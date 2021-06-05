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Аваков (3444) МВД (9224) правоохранительные органы (2944) военные учения (3283) Харьковщина (4134) Национальная гвардия (1849) ГСЧС (4487)

Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В учебном центре Национальной академии Национальной гвардии Украины на Харьковщине прошли совместные учения гвардейцев, полиции и спасателей. В них задействовали около 500 представителей подразделений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

Мероприятие прошло под руководством министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, командующего Национальной гвардии Украины генерал-полковника Николая Балана и председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина.

Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД 01

"Сценарий учений основан на реальных событиях. Мы показали, что все подразделения умеют работать вместе в сложных условиях. Наша готовность должна быть полной, как во время чрезвычайных ситуаций, так и гибридной войны и возникновении военной составляющей. Мы будем отвечать агрессору и угрозам, которые у нас есть, нашей готовности", - подчеркнул министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД 02

Кроме того, глава МВД Украины отметил, что Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины стали значительно сильнее, мощнее, технически оснащенными по сравнению с прошлыми годами: "Мы говорим сейчас, что параллельно с техническим совершенствованием, очень важно создать взаимодействие сил. За счет этого мы будем держать уверенную позицию. Мы сейчас находимся на расстоянии 25 км от границы России, и мы на нашей земле готовы ко всему. Пограничная служба имеет высокий уровень подготовки, и в случае обострения на помощь сразу придет Национальная гвардия Украины и все другие военные формирования. Это говорит о том, что украинский народ верит в нашу армию и защиту".

Во время учений военнослужащие НГУ и представители полиции отработали задержание преступников, которые пытались провезти через блокпост оружие и взрывчатку.

Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД 03

Кроме того, по легенде учений диверсионно-разведывательная группа осуществляет нападение на блокпост. Командир блокпоста организует круговую оборону с сосредоточением основных усилий по стороны нападения диверсантов, а также вызывает подкрепление - группу быстрого реагирования из состава отдельного отряда специального назначения "Азов". "Почувствовав на себе мощное давление огневых средств у противника не осталось ни одного шанса на успешное выполнение диверсионного задания. Подавленные силами нацгвардейцев диверсанты совершили отход, во время которого пытались создать максимальные неудобства украинским защитникам. Они совершили поджог, в результате которого возник лесной пожар, который распространился на площадь около 5 гектаров. Совместными усилиями пожарных с привлечением авиации ГСЧС чрезвычайное происшествие было ликвидировано", - отмечается в сообщении.

Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД 04

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Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД 05
Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД 06

Во время учений спасатели также отработали возможный сценарий ликвидации аварии с утечкой химической опасного вещества с привлечением бронированной разведывательно-дозорной машины, пиротехнических расчетов, специальной машины радиационной и химической разведки и специальных аварийно-спасательных автомобилей.

Совершив диверсию на аммиакопроводе противник пытался уйти от преследования группы быстрого реагирования спецподразделения "Азов", но был уничтожен.

Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД 07

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"Главная цель учений - взаимодействие и скоординированность, слаженность подразделений в чрезвычайных ситуациях. На учениях задействовано большое количество подразделений и для нас принципиально важная задача - понимание каждого командира, который должен координировать с другими подразделениями", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД 08
Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД 09
Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД 10
Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД 11

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Кроме того, во время учений продемонстрировали специальную технику территориальных подразделений НГУ, НПУ и ГСЧС, современные образцы вооружения, которые используются в Национальной гвардии. Большое внимание обратили на отработку действий по ремонту автомобильной, бронетанковой техники и вооружения, организации пункта хозяйственного обеспечения для приготовления пищи и питания личного состава в полевых условиях.

"Бойцы Национальной гвардии Украины мотивированы, умеют работать как в группах в составе подразделений, так и в целом во взаимодействии с органами центральной и исполнительной власти", - подытожил участие НГУ в учениях командующий генерал-полковник Николай Балан.

Автор: Анна Судак
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Силовики - это штангисты, боксёры и перетягиватели канатов,

а статья о правоохранителях.

Я хочу, чтобы в МОЕЙ УКРАИНЕ не было силовиков, принуждающих население.

ПАТАМУША штангист, останавливающий ПРАВОнарушение - это страшно.
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05.06.2021 23:43 Ответить
Всего 500 человек участников это областной уровень учений и они должны проводится в каждом регионе. Зачем тащить на них целого министра-многостаночника, замов-помов-адъютантов, чтобы с умным видом постоять возле ЗУ-23-2 и попиариться? Силовики на Харьковщине тренировались предотвращать попытки диверсии, - МВД - Цензор.НЕТ 3186
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05.06.2021 23:54 Ответить
Всі беруть приклад з головного піарщика.
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06.06.2021 00:00 Ответить
Я фиг его знает!Одна атака гейши на министра и город пал Силовики на Харківщині тренувалися запобігати спробам диверсії, - МВС - Цензор.НЕТ 4759
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06.06.2021 00:09 Ответить
Смотрите, у вас скоро выборы пройдуь мэра. А то вдруг Харьков в ХНР окажется. У аас все кандидаты за росссийский мир 💢💢💢
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06.06.2021 00:15 Ответить
Аваков перепуганый. Репортеров испугался? Знает что-то....и боится.
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06.06.2021 00:33 Ответить
Он на французов надеется, если что. А если Марин к власти придет?
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06.06.2021 00:34 Ответить
Сколько рюкзаков порвали в процессе тренировки, а, ареснбарисыч? Силовики на Харківщині тренувалися запобігати спробам диверсії, - МВС - Цензор.НЕТ 3284
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06.06.2021 01:50 Ответить
У Авакова пузо растет не по дням, а по часам. Не бережет себя, работает не покладая рук.
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06.06.2021 09:34 Ответить
 
 