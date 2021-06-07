4 217 11
Прогулочный катер загорелся в Белгород-Днестровском: пострадал мужчина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
7 июня в 09:46 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании прогулочного катера в городе Белгород-Днестровский, в районе городского причала Днестровского лимана.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, по прибытию спасатели установили возгорание плавсредства.
В 10:08 пожар был локализован, а в 10:24 ликвидирован на площади 100 м2.
Видео Думская.НЕТ
Сообщается, что владелец катера пытался потушить пожар подручными средствами, из-за чего получил ожоги, после осмотра работниками медицинской службы от госпитализации отказался.
От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при сварочных работах.
Топ комментарии
+5 Влад Olsen
показать весь комментарий07.06.2021 12:57
+3 Vlad shtm
показать весь комментарий07.06.2021 19:41
+2 devid tua c26893cd
показать весь комментарий07.06.2021 12:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
василий, если проиграет бой, вернется уже в другой аккерман
Просили его поучаствовать в востановлении стадиона, так он сказал, что для бокса стадион не нужен, пусть футболисты восстанавливают (не дословно конечно).
В жизни города он не участвует, хотя "очень любит Аккерман" и московский патриархат.
Есть конечно спортклуб боксерский и все...
Может что-то и делает, но этого не видно...
Теперь травой все заросло, заборами огородили, тьфу...