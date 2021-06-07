Тайник группировки российского террориста Гиркина выявили в Донецкой области, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Российские наемники обустроили тайник с оружием. По данным СБУ, арсенал оружия спрятали для наемников террориста Гиркина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал спрятали группировки российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Тайник был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка возле Славянска.
Правоохранители изъяли из тайника:
- 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;
- 11 реактивных противотанковых гранат РПГ;
- более 4 тыс. патронов калибра 5,45.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству тайника, и незаконному обороту оружия.
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Еще тогда, в апреле 14-го был вопрос: "Почему именно Славянск?". А потому, что там российская агентура уже подготовила все необходимое. Как и в Горловке для Беса. А вот в Донецке - недоработали. Взяли его под полный контроль уже после выхода Гиркина из Славянска.