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больница (1387) Закарпатье (2395) Большая стройка (722)

Новое приемное отделение с современной медтехникой открыли в Тячевской райбольнице на Закарпатье, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

В Тячевской районной больницы на Закарпатье открыли новое приемное отделение. После реконструкции в отделение закупили новую технику, благодаря которой врачи смогут оказывать быструю и эффективную медицинскую помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Закарпатская ОГА.

"Это очередной масштабный проект развития медицинской инфраструктуры Закарпатья, реализованный в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", - отметил глава ОГА Анатолий Полосков.

Всего на ремонт с перепланировкой корупса потратили 13,7 млн грн, а 25 млн грн - на технику.

Благодаря реконструкции в ходе президентской программы "Большая стройка" в приемном отделении есть цифровой рентгеновский аппарат, компьютерно-томографическая 64-срезовая система Revolution EVO, аппарат ультразвуковой диагностики.

Также больница потратила более 1,7 млн гривен на закупку новых дефибрилляторов, функциональных кроватей, мониторов пациента, центральных станций мониторинга, анализаторов крови и мочи.

Теперь при приеме пациента это позволит делать диагностику и назначать лечение, а в случае необходимости - готовить к операциям, спасая жизни.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году по программе Владимира Зеленского откроют 177 обновленных приемных отделений.

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Новое приемное отделение с современной медтехникой открыли в Тячевской райбольнице на Закарпатье, - ОГА 01
Новое приемное отделение с современной медтехникой открыли в Тячевской райбольнице на Закарпатье, - ОГА 02
Новое приемное отделение с современной медтехникой открыли в Тячевской райбольнице на Закарпатье, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Шкода , закарпуцьким медикам це обладнання як зайцю стопсигнал! До такого обладнання потрібні мозґи ,щоб воно приносило користь . А неправильна інтерпритація результатів призводить до неправильного діагнозу ,а це до неправильного лікування. Це як суперкомпютер в стаді мавп, посваряться і почнуть гамселити одне одного запчастинами.
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07.06.2021 10:03 Ответить
не перегинайте ...
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07.06.2021 10:29 Ответить
Я кажу правду, не дай Боже стикнутися з цими імбецилами!
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07.06.2021 10:38 Ответить
А в это в время в Чехии арестовали
четырех "клиентов" из Тячева
которые грабили украинских работяг...
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07.06.2021 10:55 Ответить
Як там з наповненностью лікарськими кадрами? як виплатили ковід надбавки - повністю та вчасно? Фото - то таке... Відосики..
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07.06.2021 14:22 Ответить
 
 