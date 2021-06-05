Луганщину будут разминировать вдвое больше групп пиротехников. ФОТОрепортаж

Еще 8 групп минеров развернут в этом году в Луганской области. Дополнительно к шести, которые работали ранее.

Как сообщает в Facebook "Данська Рада у справах біженців - Данська Група з розмінування" (DRC-DDG), это станет возможным благодаря поддержке правительств США и Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Тем временем, очищать от мин и взрывоопасных пережитков войны территорию в Луганской области продолжают пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Перед началом работ они прошли тренинг от DRC-DDG.

Как отмечается, вблизи линии соприкосновения такая работа еще больше осложняется из-за возможных обстрелов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз готов помочь Украине с гуманитарным разминированием Донбасса, – Резников

По данным DRC-DDG, с июля 2014 года на востоке Украины пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили более 222 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, мины, неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ) и другие взрывоопасные предметы стали основной причиной смертей и ранений мирных жителей в охваченных вооруженным конфликтом районах Донбасса.







Также читайте: Свыше 600 пиротехников ГСЧС привлечены к разминированию территории Украины, - МВД