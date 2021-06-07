Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Женщина заходила в аптеки и небольшие магазинчики и представлялась сотрудницей энергетической компании. Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют. После этого женщина забирала пакет уходила.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Первые сообщения о деятельности аферистки начали поступать в середине мая. Продавцы со всей Киевской области обращались в полицию с одним и тем же рассказом о том, как сотрудница энергетической компании забрала их ценные вещи.

Мошенницу задержали на горячем: она как раз пришла в очередной магазинчик в Обухове.

"Сказали собрать в сумку телефоны, калькуляторы, ключи. Мы это сделали", - рассказала продавец.

Мошенницей оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, которая не имеет постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. Во время личного досмотра полицейские изъяли у злоумышленницы мобильные телефоны и золотые украшения в качестве вещественных доказательств", - сказано в сообщении полиции.

Аферистку поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрению в мошенничестве. Наказание по этой статье – от штрафа в 850 грн до трёх лет лишения свободы.







