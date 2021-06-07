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68-летний мужчина проник в столичную квартиру на 9 этаже и удерживал в заложниках женщину, его задержал спецназ, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Спецназ КОРД задержал мужчину, который проник в одну из столичных квартир и, угрожая ножом, удерживал в заложниках женщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера около 23.00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Лисковской, в Деснянском районе, в квартиру на девятом этаже через окно проник мужчина и держит в заложниках ее владелицу. На указанный адрес срочно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, а также спецназовцы КОРДа.

Предварительно правоохранители установили, что мужчина разбил окно в квартире и проник внутрь. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

Прибыв по адресу, бойцы КОРДа провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину. С потерпевшей работали психологи и осмотрели медики, а 68-летнего киевлянина правоохранители задержали.

По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Полицейские готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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68-летний мужчина проник в столичную квартиру на 9 этаже и удерживал в заложниках женщину, его задержал спецназ, - Нацполиция 01
68-летний мужчина проник в столичную квартиру на 9 этаже и удерживал в заложниках женщину, его задержал спецназ, - Нацполиция 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+19
Все правильно мужик сделал, что проник в этот рассадник сепаратизма и гиоргиевских ленточек!!!
68-летний мужчина проник в столичную квартиру на 9 этаже и удерживал в заложниках женщину, его задержал спецназ, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3265
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07.06.2021 10:05
+13
охренеть - у этой бабы Георгиевскими ленточками вся лампа завешана.

Мужика предлагаю наградить.
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07.06.2021 10:45
+6
да да, я сразу тоже внимание обратил, все правильно сделал, герой, к ордену приставить
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07.06.2021 10:06
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Правила форума Совет форумчан
тут разбой как бы
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07.06.2021 10:04 Ответить
Все правильно мужик сделал, что проник в этот рассадник сепаратизма и гиоргиевских ленточек!!!
68-летний мужчина проник в столичную квартиру на 9 этаже и удерживал в заложниках женщину, его задержал спецназ, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3265
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07.06.2021 10:05 Ответить
да да, я сразу тоже внимание обратил, все правильно сделал, герой, к ордену приставить
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07.06.2021 10:06 Ответить
Обратил внимание на ленточки? Тут в глаза сразу бросается другое. Для проникшего через окно 68-летнего акробата-террориста был уже накрыт стол. И эта странная фраза: потерпевшая успела позвонить подруге...
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07.06.2021 13:48 Ответить
целый КОРД ловил деда
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07.06.2021 10:12 Ответить
В 68 через окно? Не стареют душой ветераны!
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07.06.2021 10:18 Ответить
охренеть - у этой бабы Георгиевскими ленточками вся лампа завешана.

Мужика предлагаю наградить.
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07.06.2021 10:45 Ответить
Не стареют душой ветераны(с)...
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07.06.2021 10:46 Ответить
Мы рождены, чтоб сказку песню сделать былью...

Сползает по крыше старик Козлодоев
Пронырливый, как коростель
Стремится в окошко залезть Козлодоев
К какой-нибудь бабе в постель... 68-річний чоловік проник у столичну квартиру на 9 поверсі й утримував у заручниках жінку, його затримали спецпризначенці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8865
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07.06.2021 10:53 Ответить
Ага. Разбил окно и проник внутрь. На девятом этаже.
Силён мужик!
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07.06.2021 11:08 Ответить
От этих пенсионеров одни хлопоты.
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07.06.2021 11:26 Ответить
Гормоны заиграли 68-річний чоловік проник у столичну квартиру на 9 поверсі й утримував у заручниках жінку, його затримали спецпризначенці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3808
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07.06.2021 11:30 Ответить
Потеплело на улице...
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07.06.2021 12:09 Ответить
Даремно тітка це зробила, тепер її викинуть через вікно через ці колорадки.
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07.06.2021 13:13 Ответить
Хозяйка из семейства колорадов...
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07.06.2021 14:11 Ответить
 
 