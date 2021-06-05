РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4555 посетителей онлайн
Новости Фото ОбществоФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины
4 846 11
память (1456) Славянск (2502)

Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине

В Донецкой области почтили память героев-летчиков Ан-30Б, погибших 6 июня 2014 года возле села Пришиб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Донецкой облгосадминистрации.

"Минутой молчания и возложением цветов почтили память погибших летчиков самолета Ан-30Б, который был сбит над Славянском 6 июня 2014 года, участники мемориального мероприятия у памятного знака "Скорбный ангел" в Святогорской территориальной громаде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в память о погибших над "Скорбным ангелом" пролетел военный вертолет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские почтили память Героев Украины Кульчицкого и Соколенко на Лычаковском кладбище во Львове, - Нацполиция. ФОТО

В мероприятии приняли участие заместитель командующего Объединенными силами по авиации и противовоздушной обороне - начальник авиации и противовоздушной обороны генерал-майор Иван Теребуха, заместитель командующего Объединенными силами полковник Григорий Токарь, заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин и общественность.

Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском 01
Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском 02
Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском 03
Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском 04
Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском 05
Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском 06
Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском 07
Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Седьмая годовщина трагедии: на месте падения сбитого российскими террористами Ми-8 около Славянска состоялись траурные мероприятия. ФОТОрепортаж

В ОГА напомнили, что 6 июня 2014 года самолет-разведчик АН-30Б с бортовым номером "80 желтый" из состава транспортной авиации Воздушных сил ВС, которым управлял подполковник Константин Могилко, выполнял разведывательный полет в районе города Славянск Донецкой области. В экипаже было восемь человек. В 17 часов на высоте 4050 метров, которая считается безопасной, в самолет попала ракета, которая была выпущена российскими оккупационными войсками с переносного ракетно-зенитного комплекса. Ценой собственной жизни экипажу удалось перенаправить самолет за границы населенного пункта. Машина упала под углом 80 градусов, севернее Славянска, возле села Пришиб.

В результате трагедии погибли пятеро членов экипажа: командир самолета Могилко, борттехник Павел Дрышлюк, бортмеханик Алексей Потапенко, оператор фотосъемки Сергей Каминский и радист Владимир Момот. Спаслись, спрыгнув с парашютом, лейтенанты Кирилл Крамарев, Василий Полажинец и штурман-инструктор, подполковник Сергей Николаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мемориальную доску погибшему на Донбассе воину 25-й ОВДБр Евгению Лабунцу открыли в Днепре. ФОТОрепортаж

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Гореть козломордым и тут и в аду...
показать весь комментарий
05.06.2021 17:13
+19
Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском - Цензор.НЕТ 3027

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
показать весь комментарий
05.06.2021 17:17
+12
лицемерие -для картинки чтут героев а на деле сепарню поощряют-твари зэ-быдлячьи
Пам'ять загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 3383
показать весь комментарий
05.06.2021 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гореть козломордым и тут и в аду...
показать весь комментарий
05.06.2021 17:13 Ответить
Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском - Цензор.НЕТ 3027

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
показать весь комментарий
05.06.2021 17:17 Ответить
как живут их семьи?, какие улицы названы?, мемориальные доски?
показать весь комментарий
05.06.2021 17:24 Ответить
лицемерие -для картинки чтут героев а на деле сепарню поощряют-твари зэ-быдлячьи
Пам'ять загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 3383
показать весь комментарий
05.06.2021 17:24 Ответить
А тим часом є інфа ,
що зе-чмо годину тому цибало на сцені (Ліга Сміху).
В країні триває війна, люди вмирають від пандемії…
А лідор тішиться😡😡😡😡
Щоб ви падли вже наржались🤢і повиздихали від сміху 🤮
показать весь комментарий
05.06.2021 17:57 Ответить
Та с этим торчком еще в 19 было понятно. Меня больше интересуют 26%. Вот где самые настоящие обдолбанные. Только непонятно чем. Блин, серьезно, ну вот что им в "кайф". Зевлада скоро штрафы за своевременную оплату бешенной коммуналки введет и арест за ношение маски, а им нравится...
показать весь комментарий
05.06.2021 18:12 Ответить
Чем почтили? Мента предателя вернувшегося через 7 лет на высокую должность восстановив?
показать весь комментарий
05.06.2021 19:34 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
Пам'ять загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 972
показать весь комментарий
05.06.2021 19:42 Ответить
самолёт был сбит на третий день (он тупо летал над городом наверника делал топографию}. интересно какой баран послал ребят на смерть? карачун контролировал весь город. А сколько пидоров орало ура когда сбили самолёт до сих пор тошнит они до сих пор рядом живут и даже здесь фейсбуке зувут твари клюський мир в мой город.
показать весь комментарий
05.06.2021 20:36 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям...Пам'ять загиблих у 2014-му членів екіпажу збитого російськими терористами літака-розвідника Ан-30Б вшанували під Слов'янськом - Цензор.НЕТ 5445
показать весь комментарий
05.06.2021 22:08 Ответить
А где "людишки", ради которых гибнут украинские воины?, по-прежнему ждут прихода руSSкого мира?
показать весь комментарий
06.06.2021 03:02 Ответить
 
 