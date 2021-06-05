Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На территории Международного выставочного центра в Киеве продолжается массовая вакцинация против коронавируса. 5 июня люди приезжали задолго до открытия, в том числе из Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В отличие от 29-30 мая, когда людей по приглашению пришло очень мало и вакцинировали всех, кто записался в очередь в приложении "Дія", на этот раз в Киевской городской госадминистрации сформировали две отдельные очереди.

Как рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, в пункте вакцинации работают 24 бригады, на каждую из которых выделили 100 вакцин. Таким образом, за 5 июня всего планируют вакцинировать 2 400 человек.

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На вопрос, почему пункт работает только в выходные дни, она объяснила, что по всему Киеву и так работают центры вакцинации, где можно вакцинироваться в порядке очереди и групп риска. Впрочем, не исключено, что вакцинацию в МВЦ расширят, потому что помещение позволяет вместить 42 бригады.

Также, по словам Гинзбург, есть проблема, что на вакцинацию в Киев приезжают люди из области, чем создают дополнительную нагрузку на пункт тестирования, поскольку он предназначен именно для киевлян.

По данным УНИАН, очередь люди занимали с 5-6 утра. Некоторые киевляне принесли с собой раскладные стульчики.

Отмечается, что план властей образовать две очереди не удался - всех отправляли в одну очередь, "из-за чего некоторые люди, получившие приглашение, просто шли домой".

Очередь начала сильно увеличиваться с 9 утра.







В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили изданию, что планы по недопущению ситуации скопления людей будут обсуждаться на следующей неделе.

Киевский Центр вакцинации 5 и 6 июня открыт с 10:00 до 17:30. Прививки делают китайской вакциной СoronaVac (SinoVac).

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Кроме Киева, центры массовой вакцинации работают в еще девяти городах. Во Львове - на базе стадиона "Арена Львов", в Одессе - в ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center и СОШ "Крымская".

Также центры массовой вакцинации работают в:

Тернополе - на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

Полтаве - на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Кременчуге Полтавской области - на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант";

Лубнах Полтавской области - на базе кинотеатра "Киевская Русь";

Миргороде Полтавской области - на базе дома культуры Миргородского городского совета;

Горишних Плавнях Полтавской области - на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат";

Ривном - на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

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