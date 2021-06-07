68-летний мужчина проник в столичную квартиру на 9 этаже и удерживал в заложниках женщину, его задержал спецназ, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Спецназ КОРД задержал мужчину, который проник в одну из столичных квартир и, угрожая ножом, удерживал в заложниках женщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Вчера около 23.00 в столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Лисковской, в Деснянском районе, в квартиру на девятом этаже через окно проник мужчина и держит в заложниках ее владелицу. На указанный адрес срочно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, а также спецназовцы КОРДа.
Предварительно правоохранители установили, что мужчина разбил окно в квартире и проник внутрь. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.
Прибыв по адресу, бойцы КОРДа провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину. С потерпевшей работали психологи и осмотрели медики, а 68-летнего киевлянина правоохранители задержали.
По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Полицейские готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
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