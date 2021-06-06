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"Я его воспитывал - я его и убью!", - пьяный мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки в Киеве: она погибла. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Соломенском районе Киева пьяный мужчина выбросил собаку из окна своей квартиры - животное погибло от полученных травм.

Об этом свидетель инцидента Алина Нестерова сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Сначала это был просто пьяный шум, а позже все услышали скуление невинной жертвы преступления. Около часа ночи было слышно крики и шум по адресу г. Киев, ул. Генерала Геннадия Воробьева 13 В. Пьяная компания спорила между собой. Пока ориентировочно с четвертого этажа не выпал вниз собака. Хозяин, который был пьян и считал себя вправе принимать решение относительно этой невинной жизни, отказывался отдавать нам животное, отказывался оказывать ему помощь. Кричал "Это мой пес, я его воспитывал - я его и убью!", - написала девушка.

По ее словам, чтобы забрать животное - пришлось вызвать полицию.

"И пока уполномоченные справлялись с пьяным мужчиной - мы повезли собаку в клинику. Но не успели. Животное испустило последний вздох по дороге туда. Мы не успели спасти его и оказать помощь. Но мы хотим, чтобы виновный получил свое наказание! Призываем все сообщество, всех, кто читает этот пост, всех, кого это волнует - распространяйте эту историю. Давайте не позволим убийце избежать наказания", - отметила Нестерова.

Я его воспитывал - я его и убью!, - пьяный мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки в Киеве: она погибла 01
Я его воспитывал - я его и убью!, - пьяный мужчина выбросил собаку из окна многоэтажки в Киеве: она погибла 02

По ее словам, в данный момент полиция "не проводит никакого расследования, и до сих пор не распределила дело на участкового".

"На мои звонки относительно распределения, отвечают "позвоните в понедельник". Так не должно быть. Помогите нам добиться справедливости. Полиция должна немедленно задержать преступника и принять по нему меры. Но вместо этого они просто его отпустили", - призывает девушка.
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Топ комментарии
+46
Мразь паскудная, его самого следует выбросить с крыши этой многоэтажки, выживет- пускай живет
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06.06.2021 14:00
+26
Жахіття. бідна тваринка
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06.06.2021 14:02
+15
В этой стране законы для людей не работают, чего уж ждать, что они заработают для животных.
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06.06.2021 14:01
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Страница 2 из 2
поцли ты?! думаю да, раз такое пишешь. Земля круглая, и мир не без добрых людей, а такая фраза вернется обратно но уже иначе!
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06.06.2021 21:47 Ответить
хамипоц- это ты. а думать- не твоя забота ибо нечем тебе, бобик. тебе можно только управлять чужими фразами и круглостью земли.

скажи-ка лучше для ясности, повелитель обраток, булгаковский профессор Преображенский тебе друг или враг?
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07.06.2021 12:05 Ответить
Просто тебе НЕ понять.
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06.06.2021 23:32 Ответить
хорошо, что есть ТЫ.

Ты все понимаешь вместо меня, только не можешь сказать, что именно.
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07.06.2021 12:08 Ответить
Ужасно! Человек себя возомнил богом - хочет даёт жизнь, хочет - отнимает!
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06.06.2021 18:29 Ответить
Ми колись погодились на таке після другої операції - теж овчарка тільки Колі . Півроку боролись , але коли 30 кг не може ходити без болю й тваринці 12 років . Це було 14 років тому , але й досі перед очами , як й здивованність одного з Бухари (охоронець з веблікарні) , який ніяк не міг зрозуміти як можно було витрачати тисячу баксів на операцію "за якусь собаку" ...
Так й казав , молвяв в деяких діти голодають , а ви на якусь собаку гроши витрачаєте .
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06.06.2021 18:31 Ответить
Може він своїх дітей мав на увазі "Я його виховував - я його і вб'ю!" - п'яний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув - Цензор.НЕТ 1927
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07.06.2021 22:42 Ответить
я наоборот пьяный как добряшка а если буйный то держись от таких тварей
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06.06.2021 19:22 Ответить
Це паскудна скотина, а не людина.
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06.06.2021 19:30 Ответить
Сбросьте этого урода с крыши "Я його виховував - я його і вб'ю!" - п'яний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув - Цензор.НЕТ 848
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06.06.2021 21:08 Ответить
Конченный га---дон. Если убить человека карается. Даже если заслуживает. Но убить собаку и любое животное, которые любят нас, и мы для них как семья???????????? Сс----ка.
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06.06.2021 21:22 Ответить
З'ївши по шмату роздертого тіла закатованих та вбитих тварин,сидять в коментарях "жівотних " жаліють. Не розумію в чому новина? Особисто я вбив не один десяток тварин і в новини не попав.
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06.06.2021 22:24 Ответить
То якщо ти вбивця, не кажи за всіх. Ти своє ще отримаєш.
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07.06.2021 02:35 Ответить
Що посієш, те і пожнеш, не горюй, може і тобі хтось яйця відріже, все можливе.
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07.06.2021 22:41 Ответить
Що поросят розводиш? Ну це діло добре.
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24.07.2021 02:10 Ответить
От всей души желаю, чтобы этому садисту какой-нибудь другой алкаш пырнул ножичком в брюхо.... И чтобы скорая к нему ехала несколько часов...
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06.06.2021 22:36 Ответить
Ні. Так нормально жити не будете НІКОЛИ, від слова зовсім.
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07.06.2021 01:46 Ответить
Так воно так і буде, бо що посієш, те і пожнеш...
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07.06.2021 22:39 Ответить
Людей вбивають й терористів та воргів спонсують й на свободі а ви чекаєте що за собаку поліція та суд покарвють.... прокиньтеся люди, озирніться навколо...
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07.06.2021 01:45 Ответить
Посадить урода! По закону! Шоб ему ни дна ни покрышки, шоб сдыхал и никто к нему не подошёл!
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07.06.2021 07:20 Ответить
ЯК ПОЛІЦІЯ ЗАХИЩАЄ ЖИВОТНИХ, ТАК ВОНА БУДЕ ЗАХИЩАТИ І НАС УКРАЇНЦІВ???
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07.06.2021 12:14 Ответить
Сьогодні викинув собаку, завтра викине дитину...

П яний неадекват "Я його виховував - я його і вб'ю!" - п'яний чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки в Києві, він загинув - Цензор.НЕТ 5173
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07.06.2021 22:38 Ответить
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