РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5507 посетителей онлайн
Новости Фото Происшествия ДТП
7 100 18
ДТП (7443) Ривненщина (1139) ГСЧС (4487)

На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

На трассе Киев-Чоп в Ривненском районе произошло смертельное ДТП.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"ДТП произошло с участием 2-х автомобилей марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca. В результате ДТП 2 человека погибли на месте происшествия (водитель и пассажир автомобиля Seat Inca) и 2 получили травмы (водитель автомобиля Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca). Травмированные госпитализированы в лечебные заведения г. Ривне", - подчеркивается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Внедорожник на огромной скорости врезался в такси в Ривном: четверо пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС 01
На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС 02
На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС 03
На трассе под Ривным произошло смертельное ДТП - погибло 2 человека, 2 - травмированы, - ГСЧС 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
Рябаты, не склоняйте название города. Или Ровно, або Рівне. Під Рівне, под Ровно. Но не Ривным, это ерунда. Уже трое погибли, один умер в больнице.
показать весь комментарий
05.06.2021 14:19
+3
Они сделали ошибку только в том, что написали под Ривным, это не правильно, правильно под Ривне. А город называется Ривне (Рівне). Как по украинский так и по русски.
показать весь комментарий
05.06.2021 14:28
+1
окружная.. там , плять , тоже вместо двух в одну сторону типа полторы , на фото видно , обгон проблемно почти везде сплошная и встречный ... идут на обгон через сплошную вот и результат... сделали бы по две полосы всё было бы на много проще и быстрее..
показать весь комментарий
05.06.2021 15:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рябаты, не склоняйте название города. Или Ровно, або Рівне. Під Рівне, под Ровно. Но не Ривным, это ерунда. Уже трое погибли, один умер в больнице.
показать весь комментарий
05.06.2021 14:19 Ответить
Они сделали ошибку только в том, что написали под Ривным, это не правильно, правильно под Ривне. А город называется Ривне (Рівне). Как по украинский так и по русски.
показать весь комментарий
05.06.2021 14:28 Ответить
Саме так...
показать весь комментарий
05.06.2021 17:20 Ответить
Там редактори копіпастори іп перекладач гугл. Не звертайте уваги панове
показать весь комментарий
05.06.2021 17:46 Ответить
Почему там так часто гибнут?
показать весь комментарий
05.06.2021 14:40 Ответить
окружная.. там , плять , тоже вместо двух в одну сторону типа полторы , на фото видно , обгон проблемно почти везде сплошная и встречный ... идут на обгон через сплошную вот и результат... сделали бы по две полосы всё было бы на много проще и быстрее..
показать весь комментарий
05.06.2021 15:23 Ответить
Полосы встречного направления разделены прерывистой полосой, а край проезжей полосы отделен сплошной, которую пересекать можно.
показать весь комментарий
05.06.2021 22:18 Ответить
по фотографиям определил... ? и водитель сеата тоже думал шо сплошную пересекать можно...
показать весь комментарий
06.06.2021 13:53 Ответить
Для обочины много места отделенного сплошной полосой, для маршрутных транспортных средств тоже мало полосы, для велосипедистов само раз, но не то шо ты говоришь.
показать весь комментарий
06.06.2021 20:36 Ответить
водители , которые там ездят поняли о чём я говорю..
показать весь комментарий
06.06.2021 22:40 Ответить
Нихера не понял.
показать весь комментарий
06.06.2021 22:53 Ответить
Тому що літають як навіженні ! Банальне перевищення швидкості !
показать весь комментарий
05.06.2021 17:27 Ответить
а потому, что таможни и границы отбирают у нас время.. и потом приходится гонять. Тупой навигатор показывает время в пути по средней скорости а простои и границы это изобретение пидаров-убийц. На трасі під Рівним сталася смертельна ДТП - загинуло 2 людини, 2 зазнали травм, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9967
показать весь комментарий
05.06.2021 23:12 Ответить
Перед автотрощею автомобіль Seat Inca потрапив у поле зору екіпажу патрульних поліцейських за перевищення швидкості. Утім, вимогу про зупинку водій проігнорував.
Патрульні наздогнали його та склали на водія відповідні адмінматеріали. Від'їхавши від місця оформлення правопорушення, патрульні стали свідками ДТП за участі цього ж транспортного засобу.
Слідчо-оперативна група встановила, що водій автомобіля «Seat», 70-річний рівнянин, виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення із кросовером Mitsubishi Outlander під керуванням 61-річного жителя міста Кривий Ріг.
Унаслідок ДТП кермувальник та 66-річна пасажирка Seat, жителька Квасилова, загинули на місці події.
Іще один пасажир цього авто, 37-річний рівнянин, від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні.
Водій Mitsubishi з діагнозом політравма госпіталізований.
показать весь комментарий
05.06.2021 15:50 Ответить
если так , то где сидел третий , "сеат" вроде ж не пассажир...?
показать весь комментарий
05.06.2021 17:26 Ответить
та где то же был.в запорожец то семеро помещаются.
показать весь комментарий
05.06.2021 17:49 Ответить
В сеате и сидел
показать весь комментарий
05.06.2021 18:52 Ответить
Менты вывели из себя и он психанул.
показать весь комментарий
05.06.2021 19:25 Ответить
 
 