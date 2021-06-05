На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС. ФОТО

На трассе Киев-Чоп в Ривненском районе произошло смертельное ДТП.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"ДТП произошло с участием 2-х автомобилей марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca. В результате ДТП 2 человека погибли на месте происшествия (водитель и пассажир автомобиля Seat Inca) и 2 получили травмы (водитель автомобиля Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca). Травмированные госпитализированы в лечебные заведения г. Ривне", - подчеркивается в сообщении.

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