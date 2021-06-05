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13-летняя девочка погибла, сорвавшись со стены полуразрушенного дома в Лисичанске. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Лисичанске Луганской области 13-летняя девочка умерла в результате падения с разрушенной стены заброшенного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Луганской области.

Отмечается, что 13-летняя подросток вместе со своим 16-летним товарищем гуляли в заброшенном здании.

Поднявшись на 2-3 этаж, девочка пыталась пройти по разрушенной стене, но не удержалась и упала.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") продолжаются следственные действия.

В полиции призывают родителей и всех взрослых предупреждать детей об опасностях, которые могут настигнуть их в недостроях, разрушенных сооружениях и промышленных зонах.

13-летняя девочка погибла, сорвавшись со стены полуразрушенного дома в Лисичанске 01
13-летняя девочка погибла, сорвавшись со стены полуразрушенного дома в Лисичанске 02
13-летняя девочка погибла, сорвавшись со стены полуразрушенного дома в Лисичанске 03

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+6
А не помог ли ей в этом её товарищ 16-и летний, вот в чём вопрос???
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05.06.2021 17:42
+4
взрослые - это выжившие дети
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05.06.2021 23:22
+3
ужас. Соболезнования родителям.
и да - детей тянет в такие "таинственные" места в поисках экстрима, мы тоже в свои годы лазили на полуразрушенную водокачку и не только, повезло, что тогда никто не пострадал.
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05.06.2021 18:59
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А не помог ли ей в этом её товарищ 16-и летний, вот в чём вопрос???
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05.06.2021 17:42 Ответить
сколько их, заброшенных и полуразрушенных, бывших очагов культуры по нашим городам и селам...
интернет загнал всех по своим личным очагам
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05.06.2021 17:43 Ответить
Это все Ахметов! Это клуб завода Редких газов..который купил Ахметов..но вот клуб ему оказался не нужен..но и городу не отдал....А какой был клуб.!!!.Десятки детских кружков,кинотеатр.Танцплощадка летняя и танцзал внутири..парк вокруг клуба.библиотека была шикарная..буфет . Стрелковй тир в подвале..полы паркет..на первом этаже шлифованый бетон.Красивое эстэтически здание.Все детсво и юность в 70-80х я провел в этом клубе
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05.06.2021 20:38 Ответить
Ну а нам лапшу вішали, що от після приватизації заживемо)
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06.06.2021 09:51 Ответить
ПРИВІТ ТОВАРИШУ... ЖАЛЬ.....
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05.06.2021 17:44 Ответить
Кузен мой, Витяня, мечтал быть канатоходцем,
три ночи его тащили с ила колодца.
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05.06.2021 17:50 Ответить
горе...- но вот пытання- что так тянет наших детей в руины и экстрим..???- раньше казали- виноваты семья и школа.., а счас шо???
почему дети стран центра европы спокойнее, увереннее и не стремятся что-то кому-то доказывать-демонстрировать..??? = вопрос риторики...
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05.06.2021 18:06 Ответить
Ви просто не в курсі, чим живе молодь в інших країнах, тим же самим.
https://www.youtube.com/watch?v=NX7QNWEGcNI
Це круто, хоча без підготовки травмонебезпечно, а інколи смертельно небезпечно. Проте я в свої 50 після шести загиблих товаришів-екстрімерів і численних травм які на щастя були операбельними, зробив певні висновки. Роблю те, чого не роблять інші батьки. Замість впусту їздити по вухам сину, вчу техніці безпеки, як правильно витягти зі стени товариша, як кріпити мотузки на страховку, як поводити себе з вибохонебезпечними речовинами, і так далі. І тьху-тьху, є результат, він все одно лізе на дерево, це природньо, але тримається правила трьох точок опори, надійних зачепів, і так далі. Якби ми всі замість нудного буботіння на тему небезпеки, пояснювали підліткам правила гри, таких випадків було б мінімум.
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06.06.2021 03:51 Ответить
До речі , саме цьому вчать пластунів , ви розумний батько !
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06.06.2021 11:42 Ответить
Парня, наверное, посодят. Потому-что то ли он "гулял", то ли несовершеннолетний "ребенок гулял" с парнем. А это статья "за растление". Прямо вижу, как все парня на портянки порвут. Девушки-пенсионерки начнут слезу пускать сейчас и спермотоксикозников хаять. Вот - скажут - девка аж на стенку полезли. И даже сорвалась, а эта сволочь... и т.п.
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05.06.2021 18:44 Ответить
ужас. Соболезнования родителям.
и да - детей тянет в такие "таинственные" места в поисках экстрима, мы тоже в свои годы лазили на полуразрушенную водокачку и не только, повезло, что тогда никто не пострадал.
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05.06.2021 18:59 Ответить
Парень должен был смотреть где они лазят, тем более он старше.
Есть подростковый "экстрим", а есть тупой идиотизм.
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05.06.2021 19:18 Ответить
Вы думаете 4-о детей , сбитые на Луганщине днем гуляли в парке? В 23 ночи 12-15летние шли по трассе , а родителям по барабану , где их дети!
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05.06.2021 19:31 Ответить
взрослые - это выжившие дети
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05.06.2021 23:22 Ответить
Можно подумать вы сами не лазили...
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06.06.2021 11:19 Ответить
 
 