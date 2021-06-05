Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье
На территории Международного выставочного центра в Киеве продолжается массовая вакцинация против коронавируса. 5 июня люди приезжали задолго до открытия, в том числе из Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
В отличие от 29-30 мая, когда людей по приглашению пришло очень мало и вакцинировали всех, кто записался в очередь в приложении "Дія", на этот раз в Киевской городской госадминистрации сформировали две отдельные очереди.
Как рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, в пункте вакцинации работают 24 бригады, на каждую из которых выделили 100 вакцин. Таким образом, за 5 июня всего планируют вакцинировать 2 400 человек.
На вопрос, почему пункт работает только в выходные дни, она объяснила, что по всему Киеву и так работают центры вакцинации, где можно вакцинироваться в порядке очереди и групп риска. Впрочем, не исключено, что вакцинацию в МВЦ расширят, потому что помещение позволяет вместить 42 бригады.
Также, по словам Гинзбург, есть проблема, что на вакцинацию в Киев приезжают люди из области, чем создают дополнительную нагрузку на пункт тестирования, поскольку он предназначен именно для киевлян.
По данным УНИАН, очередь люди занимали с 5-6 утра. Некоторые киевляне принесли с собой раскладные стульчики.
Отмечается, что план властей образовать две очереди не удался - всех отправляли в одну очередь, "из-за чего некоторые люди, получившие приглашение, просто шли домой".
Очередь начала сильно увеличиваться с 9 утра.
В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили изданию, что планы по недопущению ситуации скопления людей будут обсуждаться на следующей неделе.
Киевский Центр вакцинации 5 и 6 июня открыт с 10:00 до 17:30. Прививки делают китайской вакциной СoronaVac (SinoVac).
Кроме Киева, центры массовой вакцинации работают в еще девяти городах. Во Львове - на базе стадиона "Арена Львов", в Одессе - в ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center и СОШ "Крымская".
Также центры массовой вакцинации работают в:
Тернополе - на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;
Полтаве - на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
Кременчуге Полтавской области - на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант";
Лубнах Полтавской области - на базе кинотеатра "Киевская Русь";
Миргороде Полтавской области - на базе дома культуры Миргородского городского совета;
Горишних Плавнях Полтавской области - на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат";
Ривном - на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.
Пожалуйста, подождите...
До чого сусідні Данія і Норвегія ?
Ось статистика, хоч і накручена, як все з ковідом.
Порівняйте з Францією (з комендантською годиною), Італією, Іспанією, Португалією, Польщею, яку тут форумні "експерти" наводили в приклад для України.
Влада Швеції такого ніколи не казала. То колишня тьотка санітарна лікарчучка, яку зацитовували та тиражували писаки.
Влада говорила, що недостатньо подбала про старших людей (вразливу категорію), треба було більше. (в інтерв*ю 2020, А.Теґнел)
https://www.dw.com/en/do-swedens-covid-liberties-cost-lives/a-57268022
Finland and Norway "are the outliers," Tegnell says. "Sweden compares very much more to Belgium, Austria, even Germany in many ways. And in the latest report on excess mortality, Sweden is among the five to 10 countries with the least excess mortality in Europe," citing what is considered as one of the most reliable methods of determining the number of deaths attributable to COVID-19.
Tegnell says his agency has worked hard to get information out about prevention methods, acknowledging "I'm sure we can always do more because these are still the portions of the population that are hardest hit."
Единственный центр на столицу с населением почти 3 млн человек ( )...
Почему то вспомнилось: "Если я буду делать "неправильные вещи", то готов покинуть пост" , - министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко о своей отставке (29.05.2021)
Я глянув... розвернувся та пішов геть.
Вам приспичило вакцинироваться - берите хоть векторную! Да нормально сделайте, а не через ж*пу. Проверьте ОАК, коагулограмму, женщинам - тест на беременность. Весь мир еще будет выхаркивать эту бездумную вакцинацию очень долго. И еще неизвестно сколько умрет от отд. последствий.
До п*ятьох місцевих вчених вернувся дар мовлення (бо одні мовчали і мовчать, інші файно обслуговують "борців") і виступили з тим, що від вакцинок підліткам більше шкоди, ніж користі. Те саме - міокардити, але цифру не називають, нема. То ж тільки ковідних рахують, а інші - не люди.
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/04/vaccination-chez-les-******-des-scientifiques-tirent-la-sonnette-dalarme?fbclid=IwAR1PcRiMJdIVp9FrEV1DYPvFGY4eIvOr05oVRdXK93LnPLVk_YtOBQiodWc
Le taux de MCI s'avère aussi plus élevé que le taux de mortalité, si bien que les mineurs sont plus à risque de souffrir d'un effet secondaire du vaccin que de mourir de la COVID-19.
Відсоток незвичних клінічних проявів також виявляється більшим, ніж відсоток смертності, настільки, що неповнолітні більше ризикують постраждати від побічних ефектів вакцини, ніж померти від ковіду.
З цієї ж статті:
Les vaccins à ARN messager (ARN-m) sont aussi associés, chez les ******, à des cas de myocardite, une inflammation du muscle du cœur.
РНК вакцини також асоціюються з випадками міокардиту, запалення серцевого м*яза.
La revue «Science» rapporte, dans un article publié sur Internet le 1er ****, qu'un cas de myocardite survient pour tous les «3000 à 6000 hommes âgés entre 16 et 24 ans qui ont reçu le vaccin» de Pfizer, selon une étude du ministère israélien de la Santé.
У статті, опублікованій 1 червня в інтернеті, журнал Наука повідомляє, що згідно ізраїльського міністерства =здоров*я=, на кожні 3-6 тисяч щеплених пфайзером у віці від 16 до 24 років, трапляється ОДИН випадок міокардиту.
І тепер "чемпіончик-переможець" Israël envisage de ne pas administrer une seconde dose aux adolescents dont l'âge varie entre 12 et 15 ans en raison du risque de myocardite, pouvait-on lire le 31 mai dans le «Israel Hayom», un important quotidien israélien.
не щеплюватиме 2-гою дозою підлітків, вік яких варіюється від 12 до 15 років, через ризик міокардиту (не навела, але журнальчик писав про більшість =доброякісних= міокардитів).
Але "борці" від уряду захищають своє рішення щодо щеплення неповнолітніх.
Це вперше тут так посміли написати і газетка наважилася опублікувати. Правда, коменти "демократично" відключила. Вперше таке бачу.
Дуже багато чого не повідомляють. Я писала про свій міокардит, який був класичним ускладненням після горлової інфекції у підлітковому віці, знаю, що це таке і як. І наслідки він дає потім. Не так, що пройшло - і забув назавжди.
Тобто, другу дозу Ізраїль, про "досвід боротьби і перемогу" якого верещали всякі та захоплювалися, не буде тепер їм колоти. А що з ними буде далі (та й дорослими теж) ніхто не знає.
До речі, американці і про смертельні випадки після вакинки навіть у підлітків писали. В коментах. І про кому у дорослих. І окремі тепер паралелі проводять зі старшими людьми, які першими отримали укольчик, а тепер вмирають.
не отвечай - зебил.
Як вакцину для піддослідних пацюків.
И что будет через год...два ..пять...как поведет себя организм при встрече с каким нить другим вирусом никто не знает...
И не окажется ли привитый нынешними вакцинами организм беззащитным перед следующим...возможно безобидным для не привитого организма вирусом это большой вопрос..
Но и ни один вирусолог не дает ответов на данные вопросы..
-- С приветом! -- скажет он...*)
Но то что за год экстренно склЬОпали с десяток разных вакцин это факт....а обычный грипп не смогли победить за более чем полвека тоже факт..
С такой пандемией человечество ещё не сталкивалось -- но вектор реакции выбрало правильно: не перегружать медицинские учереждения.
Это всё! -- задача выполнена... ...ну, у нормального человечества -- без "привета", которое...*)
А что касаемо перегрузки медучреждений то нагрузка на них снизилась и без вакцинации...во всяком случае в Украине..
І в провінції з населенням 8,5 млн при госпіталізації 500 чоловік - все закривали і вводили комендантську годину та решту можливих і неможливих заборон.
А Корона? -- от неё лекарства нет пока... -- но жить уже можно...*)
а хай навіть невигаданий (хоча, що точно, погано доведений, бо жодний вчений не отримав його ізоляту та пурифікату), але статистика по ньому притягнута за вуха... все, що тільки, можна було називалося смертю від корони
Всё прогрессивное человечество, тебе токо спасибо скажет! *)
у етих? - понятия не имею...
ето тупые непробиваемые обезьяны...
а с того мая до августа - и етот *****...тизм будет крутиться в воздухе всегда...
хворi люди...
А сейчас зубажилым нытикам надо за кордон, по Европе просвистеться. И поперли вакцинироваться.
Репетируют видосик про очереди в Президентский Университет...*)
Жуть, конечно, на самом деле... -- ...очереди в Сберкассу конца 80хх. годов напоминают...
Це рекорд(
Все за що береться зелена плісінь, перетворюється в квартал-95!
Не перестаю дивуватися людській тупості)
Там йому повідомляли, зокрема, вчені, що є частинка вірусу, (0,1%), яка виглядає штучною - engineered, не такою, що еволюціонувала.
https://www.newsmax.com/newsfront/fauci-coronavirus-emails-genomic/2021/06/02/id/1023610/?fbclid=IwAR1NlqWjWuBI2mrW-y1FgQgIEKfKC_818T7cRiPNzW-zES7yZsOuAmDdivY
ICYMI: Early 2020 emails show Dr. Fauci knew the coronavirus was potentially 'engineered.'
Я пробігла по новинах (не маю часу читати більше), але виглядає дуже скандально: білий дім його ніби захищає, але інші - вимагають пояснень. Щонайменше.
"On a ************ tree the virus looks totally normal and the close clustering with bats suggest that bats serve as the reservoir," Andersen wrote. "The unusual features of the virus make up a really small part of the genome (<0.1%) so one has to look really closely at all the sequences to see that some of the features (potentially) look engineered. 2020-01-31
Я раніше наводила цитати: американці добре пам*ятають, як він публічно заявив у кінці 2016, після виборів, коли переміг Трамп, що його адміністрації (Трампа) доведеться зіштовхнутися з нечуваною пандемією (чи епідемією - можу знайти). Це було опубліковано. І як він з Обамою (грошики) займався дослідженнями (пишуть про Gain of Function Research щодо коронавірусів), які потім було переведено до Китаю (коли ніби стало небезпечно).
До речі, з Ґейтсом він також регулярно спілкувався в той час (добрі друзі), говорили про вакцинки. Американці достатньо пишуть ...
Він не міг його звільнити. По закону.
Зранку, з переляку, позбігалися.
Стояв 1 годину в загальній черзі, хоч і прийшов по виклику. Але СМС так і не прийшла і у самій ДІЇ виклику не було.