно припливли в Україну, пояснивши це бажанням відпочити в Одесі, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 507
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05.06.2021 15:42 Ответить
Новость так была подана, что подумал, мол Чёрным морем рванули на Одессу! А оно Ворскла! Так раз такое уже дело, довезите пловцов до Днепра---пусть на Херсон плывут. Не доплывут---туда и дорога. А доплывут---значит спортсмены или спирт-смены.
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05.06.2021 15:52 Ответить
Нужно вспомнить как с нашими моряками поступили, а с этими кацапбздинами поступить по закону. Сколько там дают за шпионаж и незаконный переход границы?
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05.06.2021 16:28 Ответить
диверсанты...какая нафуй отдых в одессе... на обменный фонд...но украинци не могут хватать всех подряд как ордло или рашке всех подряд...наши блин совестливые...поэтому и страдаем вечно....(( ни сажать...ни казнить....ничего... а только выдворять.... домашний арест или условно.....вот так это всё работает ...((
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05.06.2021 18:14 Ответить
***** тестує маршрут для засилання диверсантів і біженців з Азії за прикладом біженців з Близького сходу на Європу.
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05.06.2021 19:45 Ответить
А "при попытке к бегству" слабО?
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05.06.2021 20:01 Ответить
А Крым им уже не интересен? Теперь ещё и Одессу подавай? СБУ обязано держать их до выяснения всех обстоятельств. Хоть полгода, хоть год... Если быстро отпустят. это - сигнал кремлёвским, что можно засылать к нам сотни и тысячи "туристов"...
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05.06.2021 21:24 Ответить
А перед ними извинились?
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05.06.2021 21:41 Ответить
адмiнiстративна вiдповiдальнicть для диверсантiв з паРашi та ще й пiд час вiйни?
Ви там здурiли? на цугундер, а не штампик у пашпорт!
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06.06.2021 16:15 Ответить
 
 