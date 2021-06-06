Пожар произошел ночью в одесском общежитии: эвакуировали 106 человек, один студент пострадал. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня ночью в одном из общежитий Одессы произошел пожар. Спасатели эвакуировали 106 человек. Один студент пострадал - он в состоянии средней тяжести с диагнозом "ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения" доставлен в больницу.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Сообщается, что 6 июня в 00:52 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в общежитии национального университета по улице Маршала Малиновского в Одессе.
"По прибытию на место вызова спасателей было установлено возгорание в комнате на третьем этаже пятиэтажного здания общежития. Администрацией общежития до прибытия подразделений ГСЧС эвакуированы 106 человек. В результате пожара пострадал студент, который в состоянии средней тяжести с диагнозом "ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения" госпитализирован в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на другие комнаты. В 1:28 пожар был локализован и в 01:40 ликвидирован на площади 25 м2.
Причина пожара и ущерб - устанавливаются.
От ГСЧС к тушению пожара привлекались 11 единиц пожарной техники и 57 человек личного состава.
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