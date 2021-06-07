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Тайник группировки российского террориста Гиркина выявили в Донецкой области, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Российские наемники обустроили тайник с оружием. По данным СБУ, арсенал оружия спрятали для наемников террориста Гиркина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал спрятали группировки российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Тайник был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка возле Славянска.

Правоохранители изъяли из тайника:

- 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;
- 11 реактивных противотанковых гранат РПГ;
- более 4 тыс. патронов калибра 5,45.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству тайника, и незаконному обороту оружия.

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Тайник группировки российского террориста Гиркина выявили в Донецкой области, - СБУ 01
Тайник группировки российского террориста Гиркина выявили в Донецкой области, - СБУ 02

Автор: Богдан Гуньковський
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На Донбасі, якщо добре "покопатися", зброї і *********** вже більше ніж вугілля. Путін "допоміг".
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07.06.2021 10:45 Ответить
І, особливо, у Святогірській Лаврі, та інших церквах московського сатанату.
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07.06.2021 13:46 Ответить
Эт СБУ штоль? Которое почти в полном составе перешло на сторону врага? Верю Схрон угруповання російського терориста Гіркіна виявили в Донецькій області, - СБУ - Цензор.НЕТ 2769
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07.06.2021 12:41 Ответить
Должны ж снимать отпечатки пальчиков на найденном "добре"!! Чтобы добавлять в картотеку на сепаров компромат... потом предстоит зачистка предателей!!!
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07.06.2021 10:52 Ответить
Ага. И эти закладки сделали задолго до прихода Гиркина в Славянск.
Еще тогда, в апреле 14-го был вопрос: "Почему именно Славянск?". А потому, что там российская агентура уже подготовила все необходимое. Как и в Горловке для Беса. А вот в Донецке - недоработали. Взяли его под полный контроль уже после выхода Гиркина из Славянска.
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07.06.2021 10:58 Ответить
Славянск - дибильная назва для нормальных людей и сакральная для мацкосвких угро-финнов, возомнившим себя славянами... так легче оккупировать, ассимилировать, порабощать... и все это под дудку, про придуманное в кремле эфемерное братство.
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07.06.2021 11:52 Ответить
этот славянск ещё фильтровать и фильтровать. там таких нелей штеп ещё от гиркина процентов 45 населения осталось....
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07.06.2021 12:09 Ответить
если его (этот самый славянск) взяли под полный контроль , как ты пишешь, то откуда там появляются нелли штепы и ей подобные гандоны? как то показовали видосик как в маршрутке славянска на украинку разговаривающую на мове пассажиры набросились.... еще тот городок..... население этого муравейника гиркина могли бы еще по его приходу сразу задавить (гиркинцев всетаки не очень много было) а не стали , вместо этого (включая местных ментов и других мчсников) побежали под его знамёна, с укропами бороться. так что нет там никакого контроля- как жили предатели Украины так и живут....
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07.06.2021 12:17 Ответить
 
 