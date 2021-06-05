13-летняя девочка погибла, сорвавшись со стены полуразрушенного дома в Лисичанске. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Лисичанске Луганской области 13-летняя девочка умерла в результате падения с разрушенной стены заброшенного дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Луганской области.
Отмечается, что 13-летняя подросток вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании.
Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") продолжаются следственные действия.
В полиции призывают родителей и всех взрослых предупреждать детей об опасностях, которые могут настигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промышленных зонах.
Пожалуйста, подождите...
интернет загнал всех по своим личным очагам
три ночи его тащили с ила колодца.
почему дети стран центра европы спокойнее, увереннее и не стремятся что-то кому-то доказывать-демонстрировать..??? = вопрос риторики...
https://www.youtube.com/watch?v=NX7QNWEGcNI
Це круто, хоча без підготовки травмонебезпечно, а інколи смертельно небезпечно. Проте я в свої 50 після шести загиблих товаришів-екстрімерів і численних травм які на щастя були операбельними, зробив певні висновки. Роблю те, чого не роблять інші батьки. Замість впусту їздити по вухам сину, вчу техніці безпеки, як правильно витягти зі стени товариша, як кріпити мотузки на страховку, як поводити себе з вибохонебезпечними речовинами, і так далі. І тьху-тьху, є результат, він все одно лізе на дерево, це природньо, але тримається правила трьох точок опори, надійних зачепів, і так далі. Якби ми всі замість нудного буботіння на тему небезпеки, пояснювали підліткам правила гри, таких випадків було б мінімум.
и да - детей тянет в такие "таинственные" места в поисках экстрима, мы тоже в свои годы лазили на полуразрушенную водокачку и не только, повезло, что тогда никто не пострадал.
Есть подростковый "экстрим", а есть тупой идиотизм.