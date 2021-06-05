"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество
Под Офисом президента прошла акция представителей ЛГБТ-сообщества, которые требовали ужесточения наказания за проявление дискриминации.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Участники акции заявили, что им надоело терпеть произвол радикалов, постоянные нападения организованных преступных группировок на мирных активисток и активистов. Также они заявили, что выступают против саботажа полиции с игнорированием системного насилия со стороны радикальных консерваторов против ЛГБТ, феминисток и других людей, которых они считают угрозой так называемым "традиционным ценностям"!
Участники акции требовали скорейшего принятия законопроекта № 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации", который усиливает ответственность за такие правонарушения.
Также среди требований - реформа полиции, прокуратуры и судебной системы, немедленное расследование нападений радикалов на ЛГБТ и феминистские события, активисток и организации, изменения руководства МВД, которое систематически игнорирует обращения и заявления представителей ЛГБТ, затягивает и закрывает дела относительно нападений радикалов.
По информации участников акции в 2020 году произошло более 100 случаев нападений и преследований активисток и активистов. Защита прав ЛГБТ признана одним из самых опасных видов активизма. А только за последнюю неделю радикальные группировки совершили четыре нападения на представителей ЛГБТ.
По окончанию полиция проводила до метро участников акции, серьезных инцидентов зафиксировано не было
Фото, видео - Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
А требовать у презиндента, чтобы люди изменили свои привычки и предрассудки - глупо.
Такое разочарование у лгбт: надеялись опять создать картинку, показав себя жертвами...
Йдеш такий вулицею, підходить напомажений гей у колготах і на підборах - "пра-ацивный, а давай по-быстрому фельчинг, а? Как, ты не знаешь, что такое фельчинг? Это, лапсик, я тебя сначала трахну в попсик без резинки, только с ароматным лубрикантом, а когда кончу - приложусь губами и высосу из задницы анальный коктейль: свою сперму, лубрикант и остатки дерьма. А потом, мой лемур мон амур, мы сольёмся во французском поцелуе - и разделим, рассмакуем и проглотим наш изысканный жопный коктейль. Кстати, лапсик: помидорные шкурки, семечки и другие твёрдые кусочки дерьма мы называем cookies - печеньки. Ну что, идём, мой неистовый сексуалист?"
Ви відмовляєтесь - і отримуєте посилене покарання, бо щойно виявили гомофобію і дискримінували представника ЛГБТ. І взагалі ви печерна людина.
Ґабсурда? А до неї отак і доводять.
Більше схоже на те, що вони самі бігають за людьми... із шкіряними дубінами...
Кому вони треба...
Все заради руйнування інституту здорової родини як єдиного адекватного способу продовження роду людського.
Мітінг закінчиться, транспоранти покладуть і підуть грощі з карток знімати за вихід на мітінг.
Под таким лозунгом в Украине может выходить любой кто не в ментовской системе. Тут для обычных людей закон не работает, а они хотят какой то еще дополнительный.
Мабуть це черговий P.R. хід ФСБ у їх масований ІПСО.