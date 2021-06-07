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Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

7 июня в 09:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании прогулочного катера в городе Белгород-Днестровский, в районе городского причала Днестровского лимана.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, по прибытию спасатели установили возгорание плавсредства.

В 10:08 пожар был локализован, а в 10:24 ликвидирован на площади 100 м2.

Видео Думская.НЕТ

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Сообщается, что владелец катера пытался потушить пожар подручными средствами, из-за чего получил ожоги, после осмотра работниками медицинской службы от госпитализации отказался.

Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина 01
Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина 02
Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина 03
Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина 04

От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

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Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.
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Топ комментарии
+5
Это не катер а насмешка над всем судостроением,туда ему и дорога!
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07.06.2021 12:57
+3
Добре, що згорів, а то б ще злюдми перевернувся, чи сплив тих людей. Стидобна лоханка, гарний приклад жлобства та рівня нашого "курортного сервісу". Просто дожовується все що колись потягнули в карман.
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07.06.2021 19:41
+2
вовка шашлык жарил..
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07.06.2021 12:50
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вовка шашлык жарил..
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07.06.2021 12:50 Ответить
бухали и курили
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07.06.2021 12:52 Ответить
в отсутствие ломаченка имущество помалу уничтожают...
василий, если проиграет бой, вернется уже в другой аккерман
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07.06.2021 13:10 Ответить
Ломаченко ватный дурачек оказался...
Просили его поучаствовать в востановлении стадиона, так он сказал, что для бокса стадион не нужен, пусть футболисты восстанавливают (не дословно конечно).
В жизни города он не участвует, хотя "очень любит Аккерман" и московский патриархат.
Есть конечно спортклуб боксерский и все...
Может что-то и делает, но этого не видно...
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07.06.2021 18:57 Ответить
http://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=h-hldWkG2IA&feature=emb_logo
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07.06.2021 12:56 Ответить
Это не катер а насмешка над всем судостроением,туда ему и дорога!
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07.06.2021 12:57 Ответить
Прогулка не удалась Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік - Цензор.НЕТ 6373
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07.06.2021 13:05 Ответить
Мож выгодно застрахован?
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07.06.2021 14:30 Ответить
Етот катер еще в фильме "Тихий дон" снимали Прогулянковий катер загорівся в Білгород-Дністровському: постраждав чоловік - Цензор.НЕТ 4326
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07.06.2021 15:16 Ответить
Эта территория когда-то была городским пляжем, причем песчаным...
Теперь травой все заросло, заборами огородили, тьфу...
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07.06.2021 18:59 Ответить
Добре, що згорів, а то б ще злюдми перевернувся, чи сплив тих людей. Стидобна лоханка, гарний приклад жлобства та рівня нашого "курортного сервісу". Просто дожовується все що колись потягнули в карман.
показать весь комментарий
07.06.2021 19:41 Ответить
 
 