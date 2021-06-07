Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Женщина заходила в аптеки и небольшие магазинчики и представлялась сотрудницей энергетической компании. Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют. После этого женщина забирала пакет уходила.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.
Первые сообщения о деятельности аферистки начали поступать в середине мая. Продавцы со всей Киевской области обращались в полицию с одним и тем же рассказом о том, как сотрудница энергетической компании забрала их ценные вещи.
Мошенницу задержали на горячем: она как раз пришла в очередной магазинчик в Обухове.
"Сказали собрать в сумку телефоны, калькуляторы, ключи. Мы это сделали", - рассказала продавец.
Мошенницей оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, которая не имеет постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. Во время личного досмотра полицейские изъяли у злоумышленницы мобильные телефоны и золотые украшения в качестве вещественных доказательств", - сказано в сообщении полиции.
Аферистку поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрению в мошенничестве. Наказание по этой статье – от штрафа в 850 грн до трёх лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
даже для мошенников мелкого калибра наказание у нас в стране не предусмотрено.
чем крупнее птица = тем ничтожнее "наказание", вплоть до строгого выговора!!!
Она Киве преподавала.
Страна тупого зебильного быдла...
За что её арестовывать?
Она быдло учит жизни...
и химию тоже...
дехто своїх людей у силові структури попристроював, журнашлюхтичів шашличком нагодував - і гуляє
Через 30 лет, - Золото почернеет? Спасибо, добрая женщина что помогли.
зебілам личить їх кохання..
стопудово, жертви розводу - це упорототупий лохторат Вошьдя, який "все знає" з Г+Г та сватів-кварталів..
ЗУ про захист особистих даних вже відмінили?
Работали на стройке зимой у нас два алкаша, замёрзли страх, а я им говорю.- Что холодно, а на Марсе сейчас вообще минус 100 градусов. Они мне.- Мда, как же там люди живут???.
Я им, вы что, там же нет людей!!!
Они, с удивлением.- И куда же они подевались...
Всё, немая сцена.
" Ты, что с Урала?"..." И при чём тут Урал".
Вы пошутили, что на Марсе намного холоднее. Они тоже ответили шуткой. Но Вы почему-то восприняли их шутку так, что они не знают, что на Марсе людей нет. Не надо иметь в окружении алкашей, чтобы знать, что ЛЮБОЙ алкаш знает, что на Марсе людей нет. Тем более те, которые работают, пусть даже на стройке. Для этого надо иметь некоторый жизненный опыт. Они не ожидали, что Вы будете их учить, что на Марсе нет людей, отсюда "немая сцена". Но я думаю, что я не ошиблась, что Вам около 20 лет. Вероятнее всего, что даже меньше. Запомните или запишите этот случай и лет через 10-15 все поймете.
За двадцать лет спасибо, понравилось, на самом деле мне около пятидесяти.
Вы удивлены?
Млять!
Перечитайте результаты голосования, про 72% за Зеленского!
Двое чукчей сняли девицу, она им говорит:
- Чтобы я не родила, вы должны надеть презервативы!
Они так и сделали. Прошла ночь, и они разъехались. Через год встречаются. Один другому говорит:
- Ну что, у меня уже почернел, может снимем?
- Давай снимем, пускай рожает!
это словами не передать.
Всего один вопрос - сколько же этим лет этим продавцам и предпринимателям, и сколько классов в школе они осилили?
Повестись на такую муйню - это надо иметь талант.