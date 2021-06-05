"Хочу бути в безпеці, будучи собою", - представители ЛГБТ под Офисом президента требовали усилить наказание за дискриминацию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Офисом президента прошла акция представителей ЛГБТ-сообщества, которые требовали ужесточения наказания за проявление дискриминации.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Участники акции заявили, что им надоело терпеть произвол радикалов, постоянные нападения организованных преступных группировок на мирных активисток и активистов. Также они заявили, что выступают против саботажа полиции с игнорированием системного насилия со стороны радикальных консерваторов против ЛГБТ, феминисток и других людей, которых они считают угрозой так называемым "традиционным ценностям"!

Участники акции требовали скорейшего принятия законопроекта № 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации", который усиливает ответственность за такие правонарушения.

Также среди требований - реформа полиции, прокуратуры и судебной системы, немедленное расследование нападений радикалов на ЛГБТ и феминистские события, активисток и организации, изменения руководства МВД, которое систематически игнорирует обращения и заявления представителей ЛГБТ, затягивает и закрывает дела относительно нападений радикалов.

По информации участников акции в 2020 году произошло более 100 случаев нападений и преследований активисток и активистов. Защита прав ЛГБТ признана одним из самых опасных видов активизма. А только за последнюю неделю радикальные группировки совершили четыре нападения на представителей ЛГБТ.





По окончанию полиция проводила до метро участников акции, серьезных инцидентов зафиксировано не было





















Фото, видео - Олег Богачук