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На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
На трассе Киев-Чоп в Ривненском районе произошло смертельное ДТП.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"ДТП произошло с участием 2-х автомобилей марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca. В результате ДТП 2 человека погибли на месте происшествия (водитель и пассажир автомобиля Seat Inca) и 2 получили травмы (водитель автомобиля Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca). Травмированные госпитализированы в лечебные заведения г. Ривне", - подчеркивается в сообщении.
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Патрульні наздогнали його та склали на водія відповідні адмінматеріали. Від'їхавши від місця оформлення правопорушення, патрульні стали свідками ДТП за участі цього ж транспортного засобу.
Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля «Seat», 70-річний рівнянин, виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення із кросовером Mitsubishi Outlander під керуванням 61-річного жителя міста Кривий Ріг.
Унаслідок ДТП кермувальник та 66-річна пасажирка Seat, жителька Квасилова, загинули на місці події.
Іще один пасажир цього авто, 37-річний рівнянин, від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні.
Водій Mitsubishi з діагнозом політравма госпіталізований.