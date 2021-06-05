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акция (2403) дискриминация (99) ЛГБТ-сообщество (328) Богачук Олег (1432) Офис Президента (1693)

"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Под Офисом президента прошла акция представителей ЛГБТ-сообщества, которые требовали ужесточения наказания за проявление дискриминации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Участники акции заявили, что им надоело терпеть произвол радикалов, постоянные нападения организованных преступных группировок на мирных активисток и активистов. Также они заявили, что выступают против саботажа полиции с игнорированием системного насилия со стороны радикальных консерваторов против ЛГБТ, феминисток и других людей,   которых они считают угрозой так называемым "традиционным ценностям"!

Участники акции требовали скорейшего принятия законопроекта № 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации", который усиливает ответственность за такие правонарушения. 

Также среди требований - реформа полиции, прокуратуры и судебной системы, немедленное расследование нападений радикалов на ЛГБТ и феминистские события, активисток и организации, изменения руководства МВД, которое систематически игнорирует обращения и заявления представителей ЛГБТ, затягивает и закрывает дела относительно нападений радикалов.

По информации участников акции в 2020 году произошло более 100 случаев нападений и преследований активисток и активистов. Защита прав ЛГБТ признана одним из самых опасных видов активизма. А только за последнюю неделю радикальные группировки совершили четыре нападения на представителей ЛГБТ.

По окончанию полиция проводила до метро участников акции, серьезных инцидентов зафиксировано не было

Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 01
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 02
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 03
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 04
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 05
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 06
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 07
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 08
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 09
Хочу бути в безпеці, будучи собою, - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию 10

Фото, видео - Олег Богачук
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Топ комментарии
+30
да будьте кем хотите, только будьте как наркоманы, сховайтесь на хате и любитесь там лгбт.... нефиг это пропагандировать , в любом раскладе ваши взгляды на отношения это не нормально, как с моральной , так и с медицинской точки зрения! нужно создать в мире остров, куда всех подобных лгбт отправить и аусть там любятся, и наркоманов на отдельный остров.. и будет вам шавабода...
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05.06.2021 14:01
+26
Идёт по городу ********,или--какая нибудь озабоченная лахудра, "полизать" или потыкать в интимные места себе подобную --казалось бы --кто об этом знает,о всех ваших извращённых пристрастиях?--никто, разве кроме --как вы себя, сами, будите рекламировать . У людей с нормальной ориентацией , абсолютно нет до вас никакого дела--пока вы сами не нарушите рамки дозволенного нормой или моралью....
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05.06.2021 14:07
+25
хто їх чіпає?
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05.06.2021 14:00
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То люди нікого не чіпають, до них і претензій ніяких.
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05.06.2021 17:44 Ответить
Так отож!
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05.06.2021 19:06 Ответить
4 роки збоченці в Україні, "були в безпеці" не марширували, ніхто їх не лупив, вели звичний пдрсчний спосіб життя. Повернулись демократи, піда__си знову отримали гранти, і стали "в небезпеці"
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05.06.2021 14:43 Ответить
А чого вони виходять на мітинги тільки літом?
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05.06.2021 14:43 Ответить
Коли плотять тоді й виходять, коли старика Сороса потягне на молодих хлопчиків, типу нашого Гончарку.
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05.06.2021 14:45 Ответить
Cкабеева говорила об это колонне, которая вроде выдвигалась на Донбасс, токо почему-то они все еще в Киеве топчутся.
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05.06.2021 14:46 Ответить
Это военная тайна, хитрый манёвр.
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05.06.2021 14:54 Ответить
Щось мені здається, що вони занадто все драматизують.
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05.06.2021 14:52 Ответить
Вони хворі! Якого ляда ви самопіаритеся і випячуєтеся? Вам хтось забороняє трахатися у сраки, чи ще щось там збочене? Чи може ви ото усе публічно намагаєтеся втілити? Дурня повна, от немає чим людям журитися тільки вами? Ідіть собі з Богом і не грішіть...
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05.06.2021 15:09 Ответить
Пока глиномесы и лесбухи не начали активно пропагандировать свое антиприродное поведение до них ни кому не было дела. Но навязчивая пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации стала раздражать нормально ориентированных людей и откровенно угрожать неокрепшим умам подростков. Естественно, чем больше лгбэтня будет рекламировать свое гомолесбо движение тем больший отпор они встретят. Ибо когда вы по тихому трамбуете друг другу каку детородным органом и шлифуете шмоньки это лично ваше дело, но когда вы завлекаете в свои питтарастические сети молодежь это уже наше дело и соответствующая реакция.
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05.06.2021 15:20 Ответить
Хотить себе в жопу,в наморднику и зоопарку.
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05.06.2021 15:21 Ответить
Вообще-то в Украине гораздо больше нападений на людей со смартфонами...
А требовать у презиндента, чтобы люди изменили свои привычки и предрассудки - глупо.
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05.06.2021 15:25 Ответить
А пусть бы туда эксгибиционисты пришли и педофилы -"хотим быть в бэзпэци" . Какаяразница?
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05.06.2021 15:40 Ответить
Критикуешь гомосексуализм - штраф
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05.06.2021 15:44 Ответить
Хочу бути в безпеці, і хочу щоб була в безпеці моя дитина - від представників ЛГБТ. Вони намагаються дескриминувати мене.. лоише за те що я вважаю їх загрозою
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05.06.2021 16:20 Ответить
А кто должен защищать? Законы на работают - усилие мусорского сообщества и антиправовых судебных образований
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05.06.2021 15:47 Ответить
Дибільнувато виглядає в краіні, де до іх уподобань нікому немає ніякого діла. А хто спонсор? Лозунги про ультраправих - занадто закордонно звучать.
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05.06.2021 16:02 Ответить
А "ультраправые", судя по всему не появились на мероприятии.
Такое разочарование у лгбт: надеялись опять создать картинку, показав себя жертвами...
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05.06.2021 17:11 Ответить
Цікаво, де їх і в чому дискримінують? Не дають відкрито робити пропаганду всякій гидоті? Так хай дують на порносайти. То їх стихія.
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05.06.2021 17:41 Ответить
От кого они хотят быть защищёнными? Минимум от всех кто написал отзывы под этой новостью! неандертальцы дикие! Но выбора у вас нет- привыкните!)))
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05.06.2021 18:35 Ответить
На заході вже обережно педофілів починають виправдовувати в ЗМІ. По цьому питанню теж немає вибору?
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05.06.2021 21:41 Ответить
На Заході, якщо й пацюк щось стверджує, то надає посилання.
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07.06.2021 11:19 Ответить
Жесть...скоро зоофилы подтянутся..они такие..а потом и педофилы...в Европе давно они себе правилам выбивают, а там уже и все остальные...люди попутал свободу со вседозволенностью...история ничему не учит...
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05.06.2021 18:45 Ответить
А в чому дискримінація-то? Хочете чпокатися-чопкайтеся! Але якого дітька про це всім афішувати?
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05.06.2021 18:53 Ответить
Ні, не те ви кажете, таварісчі ліваки. Ви вже -ахопили світ, ви захопили і розтоптали саме цінне, що є у людства- сім'я, -дорові статеві відносини. Ви переробили свою хворобу у гордість. Ви пропагуєте її на кожнім вуглі.
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05.06.2021 18:56 Ответить
Зеля замаскировался так среди лгбтр что и не узнали....
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05.06.2021 18:59 Ответить
мальчик на пальцах объяснил, что его зовут ХуАн))) (с)
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05.06.2021 19:50 Ответить
в начале было так-мальчик показал жестами шо его зовут Хуан)))
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05.06.2021 21:15 Ответить
"Посилити покарання за дискримінацію" - так може дійти до того, що дискримінацією стане просто відмова по-швидкому злягнутися.
Йдеш такий вулицею, підходить напомажений гей у колготах і на підборах - "пра-ацивный, а давай по-быстрому фельчинг, а? Как, ты не знаешь, что такое фельчинг? Это, лапсик, я тебя сначала трахну в попсик без резинки, только с ароматным лубрикантом, а когда кончу - приложусь губами и высосу из задницы анальный коктейль: свою сперму, лубрикант и остатки дерьма. А потом, мой лемур мон амур, мы сольёмся во французском поцелуе - и разделим, рассмакуем и проглотим наш изысканный жопный коктейль. Кстати, лапсик: помидорные шкурки, семечки и другие твёрдые кусочки дерьма мы называем cookies - печеньки. Ну что, идём, мой неистовый сексуалист?"
Ви відмовляєтесь - і отримуєте посилене покарання, бо щойно виявили гомофобію і дискримінували представника ЛГБТ. І взагалі ви печерна людина.
Ґабсурда? А до неї отак і доводять.
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05.06.2021 19:02 Ответить
К сожалению, Украина ещё долго будет отсталой аграрной страной, люди на Марс лететь собираются, а у нас до сих пор с дубиной за геями бегают.
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05.06.2021 19:26 Ответить
Я вас прошу. Кому воно треба за ними бігати?
Більше схоже на те, що вони самі бігають за людьми... із шкіряними дубінами...
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05.06.2021 20:15 Ответить
Перепрошую, але я ніколи не чув щоб хтось з ЛГБТ скоював напади на грунті сексуальних уподобань, проте повідомлення про напади та побиття людей з іншою орієнтацією з'являються регулярно.
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05.06.2021 20:39 Ответить
Нікого не б'ють за орієнтацію. Б'ють за відверту та недолугу пропаганду якихось "гендерів", які протирічать людській природі.
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05.06.2021 21:43 Ответить
Ви вважаєте бити людей за те чого не розумієш або не поділяєш є нормою?
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05.06.2021 23:09 Ответить
Почему не в выставленных фото ни Лещенко,ни его борчихи с пуйлом и Кадыровым,за те же права ЛГБТ, с лозунгами?Вот из за таких борцов,за деньги и гранты,бьют .
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06.06.2021 15:15 Ответить
Де з являються, в твоїх постах?
Кому вони треба...
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05.06.2021 22:31 Ответить
https://gay.org.ua/blog/2021/06/01/zvit-pro-zlochyny-na-grunti-nenavysti-vchinenih-za-oznakamy-sohi-v-ukraini-u-2020-r-dlia-shchorichnoho-zvitu-bdipl-obse/
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05.06.2021 23:01 Ответить
Навіщо мені ващі голубі трилери ...Х*йнею не страдайте.
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05.06.2021 23:11 Ответить
Перепрошую, але ви упереджені та не сприймаєте ніяких аргументів які йдуть в розріз з вашими упередженнями, втім саме так налаштована переважна більшість населення, тому я і стверджую що наше суспільство живе десь у 19 сторіччі.
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05.06.2021 23:24 Ответить
адресу я вже повідомив, не треба мені мізки полоскати
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05.06.2021 23:34 Ответить
Чому п.дари так ******* писати про минулі сторіччя? Роки та сторіччя - поняття глибоко відносні. А от тяга до **.і в сраку - це протиприродня річ на всі часи та віки.
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06.06.2021 21:25 Ответить
Подчистил настоящих пи..ров!!))))
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05.06.2021 20:04 Ответить
гендерна ідеологія з часом просунеться в школи і стане законом. в тому проблем, так насправді...і з часом дійде до абсурду https://credo.pro/2021/06/293010
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05.06.2021 20:15 Ответить
Вы чуваки не понимаете....Шоб привлечь внимание девушки,треба стать для неё незаметным.Лишь тогда она начинает,щось подозревать и накручивать себя.Мол,почему все вокруг меня,а он нет?!Так же и с ЛГБТ.Шоб они вас не беспокоили,треба просто стать для них незаметными.Или например из психологии..Все ведь понимают кроме совков,що секс есть?!Есть.Вот теперь скажите девушке,между прочим,шо никогда не испытывали оргазма при минете.И девушка будет сутками об этом думать и доказать вам,шо оргазм от минета возможен. "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 5483
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05.06.2021 20:49 Ответить
а ты Санек прав.это на них действует.не всегда конешно но действует.
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05.06.2021 21:17 Ответить
Действует как на рыбалке.Одной закинул мысль,считай шо прикормил "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 8250
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05.06.2021 21:44 Ответить
Да, только ведь они для избиения себя специально нанимают мордоворотов чтоб нужную картинку создать.
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05.06.2021 21:52 Ответить
Та забуть ты о них.Тот кто сосёт будет сосать,не смотря на всякие парады и запреты.Это родовой геном.Ну когда медики допрут,менять пол ребёнка в утробе жены у тебя спросят разрешение "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 7500
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05.06.2021 22:20 Ответить
Саша,три семерки,ну зачем говорить штампами и отрывками из цитат?Это я о сексе в совке,он же СССР...Киссинджер, приблизительно" к его цитате сказал так,восхищаясь советским человеком" "...у них ,совков,нет секса,у них есть любовь..."С остальным,что ты говоришь,я полностью согласен.
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06.06.2021 15:11 Ответить
надо ввести уголовную ответственность за пропаганду,символику и любого рода публичного проявления питарстии,

"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 9755
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05.06.2021 20:51 Ответить
Ну прикинь,какая пропаганда гомофобии была в СССР,а президиум,бомонд,культура сплошные скрытые пи.орасы "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 390
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05.06.2021 21:00 Ответить
от скрытых бидарасов польза,оно могут Штирлицами работать,а которые на плащади хотят долбится в дупло,на каменоломни или разминирование минных полей

"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 8526
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05.06.2021 21:06 Ответить
Если глобалистам надо убить экономику, осуществить управляемый кризис, они заставляют сидеть на самоИЗОЛЯЦИИ вплоть до разгона дубинками и водометами. А где нужно депопулировать массы народа, они ИЗОЛЯЦИЮ здоровых людей от дегенератов устраняют тоже дубинками и БТР-ами. И в обоих случаях это конечно же заваривается под привкусом благих намерений.
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05.06.2021 20:58 Ответить
Кропоткин камрад,вы ли это? "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 4697
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05.06.2021 21:04 Ответить
Не знаем таких, но аж интересно прочитать на что похоже.
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05.06.2021 21:17 Ответить
Кропоткин сподвижник идеи анархии.Вдохновитель батьки Махно "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 8160
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05.06.2021 21:19 Ответить
Ну раз Махно на красных глобалистов ишачил, то значит что-то не так или с Кропоткиным или с вдохновлением.
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05.06.2021 21:45 Ответить
Почему не так?Коммунисты обещали землю,що Махно принял и был обманут.А Кропоткин такой себе мыслитель,як Гудков при царе Пуйле.Правда Гудков не берёт идей Кропоткина..Честно говоря мне самому идеи Кропоткина как и Маркиза Де Санда,реализованы сегодня в ОРДЛО "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 1503
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05.06.2021 21:58 Ответить
Кто прикармливает петушню ?
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05.06.2021 21:11 Ответить
Дегенерацией украинского народа традиционно заведуют особоизбранные.
"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 9244
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05.06.2021 21:50 Ответить
уголовную ответственность за пропаганду,символику и любого рода публичного проявления **********, с обязательной стерилизацией и лоботомией преступника !

"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 7624
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05.06.2021 21:19 Ответить
На Заході вже обережно педофілів починають виправдовувати в ЗМІ. Типу, це не вони винуваті, а матінка-природа.

Все заради руйнування інституту здорової родини як єдиного адекватного способу продовження роду людського.
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05.06.2021 21:45 Ответить
пацюк, втретє стверджує дане фуфло, але не надає посилання.
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07.06.2021 11:25 Ответить
Ой млять, тут полномасштабная война более чем реальна, а эти о своих жопах, людям покоя не дают.
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05.06.2021 21:49 Ответить
Браття по розуму Зе клоуна ... "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 2303
Мітінг закінчиться, транспоранти покладуть і підуть грощі з карток знімати за вихід на мітінг.
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05.06.2021 22:28 Ответить
"Хочу бути в безпеці, будучи собою"

Под таким лозунгом в Украине может выходить любой кто не в ментовской системе. Тут для обычных людей закон не работает, а они хотят какой то еще дополнительный.
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05.06.2021 22:40 Ответить
Коли ця меншість стане більшістю, тоді ви станете меншістю.... Закони природи вони вічні і їх на відміну від людських відмінити не можна.
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06.06.2021 10:47 Ответить
"заднєпривідні" активувались не на жарт...
Мабуть це черговий P.R. хід ФСБ у їх масований ІПСО.
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06.06.2021 11:30 Ответить
До цього була "гола" фотосесія у Дабаї - все щоб виставити Україну содомом
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06.06.2021 16:39 Ответить
Хто ж заважає тим під.рам довбатися в очко дома?
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06.06.2021 13:22 Ответить
У сердешних дупа болить за країну "Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представники ЛГБТ під Офісом президента вимагали посилити покарання за дискримінацію - Цензор.НЕТ 1873
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06.06.2021 16:38 Ответить
эти активисты напоминают донецких сепаратистов, только сепарам мешали несуществующие "бандеровцы", а этим - "радикалы". Ну любят они не так как все, та и любите себе дальше, мне и моим друзьям по большому счету до лампочки, я не слышал ни от одного человека в своей жизни, чтобы кто-то предлагал их бить. То, что их часто не берут на работу - это не дискриминация, дело в том, что они очень любят поговорить о себе, как и веганы, они навязывают свою нахрен никому не нужную точку зрения, даже если их никто не спрашивал, очень мешают. Тихие гомосеки нормально работают, никому о себе не заявляют, просто живут и не мешают другим, такие, а их большинство тихих, на митинги не ходят, одного такого я знаю лично
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06.06.2021 16:48 Ответить
Комсомольска шантрапа. Сто років тому їхнім пролетаріатом були голодрапці, зараз гоміки
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06.06.2021 19:03 Ответить
Тепер я знаю, хто я - радикальний консерватор. Ще й пишаюсь цим . ))
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06.06.2021 21:19 Ответить
Это болезнь ! Никак иначе ! Психически больные люди !
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06.06.2021 22:38 Ответить
Если какой-нибудь ЛГБТ-активист удумает пройти мимо моего дома так, что будет видна его принадлежность к заднеприводным пидагогам, он сразу же на собственном хребте узнает, почему я не поставил на лопаты мною опрометчиво приобретённые черенки из бука (очень тяжёлые и не ломаются).
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07.06.2021 11:38 Ответить
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