Память погибших в 2014 году членов экипажа сбитого российскими террористами самолета-разведчика Ан-30Б почтили под Славянском. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж Война в Украине
В Донецкой области почтили память героев-летчиков Ан-30Б, погибших 6 июня 2014 года возле села Пришиб.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Донецкой облгосадминистрации.
"Минутой молчания и возложением цветов почтили память погибших летчиков самолета Ан-30Б, который был сбит над Славянском 6 июня 2014 года, участники мемориального мероприятия у памятного знака "Скорбный ангел" в Святогорской территориальной громаде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также в память о погибших над "Скорбным ангелом" пролетел военный вертолет.
В мероприятии приняли участие заместитель командующего Объединенными силами по авиации и противовоздушной обороне - начальник авиации и противовоздушной обороны генерал-майор Иван Теребуха, заместитель командующего Объединенными силами полковник Григорий Токарь, заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин и общественность.
В ОГА напомнили, что 6 июня 2014 года самолет-разведчик АН-30Б с бортовым номером "80 желтый" из состава транспортной авиации Воздушных сил ВС, которым управлял подполковник Константин Могилко, выполнял разведывательный полет в районе города Славянск Донецкой области. В экипаже было восемь человек. В 17 часов на высоте 4050 метров, которая считается безопасной, в самолет попала ракета, которая была выпущена российскими оккупационными войсками с переносного ракетно-зенитного комплекса. Ценой собственной жизни экипажу удалось перенаправить самолет за границы населенного пункта. Машина упала под углом 80 градусов, севернее Славянска, возле села Пришиб.
В результате трагедии погибли пятеро членов экипажа: командир самолета Могилко, борттехник Павел Дрышлюк, бортмеханик Алексей Потапенко, оператор фотосъемки Сергей Каминский и радист Владимир Момот. Спаслись, спрыгнув с парашютом, лейтенанты Кирилл Крамарев, Василий Полажинец и штурман-инструктор, подполковник Сергей Николаев.
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
що зе-чмо годину тому цибало на сцені (Ліга Сміху).
В країні триває війна, люди вмирають від пандемії…
А лідор тішиться😡😡😡😡
Щоб ви падли вже наржались🤢і повиздихали від сміху 🤮