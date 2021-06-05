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Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

На территории Международного выставочного центра в Киеве продолжается массовая вакцинация против коронавируса. 5 июня люди приезжали задолго до открытия, в том числе из Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В отличие от 29-30 мая, когда людей по приглашению пришло очень мало и вакцинировали всех, кто записался в очередь в приложении "Дія", на этот раз в Киевской городской госадминистрации сформировали две отдельные очереди.

Как рассказала директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, в пункте вакцинации работают 24 бригады, на каждую из которых выделили 100 вакцин. Таким образом, за 5 июня всего планируют вакцинировать 2 400 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Центр массовой вакцинации заработал в Тернополе: кого и чем прививают. ФОТОрепортаж

Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве 01
Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве 02
Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве 03
Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане из оккупированных территорий будут пропускаться без самоизоляции, если едут делать прививку, предъявив приглашение с идентификатором, - ГПСУ

На вопрос, почему пункт работает только в выходные дни, она объяснила, что по всему Киеву и так работают центры вакцинации, где можно вакцинироваться в порядке очереди и групп риска. Впрочем, не исключено, что вакцинацию в МВЦ расширят, потому что помещение позволяет вместить 42 бригады.

Также, по словам Гинзбург, есть проблема, что на вакцинацию в Киев приезжают люди из области, чем создают дополнительную нагрузку на пункт тестирования, поскольку он предназначен именно для киевлян.

По данным УНИАН, очередь люди занимали с 5-6 утра. Некоторые киевляне принесли с собой раскладные стульчики.

Отмечается, что план властей образовать две очереди не удался - всех отправляли в одну очередь, "из-за чего некоторые люди, получившие приглашение, просто шли домой".

Очередь начала сильно увеличиваться с 9 утра.

Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве 05
Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве 06
Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве 01

В Департаменте здравоохранения КГГА сообщили изданию, что планы по недопущению ситуации скопления людей будут обсуждаться на следующей неделе.

Киевский Центр вакцинации 5 и 6 июня открыт с 10:00 до 17:30. Прививки делают китайской вакциной СoronaVac (SinoVac).

Также читайте: За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 57 440 человек, всего - 1 177 373, - Минздрав

Кроме Киева, центры массовой вакцинации работают в еще девяти городах. Во Львове - на базе стадиона "Арена Львов", в Одессе - в ТЦ "Мегадом", Fontan Sky Center и СОШ "Крымская".

Также центры массовой вакцинации работают в:

Тернополе - на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

Полтаве - на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Кременчуге Полтавской области - на базе Кременчугского лицея № 11 "Гарант";

Лубнах Полтавской области - на базе кинотеатра "Киевская Русь";

Миргороде Полтавской области - на базе дома культуры Миргородского городского совета;

Горишних Плавнях Полтавской области - на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат";

Ривном - на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

Читайте также: В Украине были утилизированы 742 дозы COVID-вакцин, - Минздрав

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Нарід сподівається скористатися безвізом від "бариги" і відпочити за кордоном країни "кінця епохи бідності".
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05.06.2021 19:48
+11
Заради вакцинації проти COVID-19 люди почали збиратися із 5-ї години ранку під МВЦ у Києві - Цензор.НЕТ 7187
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05.06.2021 20:01
+7
Ты предлагаешь подохнуть без кислорода в ковидной больнице?
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05.06.2021 19:30
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Правила форума Совет форумчан
Ты предлагаешь подохнуть без кислорода в ковидной больнице?
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05.06.2021 19:30 Ответить
Ти дебіл. Моя сім'я і я особисто мали ковід. Це така зараза, що краще нею не хворіти. Тому не треба говорити, якщо не знаєщ
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05.06.2021 20:50 Ответить
да это зараза согласен-но то дерьмо которое зэбыдло привезло -это неизвестно еще что за херьня а люди от желания спастись в очереди выстраиваются вместо того чтобы очередью дать по питуху-клоунскому и ко
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05.06.2021 20:59 Ответить
Ну Роксолана вы явно находитесь под воздействием недостоверной информации. Население в Швеции 10157000 заболело 1 078 062. То есть каждый десятый заболел а умерло 14 485 даже больше каждый сотый. А в России заболевают от 8000 до 9000 тысяч уже месяц, когда как в других странах это количество меняется чуть ли не в разы. В вашей общине в Великобритании блажен кто верует.
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05.06.2021 21:17 Ответить
10000%
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05.06.2021 21:35 Ответить
Роксолана! Предлагаю не гадить в комментах. И вообще некрасиво мужику из фермы Бортникова гадить в комментах.
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05.06.2021 21:12 Ответить
Вот только в швеции смерность за 2020-й год в десятки раз выше чем в соседних Норвегии и Дании. Шведские власти уже неоднократно заявляли, что сделали большую глупость не закрыв страну.
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05.06.2021 21:24 Ответить
https://www.statista.com/statistics/1111779/coronavirus-death-rate-europe-by-country/

До чого сусідні Данія і Норвегія ?
Ось статистика, хоч і накручена, як все з ковідом.
Порівняйте з Францією (з комендантською годиною), Італією, Іспанією, Португалією, Польщею, яку тут форумні "експерти" наводили в приклад для України.

Влада Швеції такого ніколи не казала. То колишня тьотка санітарна лікарчучка, яку зацитовували та тиражували писаки.
Влада говорила, що недостатньо подбала про старших людей (вразливу категорію), треба було більше. (в інтерв*ю 2020, А.Теґнел)

https://www.dw.com/en/do-swedens-covid-liberties-cost-lives/a-57268022

Finland and Norway "are the outliers," Tegnell says. "Sweden compares very much more to Belgium, Austria, even Germany in many ways. And in the latest report on excess mortality, Sweden is among the five to 10 countries with the least excess mortality in Europe," citing what is considered as one of the most reliable methods of determining the number of deaths attributable to COVID-19.

Tegnell says his agency has worked hard to get information out about prevention methods, acknowledging "I'm sure we can always do more because these are still the portions of the population that are hardest hit."
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05.06.2021 22:40 Ответить
в 99.9% ты все равно сдохнешь так или иначе
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05.06.2021 21:45 Ответить
"Тем временем в Киеве в единственном центре массовой вакцинации происходит настоящий треш: желающие сделать прививку просто атаковали территорию МВЦ."

Единственный центр на столицу с населением почти 3 млн человек ( Заради вакцинації проти COVID-19 люди почали збиратися із 5-ї години ранку під МВЦ у Києві - Цензор.НЕТ 34 )...
Почему то вспомнилось: "Если я буду делать "неправильные вещи", то готов покинуть пост" Заради вакцинації проти COVID-19 люди почали збиратися із 5-ї години ранку під МВЦ у Києві - Цензор.НЕТ 8353 , - министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко о своей отставке (29.05.2021)
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06.06.2021 03:31 Ответить
Дещо схоже було сьогодні у Кропивницькому в першій поліклініці, де вакцинували тих, хто записався в "Дії". З тією різницею, що все відбувалося на другому поверсі будівлі і коридорі десь 20 х 6 м знаходилось близько ста чоловік.
Я глянув... розвернувся та пішов геть.
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05.06.2021 19:29 Ответить
Заради вакцинації проти COVID-19 люди почали збиратися із 5-ї години ранку під МВЦ у Києві - Цензор.НЕТ 8205
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05.06.2021 19:39 Ответить
Нагадив в штани зі страху .щоб не заразитися "страшно смертельним вірусом"?)прийми мої співчуття .обдристант)
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05.06.2021 22:37 Ответить
Когда Евросоюз дал безвиз, я в 2 часа ночи занимал очередь на оформление биометрического загранпаспорта. Сейчас тоже готов, сутки стоять на вакцинацию пфайзером, но лишь бы вернуть возможность безвизовых путешествий в нормальные страны.
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05.06.2021 19:36 Ответить
"...в нормальные страны". К сожалению, Украина такой НИКОГДА не станет. Пример тому то, как организована вакцинация.
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05.06.2021 20:47 Ответить
Просто в нормальных странах население не выбирает зеков и ********* в президенты. А Украина тут непричем, когда народец с гнильцой.
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05.06.2021 21:15 Ответить
народ подурел с тем пфайзером! Это РНК вакцина которая до этого НИКОГДА НИКЕМ в мире не использовалась, которая не прошла нормальных клин. исследований! Которая не имеет НИКАКОЙ информации об отдаленных последствиях! Инстинкт сохранения является базовым. Куда ж он у вас делся??
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05.06.2021 22:49 Ответить
Британцы, немцы, американцы, швейцарцы, французы - все по-твоему дураки. А може дураки те, кто думает, что корона - это обычный грип и вакцинация от него не нужна?
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05.06.2021 23:06 Ответить
да, дураки! И я думаю, что вакцинация нужна - на страх и риск, только надо вообще голову отбитую иметь вакцинироваться РНК вакциной. А особенно молодежь! А дети! Ладно пожилые, они и так скоро умрут.

Вам приспичило вакцинироваться - берите хоть векторную! Да нормально сделайте, а не через ж*пу. Проверьте ОАК, коагулограмму, женщинам - тест на беременность. Весь мир еще будет выхаркивать эту бездумную вакцинацию очень долго. И еще неизвестно сколько умрет от отд. последствий.
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06.06.2021 01:39 Ответить
Копіюю Вам частину мого коменту від п*ятниці на іншій гілці:
До п*ятьох місцевих вчених вернувся дар мовлення (бо одні мовчали і мовчать, інші файно обслуговують "борців") і виступили з тим, що від вакцинок підліткам більше шкоди, ніж користі. Те саме - міокардити, але цифру не називають, нема. То ж тільки ковідних рахують, а інші - не люди.
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/04/vaccination-chez-les-******-des-scientifiques-tirent-la-sonnette-dalarme?fbclid=IwAR1PcRiMJdIVp9FrEV1DYPvFGY4eIvOr05oVRdXK93LnPLVk_YtOBQiodWc
Le taux de MCI s'avère aussi plus élevé que le taux de mortalité, si bien que les mineurs sont plus à risque de souffrir d'un effet secondaire du vaccin que de mourir de la COVID-19.
Відсоток незвичних клінічних проявів також виявляється більшим, ніж відсоток смертності, настільки, що неповнолітні більше ризикують постраждати від побічних ефектів вакцини, ніж померти від ковіду.

З цієї ж статті:
Les vaccins à ARN messager (ARN-m) sont aussi associés, chez les ******, à des cas de myocardite, une inflammation du muscle du cœur.

РНК вакцини також асоціюються з випадками міокардиту, запалення серцевого м*яза.

La revue «Science» rapporte, dans un article publié sur Internet le 1er ****, qu'un cas de myocardite survient pour tous les «3000 à 6000 hommes âgés entre 16 et 24 ans qui ont reçu le vaccin» de Pfizer, selon une étude du ministère israélien de la Santé.

У статті, опублікованій 1 червня в інтернеті, журнал Наука повідомляє, що згідно ізраїльського міністерства =здоров*я=, на кожні 3-6 тисяч щеплених пфайзером у віці від 16 до 24 років, трапляється ОДИН випадок міокардиту.

І тепер "чемпіончик-переможець" Israël envisage de ne pas administrer une seconde dose aux adolescents dont l'âge varie entre 12 et 15 ans en raison du risque de myocardite, pouvait-on lire le 31 mai dans le «Israel Hayom», un important quotidien israélien.
не щеплюватиме 2-гою дозою підлітків, вік яких варіюється від 12 до 15 років, через ризик міокардиту (не навела, але журнальчик писав про більшість =доброякісних= міокардитів).

Але "борці" від уряду захищають своє рішення щодо щеплення неповнолітніх.

Це вперше тут так посміли написати і газетка наважилася опублікувати. Правда, коменти "демократично" відключила. Вперше таке бачу.

Дуже багато чого не повідомляють. Я писала про свій міокардит, який був класичним ускладненням після горлової інфекції у підлітковому віці, знаю, що це таке і як. І наслідки він дає потім. Не так, що пройшло - і забув назавжди.

Тобто, другу дозу Ізраїль, про "досвід боротьби і перемогу" якого верещали всякі та захоплювалися, не буде тепер їм колоти. А що з ними буде далі (та й дорослими теж) ніхто не знає.
До речі, американці і про смертельні випадки після вакинки навіть у підлітків писали. В коментах. І про кому у дорослих. І окремі тепер паралелі проводять зі старшими людьми, які першими отримали укольчик, а тепер вмирають.
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06.06.2021 05:44 Ответить
До чого людей зелена гидота довела, ніде не можливо вакцінуватися, бо всі лікарі кажуть "коронавірусу немає" і "він вигаданий".
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05.06.2021 19:38 Ответить
зебил?
не отвечай - зебил.
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05.06.2021 19:44 Ответить
Which doctors said?
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05.06.2021 21:16 Ответить
явамниверю! всё снято в галивуде! (с)
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05.06.2021 19:45 Ответить
Массовые очереди создаёт единичная вакцинация...*)
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05.06.2021 19:45 Ответить
Нарід сподівається скористатися безвізом від "бариги" і відпочити за кордоном країни "кінця епохи бідності".
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05.06.2021 19:48 Ответить
В ЕВропе этот китайский шмурдяк не используют...и потому еще далеко не факт что эту прививку признают...
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05.06.2021 19:50 Ответить
Начебто визнали , як естренну.
Як вакцину для піддослідних пацюків.
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05.06.2021 19:56 Ответить
Это ВОЗ признал...для применения в африке и других малообеспеченных странах...в Европе этой вакцины нет..
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05.06.2021 20:01 Ответить
Можливо. Не сперечаюсь.
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05.06.2021 20:04 Ответить
Факт, шо не признают... -- бо уже почти признали, шо сама Корона китайского разлива...
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05.06.2021 19:57 Ответить
Все вакцины разрешены для экстренного применения...то бишь обо всех их влияниях на организм человека не ведомо в этом мире никому..
И что будет через год...два ..пять...как поведет себя организм при встрече с каким нить другим вирусом никто не знает...
И не окажется ли привитый нынешними вакцинами организм беззащитным перед следующим...возможно безобидным для не привитого организма вирусом это большой вопрос..
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05.06.2021 19:59 Ответить
Ти вірусолог?
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05.06.2021 20:10 Ответить
Нет..
Но и ни один вирусолог не дает ответов на данные вопросы..
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05.06.2021 20:15 Ответить
Зате "експерти" і "борці" гарантують безпечнісь, універсальність та ефективність.
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05.06.2021 20:42 Ответить
особенно это касается РНК вакцин! но некоторые идиоты ждут именно пфайзер!
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05.06.2021 22:51 Ответить
Заради вакцинації проти COVID-19 люди почали збиратися із 5-ї години ранку під МВЦ у Києві - Цензор.НЕТ 7187
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05.06.2021 20:01 Ответить
😂
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05.06.2021 22:20 Ответить
И что будет через год...два ..пять...как поведет себя организм при встрече с каким нить другим вирусом никто не знает...
-- С приветом! -- скажет он...*)
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05.06.2021 20:02 Ответить
Может быть так и скажет....а может скажет что то другое...об этом на сегодня никому не ведомо..
Но то что за год экстренно склЬОпали с десяток разных вакцин это факт....а обычный грипп не смогли победить за более чем полвека тоже факт..
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05.06.2021 20:08 Ответить
Ну, Корона, скажем так -- не обычный грипп... ...да и вообще не грипп.
С такой пандемией человечество ещё не сталкивалось -- но вектор реакции выбрало правильно: не перегружать медицинские учереждения.
Это всё! -- задача выполнена... ...ну, у нормального человечества -- без "привета", которое...*)
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05.06.2021 20:21 Ответить
Поживем увидим...
А что касаемо перегрузки медучреждений то нагрузка на них снизилась и без вакцинации...во всяком случае в Украине..
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05.06.2021 20:39 Ответить
На Украину надейся, а сам не плошай! (с)
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05.06.2021 20:44 Ответить
А в окремих її і не було, але од "врачів" і "борців" вереск стояв до неба.
І в провінції з населенням 8,5 млн при госпіталізації 500 чоловік - все закривали і вводили комендантську годину та решту можливих і неможливих заборон.
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05.06.2021 20:45 Ответить
Прегрузка медучереждений -- по всему миру! ...с этим боролись... -- и кое-где победили.

А Корона? -- от неё лекарства нет пока... -- но жить уже можно...*)
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05.06.2021 21:02 Ответить
від вигаданого віруса не потрібні ліки
а хай навіть невигаданий (хоча, що точно, погано доведений, бо жодний вчений не отримав його ізоляту та пурифікату), але статистика по ньому притягнута за вуха... все, що тільки, можна було називалося смертю від корони
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05.06.2021 21:50 Ответить
Хош -- всё, шо ты сказал -- переведу на немецкий и отправлю в Институт Коха?
Всё прогрессивное человечество, тебе токо спасибо скажет! *)
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05.06.2021 21:54 Ответить
бесполезно - им по винту все, даже тупой мордобой...
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05.06.2021 21:58 Ответить
Но хто-то ж должен нести -- в любой народ -- разумное, доброе, вечное...*)
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05.06.2021 22:00 Ответить
у людей ето делает мама с первой тобой зассаной пеленки.
у етих? - понятия не имею...
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05.06.2021 22:05 Ответить
у нас от доник до августа восстановится Заради вакцинації проти COVID-19 люди почали збиратися із 5-ї години ранку під МВЦ у Києві - Цензор.НЕТ 8759
ето тупые непробиваемые обезьяны... Заради вакцинації проти COVID-19 люди почали збиратися із 5-ї години ранку під МВЦ у Києві - Цензор.НЕТ 8759
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05.06.2021 22:02 Ответить
Плата -- по таксе! Такса -- рубль! *)
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05.06.2021 22:13 Ответить
а с августа они его будут восстанавливать до мая следуещего года,
а с того мая до августа - и етот *****...тизм будет крутиться в воздухе всегда...
хворi люди...
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05.06.2021 22:18 Ответить
Больных надо -- или лечить, или жалеть... -- или самому от них не заболеть, на крайняк ...*)
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05.06.2021 22:40 Ответить
Столько вони было, что не будут вакцинироваться.
А сейчас зубажилым нытикам надо за кордон, по Европе просвистеться. И поперли вакцинироваться.
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05.06.2021 20:10 Ответить
А что, китайскую вакцину в ЕС уже признали?
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05.06.2021 20:49 Ответить
ВОЗ признал на равне с остальными вакцинами
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05.06.2021 21:16 Ответить
Вот интересно, когда отменят безвиз, народ будет проявлять такой энтузиазм, или просто пойдет пить палену. водку в ближайшей подворотне?
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05.06.2021 20:16 Ответить
это они узнали что Спутник в ЕС не катит , а то что у нас в ЕС сертифицировано
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05.06.2021 20:24 Ответить
Дания и Швейцария не пустит российских болельщиков и журналистов из за Спутника
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05.06.2021 20:26 Ответить
В Италии за сутки сделали 600 000 прививок от коронавируса.
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05.06.2021 20:30 Ответить
Мало
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05.06.2021 20:31 Ответить
Так то ж в нормальной стране. В Украине 2400 (планируют) и для этого устроили очередь. Зеленым скотам и невдомек, что можно было все расписать по минутам и всех поставить в организованную очередь.
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05.06.2021 20:50 Ответить
В Москве не той вакциной прививают. И да, в Италии поумнее)
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05.06.2021 21:18 Ответить
розумні не стануть приймати в себе експериментальну бовтанку, яка не пройшла 3 фазу клінічних досліджень
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05.06.2021 21:50 Ответить
Имеется в виду "Спутник"?
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05.06.2021 23:36 Ответить
люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве.
Репетируют видосик про очереди в Президентский Университет...*)
Жуть, конечно, на самом деле... -- ...очереди в Сберкассу конца 80хх. годов напоминают...
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05.06.2021 20:33 Ответить
Таким образом, за 5 июня всего планируют вакцинировать 2 400 человек. Источник: https://censor.net/ru/p3269696
Це рекорд(
Все за що береться зелена плісінь, перетворюється в квартал-95!
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05.06.2021 20:50 Ответить
Будь відповідальним -вколи собі те .за що ніхто не несе жодної відповідальності)
Не перестаю дивуватися людській тупості)
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05.06.2021 22:40 Ответить
Чуваки!Вакцина у меня ,а не в храме.Переломный цивилизационный момент.Медики против церкви.Файт!Историческое событие между прочим и эти фотки ничем не хуже,снисхождения святого огня.Только теперь бог с именем Гипократ походу
Заради вакцинації проти COVID-19 люди почали збиратися із 5-ї години ранку під МВЦ у Києві - Цензор.НЕТ 9033 Заради вакцинації проти COVID-19 люди почали збиратися із 5-ї години ранку під МВЦ у Києві - Цензор.НЕТ 9849
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05.06.2021 22:41 Ответить
ЦН нічого не хоче написати про електронки кощія Фаучі ?
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05.06.2021 22:48 Ответить
о_О, а шо там?
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05.06.2021 23:06 Ответить
Опублікували частину його переписки на початку 2020.
Там йому повідомляли, зокрема, вчені, що є частинка вірусу, (0,1%), яка виглядає штучною - engineered, не такою, що еволюціонувала.
https://www.newsmax.com/newsfront/fauci-coronavirus-emails-genomic/2021/06/02/id/1023610/?fbclid=IwAR1NlqWjWuBI2mrW-y1FgQgIEKfKC_818T7cRiPNzW-zES7yZsOuAmDdivY

ICYMI: Early 2020 emails show Dr. Fauci knew the coronavirus was potentially 'engineered.'

Я пробігла по новинах (не маю часу читати більше), але виглядає дуже скандально: білий дім його ніби захищає, але інші - вимагають пояснень. Щонайменше.

"On a ************ tree the virus looks totally normal and the close clustering with bats suggest that bats serve as the reservoir," Andersen wrote. "The unusual features of the virus make up a really small part of the genome (<0.1%) so one has to look really closely at all the sequences to see that some of the features (potentially) look engineered. 2020-01-31

Я раніше наводила цитати: американці добре пам*ятають, як він публічно заявив у кінці 2016, після виборів, коли переміг Трамп, що його адміністрації (Трампа) доведеться зіштовхнутися з нечуваною пандемією (чи епідемією - можу знайти). Це було опубліковано. І як він з Обамою (грошики) займався дослідженнями (пишуть про Gain of Function Research щодо коронавірусів), які потім було переведено до Китаю (коли ніби стало небезпечно).

До речі, з Ґейтсом він також регулярно спілкувався в той час (добрі друзі), говорили про вакцинки. Американці достатньо пишуть ...
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05.06.2021 23:39 Ответить
Дивує лояльне ставлення Трампа до нього.
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06.06.2021 07:58 Ответить
Та якби ні.
Він не міг його звільнити. По закону.
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06.06.2021 20:51 Ответить
Ясно, дякую.
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06.06.2021 21:30 Ответить
Стадо овец пошло в очередь на бойню. Естественный отбор в действии.
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06.06.2021 00:31 Ответить
Стадо дегенератов
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06.06.2021 05:19 Ответить
Хочется ругаться, причём матом.Помнится Ляшко грозился за лето вакцинировать 5 миллионов людей.
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06.06.2021 10:40 Ответить
Сьодні, 06.06 - о 13-30 вже майже нікого не було.
Зранку, з переляку, позбігалися.
Стояв 1 годину в загальній черзі, хоч і прийшов по виклику. Але СМС так і не прийшла і у самій ДІЇ виклику не було.
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06.06.2021 15:50 Ответить
 
 