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Луганщина (6247) разминирование (606)

Луганщину будут разминировать вдвое больше групп пиротехников. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

Еще 8 групп минеров развернут в этом году в Луганской области. Дополнительно к шести, которые работали ранее.

Как сообщает в Facebook "Данська Рада у справах біженців - Данська Група з розмінування" (DRC-DDG), это станет возможным благодаря поддержке правительств США и Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Тем временем, очищать от мин и взрывоопасных пережитков войны территорию в Луганской области продолжают пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Перед началом работ они прошли тренинг от DRC-DDG.

Как отмечается, вблизи линии соприкосновения такая работа еще больше осложняется из-за возможных обстрелов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз готов помочь Украине с гуманитарным разминированием Донбасса, – Резников

По данным DRC-DDG, с июля 2014 года на востоке Украины пиротехники ГСЧС изъяли и обезвредили более 222 тыс. взрывоопасных предметов.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, мины, неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ) и другие взрывоопасные предметы стали основной причиной смертей и ранений мирных жителей в охваченных вооруженным конфликтом районах Донбасса.

Луганщину будут разминировать вдвое больше групп пиротехников 01
Луганщину будут разминировать вдвое больше групп пиротехников 02
Луганщину будут разминировать вдвое больше групп пиротехников 03

Также читайте: Свыше 600 пиротехников ГСЧС привлечены к разминированию территории Украины, - МВД

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
А ещё быстрее разминировать, если пустить туда ОПЗЖ
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05.06.2021 23:17
+6
А зачем разминировать, что Россия вернула Украине контроль над границей?... плотные минные поля защищают нашу страну от агрессии со стороны России зачем их убирать?
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05.06.2021 23:21
+2
Много было рассказов на тематику сталкерства в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС.
Походу, это рассказы про лугандон.
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05.06.2021 23:19
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А ещё быстрее разминировать, если пустить туда ОПЗЖ
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05.06.2021 23:17 Ответить
Много было рассказов на тематику сталкерства в зоне отчуждения вокруг ЧАЭС.
Походу, это рассказы про лугандон.
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05.06.2021 23:19 Ответить
"благодаря поддержке правительств США и Германии"

где видосик Зели о победе над минными полями?
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05.06.2021 23:20 Ответить
-- видуня будет про бои за город Вашингтон и за победу над Германией...*)
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06.06.2021 00:48 Ответить
А зачем разминировать, что Россия вернула Украине контроль над границей?... плотные минные поля защищают нашу страну от агрессии со стороны России зачем их убирать?
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05.06.2021 23:21 Ответить
А для чого ж тоді Зеля мости та дороги будує на Лоханщині?
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05.06.2021 23:29 Ответить
Він щось будує? -- він рахує...*)
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06.06.2021 00:56 Ответить
Коц -- ты поц в этом деле! -- ...разминирование, это не только от мин, которых понатыкано куда нипопадя, как у тебя волосов на голове, а ещё и от всяких-разных взрывоопасных предметов -- которых, в три раза больше, чем тех же твоих волосов -- но уже, по всему твоему телу...*)
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06.06.2021 00:54 Ответить
Щоб ху-лу легше було загарбати всю Україну. Я б просто закрив ту зону і все. Хто поперся - його проблеми.
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06.06.2021 08:41 Ответить
Сепари з рашисстами мінують з свого боку а янєлохМнє42 тут розмінування робить.... п#дло!
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05.06.2021 23:38 Ответить
(DRC-DDG), это станет возможным благодаря поддержке правительств США и Германии
-- а не России и Беларуси, кстати...
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06.06.2021 00:45 Ответить
Щоб ху-лу легше було загарбати всю Україну. Дякуємо за підтримку ху-ла.
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06.06.2021 08:42 Ответить
Рано.
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06.06.2021 09:23 Ответить
 
 