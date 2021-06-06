"Слава Украине!": Представлена форма сборной на Евро-2020. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Спорт
11 июня стартует чемпионат по футболу Евро-2020. Сборная Украины показала, в какой форме будет играть.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
"Главным атрибутом формы станет оберег и символ, дорогой сердцу каждого украинца. Это самое ценное для всех нас очертание нашей страны. Единой и неделимой родины с Крымом, Донецком, Луганском, Киевом, Днепром, Львовом, Одессой и всеми городами и селами, где главной мелодией с детства является мелодия национального гимна", - отметил Павелко.
"Мы верим, что силуэт Украины придаст сил игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину. А вся Украина, от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода будет поддерживать их в каждом матче.
Лого УАФ на форме расположено в центре, а слева на груди - игровой номер. Сзади под воротником нанесена надпись "Слава Украине!", а на внутренней стороне - "Героям слава!".
Форма будет представлена в трех цветах: желтом, синем и белом.
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В России ряд различных чиновников возмутились составляющими украинской формы.
Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв "призвал УЕФА запретить эту форму". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму".
Назад в будующее?!
Слава Украiнi!
Москалів бомбануло !
Хлопці, ото тільки попробуйте в цій формі погано виступити (кошмар 2016 забути важко ...)
Стараємося, забиваємо і виходимо з групи як мінімум !
Пресс-служба УЕФА прокомментировала форму сборной Украины, представленную перед Евро-2020.
На переднюю часть футболки нанесены контуры границ страны.
«Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки, - сообщили «Спорт-Экспрессу» в УЕФА.
В то же время, прозвучали обращения в УЕФА, чтобы оспорить нашу форму. Понимая, насколько важно соблюдать при создании дизайна формы все международные правила, юридический департамент УАФ очень подробно отработал все юридические аспекты этого вопроса с соответствующими службами УЕФА. Это была довольно длительная и сложная работа. Ведь приходилось согласовывать каждый нюанс - от полутонов контуров к перемещению национального герба в центр. Но форма была согласована задолго до презентации, поэтому разговоры о возможном запрете со стороны УЕФА на ее использование абсолютно беспочвенны. Это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза.
Команда Андрея Шевченко будет выступать на Евро-2020 с картой Украины, на которой конечно же присутствуют Крым, Донецк, Луганск и все-все-все наши города и села. А впервые в этой форме футболисты выйдут на поле уже сегодня, в контрольном матче против Кипра.