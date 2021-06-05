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Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Спорт Фоторепортаж

Во всеукраинском турнире по джиу-джитсу победу одержал ветеран Сил Специальных Операций ВСУ Артем Кузьмич (Грот).

Об этом волонтер и общественный деятель Оксана Корчинская сообщила на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"На фронте Артем с 2014 года, ему 25 лет, сам из Беларуси. 2 года назад получил тяжелое ранение, ампутация ноги, проходил реабилитацию в нашем Центре - Ирпенский военный госпиталь, протезировался. Вернулся в ССО, был одним из лучших инструкторов по подготовке военных спецназовцев. 8 месяцев назад впервые встал на татам. Недавно победил в Киевском турнире, сейчас - во всеукраинском. Среди всех бойцов своей категории на соревнованиях он единственный боец ​​с ампутацией.

"Грот" мечтает в Киеве организовать спортивный зал для своих побратимов ветеранов с ампутацией и ранениями спины, ветеранов в колясках и тех, кто лишился зрения. Ищем зал и меценатов, которые помогут воплотить благородную мечту выдающегося ветерана Украины! ️

Можете писать Артему https://www.facebook.com/profile.php?id=100009474905582

Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 01



Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 02
Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 03
Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 04
Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 05
Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 06

Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 07

Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 08

Ветеран ССО Артем Кузьмич (Грот), потерявший ногу на войне с РФ, победил во всеукраинском турнире по джиу-джитсу 09

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+40
Слава Україні!💛💙❤️
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05.06.2021 18:33
+33
Мужчина!
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05.06.2021 18:29
+26
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.06.2021 19:15
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Мужчина!
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05.06.2021 18:29 Ответить
Чоловік !
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05.06.2021 20:24 Ответить
Чоловік. Козак!
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05.06.2021 20:30 Ответить
Слава Україні!💛💙❤️
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05.06.2021 18:33 Ответить
Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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05.06.2021 19:15 Ответить
Не кожному дано, перейти той Рубікон.
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05.06.2021 18:34 Ответить
Ось таких би до влади!
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05.06.2021 18:39 Ответить
там таких повно. і чемпіонів, і атошників, і спортсменів. А потрібні-економісти, юристи, фінансисти ітп.
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05.06.2021 20:34 Ответить
прежде всего во власти нужен патриот,верный Украине!
а уже потом экономист.финансист...
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05.06.2021 21:13 Ответить
я так розумію, прийшов час визначитись, хто в Україні ****..ни - автори публікацій, які пишуть "війна з Росією", чи верхівка керівництва нашої країни, перші особи якої досі заявляють, що іде АТО, а про війну ніхто з них не каже. Адже за стаканом чаю або перед журналістами можно чесати язиком що завгодно і скільки завгодно, однак є офіційні заяви, які сприймають не лише журналісти та атовці, а й світове суспільство
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05.06.2021 18:51 Ответить
Методичку онови, вже кілька років ООС. І про війну не говорять хіба що ОПЗЖопці.
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05.06.2021 19:53 Ответить
сопернику респект !
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05.06.2021 19:04 Ответить
Респект таким людям
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05.06.2021 19:40 Ответить
Ветеран ССО Артем Кузьміч (Грот), що втратив ногу на війні з РФ, переміг у всеукраїнському турнірі з джиу-джитсу - Цензор.НЕТ 6028 Красунчик. Мої вітання !!!
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05.06.2021 19:40 Ответить
Респект таким людям
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05.06.2021 19:42 Ответить
Ахти!
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05.06.2021 20:04 Ответить
Боєць!
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05.06.2021 20:53 Ответить
Герою Слава!
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05.06.2021 20:59 Ответить
Молодець! Вітаю з перемогою!
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05.06.2021 21:28 Ответить
Вот это сила духа! Ветеран ССО Артем Кузьміч (Грот), що втратив ногу на війні з РФ, переміг у всеукраїнському турнірі з джиу-джитсу - Цензор.НЕТ 927 Поздравляем!
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05.06.2021 21:32 Ответить
Допоки Українську Державу боронять такі Лицарі Духу, котрі навіть маючи таке важке поранення, залишаються незламнмим бійцями, московська азійська орда Україну не переможе...
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05.06.2021 21:35 Ответить
Дякую! Слава Україні! Доброї удачі, пане Артеме!
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05.06.2021 22:37 Ответить
Олена Степова? Ветеран ССО Артем Кузьміч (Грот), що втратив ногу на війні з РФ, переміг у всеукраїнському турнірі з джиу-джитсу - Цензор.НЕТ 343
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06.06.2021 00:26 Ответить
ГЕРОЙ !!!!!!!!!!!!!!!!
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05.06.2021 23:55 Ответить
 
 