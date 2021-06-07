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Киевский суд арестовал имущество родственников вора в законе Умки. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киевский суд арестовал имущество родственников вора в законе Умки. ДОКУМЕНТ

Печерский районный суд Киева арестовал имущество, которым владеют житель Днепра Сергей Олийнык ( вор в законе по кличке Умка) и его близкие родственники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Главком" со ссылкой на постановление от 24 мая.

Под арестом с запретом отчуждения и распоряжения оказались:

- квартира подозреваемого площадью 54,2 кв. м в Днепре;
- имущество брата Умки (парковочное место площадью 16 кв. м, квартира площадью 107,4 кв. м, здания и сооружения площадью 752,4 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser 200);
- недвижимость и автомобили сыновей подозреваемого (навес, расположенный в доме квартирного типа площадью 18,3 кв. м, два парковочных места общей площадью 31 кв. м, четыре квартиры общей площадью 360 кв. м, части двух земельных участков и спортивно-оздоровительного комплекса , нежилое помещение в здании торгово-коммерческого назначения площадью 339,1 кв. м, два автомобиля Audi Q3 и Land Rover Range Rover, нежилое помещение площадью 94,1 кв. м,);
- автомобиль Volkswagen Jetta, которым владет племянник Умки;
- земельный участок и часть жилого дома общей площню 131,9 кв. м, которой принадлежат тещи вора в законе;
- имущество тестя Умки (земельный участок, жилой дом площадью 49,2 кв. м, парковочное место площадью 12,8 кв. м, квартира площадью 78,8 кв. м, автомобиль Toyota Camry);
- имущество племянницы подозреваемого (парковочное место площадью 13,8 кв. м, две квартиры площадью 86,1 кв. м и 106,8 кв. м, автомобиль Mazda 6);
- имущество жены вора в законе (нежилое помещение площадью 152,4 кв. м, земельный участок, жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями площадью 453,1 кв. м, два автомобиля Lexus LX 450 и Land Rover Range Rover Velar)4
- имущество отца Умки (парковочное место площадь 16,2 кв. м, нежилое помещение площадью 8,5 кв. м, домовлодиння площадью 520 кв. м, автомобиль Skoda Kodiaq);
- имущество матери Умки (квартира площадью 115,6 кв. м, парковочное место площадью 16,2 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал вора в законе по прозвищу Умка на 2 месяца без права внесения залога, - Нацполиция. ФОТО

Киевский суд арестовал имущество родственников вора в законе Умки 01
Киевский суд арестовал имущество родственников вора в законе Умки 02

По утверждению прокурора первого отдела Офиса генерального прокурора Сергея Харина, который подал соответствующее ходатайство с наложения ареста, перечисленное движимое и недвижимое имущество вор в законе Умка приобрел на средства, полученные в результате совершения уголовных преступлений и оформил на близких родственников.

В случае вынесения судом обвинительного приговора это имущество будет подпадать под специальную конфискацию.

Как сообщалось, 21 мая Печерский районный суд Киева арестовал вора в законе по прозвищу Умка сроком на 2 месяца без права внесения залога.
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Топ комментарии
+3
Коли вже зрозуміють писаки, що українською не "вор в законі", а "злодій у законі". Не паскудьте нашу мову. Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки - Цензор.НЕТ 7991
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07.06.2021 13:57
+1
україна відбудеться, як держава, коли матиме свій, український, україномовний злочинний світ...
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07.06.2021 13:17
+1
Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки - Цензор.НЕТ 4640
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07.06.2021 14:25
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Правила форума Совет форумчан
осталось все это довести обоснованно до суда и выиграть суд, а нес спустить дело за откаты. как у нас частенько и делается. Бла бла бла всем надоели, ждем результат а не пиар!!
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07.06.2021 13:10 Ответить
україна відбудеться, як держава, коли матиме свій, український, україномовний злочинний світ...
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07.06.2021 13:17 Ответить
Как говорил генеральный прокурор ссср: "Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя…"
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07.06.2021 13:18 Ответить
Прикольно. Берешь любого прокурора в звании "советник юстиции" и выше, раскапываешь, обнаруживаешь, что у него список ништяков в 2 раза больше, чем у данного "вора в законе" и шо? У вора куплено за украденные деньги, а у коррупционера за ... какие деньги? Друзьям все, врагам - закон?
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07.06.2021 13:30 Ответить
Нормально . Може й справді в країні почав працювати закон . РНБО виявилось значно ефективнішим ніж продажні суди та шкідники в мантіях .
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07.06.2021 13:45 Ответить
Коли вже зрозуміють писаки, що українською не "вор в законі", а "злодій у законі". Не паскудьте нашу мову. Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки - Цензор.НЕТ 7991
показать весь комментарий
07.06.2021 13:57 Ответить
Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки - Цензор.НЕТ 4640
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07.06.2021 14:25 Ответить
Я так думаю, що у прокурорів, що арештовували усе це майно, і квартири значно більші, і автомобілі не гірші. Щось тут не те, якось по-бідному живе "злодій у законі" ... Київський суд заарештував майно родичів вора в законі Умки - Цензор.НЕТ 279
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07.06.2021 15:08 Ответить
Скоро им все вернут, и они еще и компенсацию получат от государства Украина
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07.06.2021 15:17 Ответить
Що це за сини у "вора в законі". Або він некоронований, або не вор.
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07.06.2021 15:49 Ответить
Сыновья могут быть у вора , жены официальной не должно быть , впрочем как и имущества ... Коронованый он в Питере , ходят слухи что за коронацию заплатили немало , еще ходят слухи что платил Коломойский , поскольку хотел иметь личного вора , а Умка спелся с Корбаном и Филатовым , за что возможно сейчас и отгребает , но это все слухи , а истину установит украинский суд , если сможет конечно
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07.06.2021 16:26 Ответить
....и пойдёт чиловек помиру из Сумою...
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07.06.2021 16:55 Ответить
а имущество родственников депутатов почему не арестовуют ???
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07.06.2021 17:49 Ответить
круто взялись.
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08.06.2021 23:34 Ответить
 
 