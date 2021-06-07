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Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Женщина заходила в аптеки и небольшие магазинчики и представлялась сотрудницей энергетической компании. Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют. После этого женщина забирала пакет уходила.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, информирует Цензор.НЕТ.

Первые сообщения о деятельности аферистки начали поступать в середине мая. Продавцы со всей Киевской области обращались в полицию с одним и тем же рассказом о том, как сотрудница энергетической компании забрала их ценные вещи.

Мошенницу задержали на горячем: она как раз пришла в очередной магазинчик в Обухове.

"Сказали собрать в сумку телефоны, калькуляторы, ключи. Мы это сделали", - рассказала продавец.

Мошенницей оказалась 43-летняя уроженка Луганской области, которая не имеет постоянного места жительства, ранее неоднократно судимая. Во время личного досмотра полицейские изъяли у злоумышленницы мобильные телефоны и золотые украшения в качестве вещественных доказательств", - сказано в сообщении полиции.

Аферистку поместили в изолятор временного содержания. Ей сообщили о подозрению в мошенничестве. Наказание по этой статье – от штрафа в 850 грн до трёх лет лишения свободы.

Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине 01
Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине 02
Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине 03
Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине 04

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+55
Неужели в магазинах работает столько неадекватных, что повелись на этот бред?
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07.06.2021 16:06
+39
"Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют." - Лёгкий способ выявить избирателей потерпевшего вiслюка Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 7900
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07.06.2021 16:06
+39
73%
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07.06.2021 16:18
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Украл пару телефонов- зона, воруешь миллиарды - депутат, президент!
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07.06.2021 16:05 Ответить
А навешал лапши - президент!
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07.06.2021 17:02 Ответить
850 грн штрафа.
даже для мошенников мелкого калибра наказание у нас в стране не предусмотрено.
чем крупнее птица = тем ничтожнее "наказание", вплоть до строгого выговора!!!
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07.06.2021 21:37 Ответить
Неужели в магазинах работает столько неадекватных, что повелись на этот бред?
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07.06.2021 16:06 Ответить
73%
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07.06.2021 16:18 Ответить
Вот жеж не благодарные, она хотела шоб у них золото не почернело, а они на нее заяву накатали Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 702
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07.06.2021 16:20 Ответить
Они все учились понемногу в Трускавцах...
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07.06.2021 16:37 Ответить
Вот в Трускавцах и рассказывали шо золото не чернеет. Проводили ликбез.
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07.06.2021 17:03 Ответить
"Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют." - Лёгкий способ выявить избирателей потерпевшего вiслюка Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 7900
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07.06.2021 16:06 Ответить
Гениально. "Будет подано напряжение в 40 тыс. вольт".
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07.06.2021 16:09 Ответить
Тобто, сама шахрайка у фізиці теж не рубала.
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07.06.2021 16:50 Ответить
Рубала. Она посмотрела на Бубочку и поняла шо чем тупее ложь - тем правдивее она выглядит. Наш будущий президент!
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07.06.2021 17:05 Ответить
Шо значит не рубала?
Она Киве преподавала. Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 8725
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07.06.2021 18:08 Ответить
Ну что вы на женщину напали?Ну перепутала,с кем не бывает.Она хотела сказать-"будет подан ток силой в 40 тыс.ампер." Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 3577
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07.06.2021 18:15 Ответить
Ти не парься, вона за себе слово скаже. Донбас порожняк не гонить.
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07.06.2021 18:17 Ответить
Чё мне париться.Пусть парятся те слабоумные,которые этому даунбаскому организму золото и телефоны в пакет паковали.
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07.06.2021 18:31 Ответить
Только рашенское тупое быдло можно так развести.
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07.06.2021 16:09 Ответить
позно ты осел проснулся Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 6277 двумя постами выше Valery Greff ваших уже выкрыл Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 2695
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07.06.2021 16:33 Ответить
.
Страна тупого зебильного быдла...
За что её арестовывать?
Она быдло учит жизни...
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07.06.2021 16:10 Ответить
Она начала конкурировать с властью.
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07.06.2021 16:12 Ответить
А куда будет подано напряжение в 40 тыс вольт?
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07.06.2021 16:11 Ответить
В один конкректный магазин.
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07.06.2021 16:15 Ответить
в зебизьянью голову, куда же ещё!
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07.06.2021 16:18 Ответить
Прямо на украшения и мобильники
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07.06.2021 16:19 Ответить
В чип из прививки. Тут всем и капец. Му-ха-ха-ха!
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07.06.2021 16:44 Ответить
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 2793
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07.06.2021 16:46 Ответить
В апшоры Пороха, куда же еще. В русле борьбы с олигархами.
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07.06.2021 16:55 Ответить
А когда я говорю что меня окружают дебилы , то все вокруг обижаются...Надо бы их начать называть альтернативно одаренными ...
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07.06.2021 16:11 Ответить
да ее надо нанять на работу! чтобы она проверяла адекватность сотрудников! и премиальные ей платить...
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07.06.2021 16:13 Ответить
В квартал95? Или в ОПу? Так кам конкуренция.
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07.06.2021 16:59 Ответить
Чому народ в іншому не дурити, якшо він навіть на таке ведеться?
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07.06.2021 16:15 Ответить
И у этих дегенератов есть право голоса на выборах Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 7787 тут плакать впору а не смеяться...
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07.06.2021 16:31 Ответить
"Сказали собрать в сумку телефоны, калькуляторы, ключи. Мы это сделали" Эти точно за Зеленского голосовали!
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07.06.2021 16:16 Ответить
Ловко придумано Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 8909
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07.06.2021 16:16 Ответить
и как можно быть такими идиотами???
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07.06.2021 16:25 Ответить
Елементарно. Майже всі мешканці м.Васильків голосували за дубінського.
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07.06.2021 16:26 Ответить
ДА легко))
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 4961

Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 5789
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07.06.2021 16:28 Ответить
Гдавное - как хитро и тонко - зебилу в жисть не раскусить... Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 3305
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07.06.2021 16:32 Ответить
а ото хвизику в школе учить надо было Мошенницу-рекордсменку, обманывавшую продавцов и аптекарей, задержали на Киевщине - Цензор.НЕТ 5851.
и химию тоже...
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07.06.2021 16:16 Ответить
а избирателям Зеленского еще и историю Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 4083
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07.06.2021 16:35 Ответить
..и это жители столичной (!!!) области и столицы (!!!!!!)..= шож тагды про остальные задрюченкы балакать...............(((((((((((((((((((((((((((((((((((
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07.06.2021 16:18 Ответить
Ну ладно - сложить вещи в пакет, чтобы не почернели (!). Но зачем давали ей уйти с этим пакетом?
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07.06.2021 16:19 Ответить
Чтоб не почернели.
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07.06.2021 16:21 Ответить
Наверное, обещала занести через два дня, когда 40000В отключат.
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07.06.2021 16:23 Ответить
Они в это время сами в пакетах сидели, чтобы неграми не стать. Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 4977
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07.06.2021 17:29 Ответить
не всіх ловлять
дехто своїх людей у силові структури попристроював, журнашлюхтичів шашличком нагодував - і гуляє
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07.06.2021 16:21 Ответить
Марь Иванна, зачем мне эта физика, в жизни все равно не пригодиться.
Через 30 лет, - Золото почернеет? Спасибо, добрая женщина что помогли.
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07.06.2021 16:23 Ответить
Ця ******* у Василькові тинялась. Затримали її ще кілька днів тому.
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07.06.2021 16:25 Ответить
А как же тайна следствия? Презумность невиновности? Почему лицо не замылили?
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07.06.2021 16:25 Ответить
Никогда не покупайте белые телефоны, вот у меня черный - он не почернеет.
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07.06.2021 16:33 Ответить
черный говоришь ? надеюсь хоть чехол то зеленый Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 3330
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07.06.2021 16:36 Ответить
Я предлагаю сильно эту женщину не наказывать, а то золото почернеет!!! Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 3308
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07.06.2021 16:35 Ответить
шото ору..)
зебілам личить їх кохання..
стопудово, жертви розводу - це упорототупий лохторат Вошьдя, який "все знає" з Г+Г та сватів-кварталів..
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07.06.2021 16:36 Ответить
забули чогось розмазати фото...
ЗУ про захист особистих даних вже відмінили?
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07.06.2021 16:42 Ответить
Ну это же не чиновник. не ментяра и не депутат.
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07.06.2021 16:56 Ответить
С таким успехом она могла сказать, что падает на Землю Солнце....Когда такое слышу, вспоминаю из жизни...
Работали на стройке зимой у нас два алкаша, замёрзли страх, а я им говорю.- Что холодно, а на Марсе сейчас вообще минус 100 градусов. Они мне.- Мда, как же там люди живут???.
Я им, вы что, там же нет людей!!!
Они, с удивлением.- И куда же они подевались...
Всё, немая сцена.
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07.06.2021 16:46 Ответить
Они не куда не подевались, под землей живут.
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07.06.2021 17:18 Ответить
Куда-куда, хроническими алкашами они все стали! Про них Рей Бредбери и книгу написал "Марсианские хроники"... Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 3599
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07.06.2021 17:38 Ответить
Алкаши наверно пошутили. Алкаши тоже иногда шутить умеют. Вы хотели посмеяться над ними, они наверно над вами посмеялись. Притом с серьезными лицами наблюдали за вашей реакцией. А вы говорите "немая сцена".
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10.07.2021 16:07 Ответить
И еще. Виктор Петров. Вы студент или еще щкольник? А кто еще может серьезно об'яснять кому то ни было, что на Марсе нет людей.
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10.07.2021 16:22 Ответить
Чтобы оценивать степень деградации тех алкашей, надо быть в это время рядом, а не пытаться перевести стрелки на меня. Насчёт умных алкашей не спорю, бывают. У нас под разливайкой в шахматы играют.
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11.07.2021 11:52 Ответить
И ещё Юлия Прокопенко, Ваша закомплексованная реакция в защиту людей избравших "лёгкий" путь в жизни и плевок в мою сторону, похож на реакцию дамы из кинофильма "Самая обаятельная и привлекательная"
" Ты, что с Урала?"..." И при чём тут Урал".
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11.07.2021 12:25 Ответить
Во первых я не пью и в моем окружении совсем нет пьющих. Поэтому закомплексованной реакции у меня нет и не может быть. Но признаю, что я неправильно трактовала, что они посмеялись. Полагаю, что в действительности было следующее.
Вы пошутили, что на Марсе намного холоднее. Они тоже ответили шуткой. Но Вы почему-то восприняли их шутку так, что они не знают, что на Марсе людей нет. Не надо иметь в окружении алкашей, чтобы знать, что ЛЮБОЙ алкаш знает, что на Марсе людей нет. Тем более те, которые работают, пусть даже на стройке. Для этого надо иметь некоторый жизненный опыт. Они не ожидали, что Вы будете их учить, что на Марсе нет людей, отсюда "немая сцена". Но я думаю, что я не ошиблась, что Вам около 20 лет. Вероятнее всего, что даже меньше. Запомните или запишите этот случай и лет через 10-15 все поймете.
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12.07.2021 17:33 Ответить
Уважаемая, не надо заниматься фантазиями, просто надо послушать мою правдивую историю и принять к сведению, а то у Вас рассказчик дурак, а алкаши вундеркинды. И если Вы не встречали людей не задумывающихся сколько планет в Солнечной системе, а в данном случае про 40 киловольт в городской сети и их воздействие на ценные вещи, то похвально.
За двадцать лет спасибо, понравилось, на самом деле мне около пятидесяти.
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12.07.2021 21:00 Ответить
Ладно там в магазичиках, ну в аптеках же должны быть вменяемые провизоры
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07.06.2021 16:48 Ответить
Тут один мошенник обещал зарплату учителям по 4000 бакинских, ну и всё такое..Говорят не сел, вернее сел, но в президентское кресло..
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07.06.2021 16:49 Ответить
Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 2671
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07.06.2021 16:54 Ответить
Давно уже промышляла!https://twitter.com/pharmazzzevt/status/1365972482902142978
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07.06.2021 16:53 Ответить
Какой-то средневековый треш. У нас что, половина населения не ходила в школу? Теперь понятно почему Кловуна выбрали президентом. Страна обречена.
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07.06.2021 16:53 Ответить
"Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют. После этого женщина забирала пакет уходила"
Вы удивлены?
Млять!
Перечитайте результаты голосования, про 72% за Зеленского!
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07.06.2021 17:14 Ответить
Это просто чушь, неужели все такие лохи ей попадались? Но одно может быть правдивым, если она применяла к ним гипноз, в это тогда можно поверить.
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07.06.2021 17:33 Ответить
Про почернение есть старый анекдот
Двое чукчей сняли девицу, она им говорит:
- Чтобы я не родила, вы должны надеть презервативы!
Они так и сделали. Прошла ночь, и они разъехались. Через год встречаются. Один другому говорит:
- Ну что, у меня уже почернел, может снимем?
- Давай снимем, пускай рожает!
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07.06.2021 17:39 Ответить
На дурака не нужен нож, Ему с три короба наврешь - И делай с ним, что хошь!
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07.06.2021 17:41 Ответить
Це ж тре бути настільки довбоіопами що б на таку тупу хрень повестися )
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07.06.2021 17:44 Ответить
Ученье -- свет!. Вот только неучёных тьма...
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07.06.2021 17:51 Ответить
Ученье - свет, а неученье - чуть свет и на работу в магазин.
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07.06.2021 18:07 Ответить
Має навички гіпнотизера.
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07.06.2021 18:14 Ответить
Это каким же "недюжинным интеллектом" надо обладать, что бы купиться на такй бред от луганской падали???
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07.06.2021 19:12 Ответить
каким нужно быть необразованными и глупыми, что бы повестись на такую чушь!
это словами не передать.
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07.06.2021 19:12 Ответить
"Она говорила, что скоро будет подано напряжение в 40 тыс. вольт, и потому нужно сложить все украшения, ключи и мобильные телефоны в пакет, иначе они почернеют".
Всего один вопрос - сколько же этим лет этим продавцам и предпринимателям, и сколько классов в школе они осилили?
Повестись на такую муйню - это надо иметь талант. Шахрайку-рекордсменку, що обманювала продавців і аптекарів, затримали на Київщині - Цензор.НЕТ 1856
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07.06.2021 20:16 Ответить
Если это сработало, то можно ходить по тем же магазинам, говорить что тебя в член укусила змея и нужно срочно высосать яд))))
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07.06.2021 20:24 Ответить
Они там на всю голову ********? Напряжение... украшения с телефонами чтоб не почернели. Как в такую ахинею можно верить?
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07.06.2021 21:20 Ответить
Как-как, точно так же, как и в заряженную воду от Чумака, сеансы Кашпировского и пирамидки от Гондона. Да, с таким наридом страну мы будем долго строить...
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08.06.2021 02:33 Ответить
Видимо тётя или отличный психолог или владеет гипнозом. На такую дишь повестись в здравом уме нереально. В статье не указано, но она и купюры изымала.
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08.06.2021 10:13 Ответить
*дичь
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08.06.2021 10:14 Ответить
73%... Що тут сказать ще?
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08.06.2021 10:32 Ответить
Эта мощенница далеко не рекордсменка. Мошенница что в парламенте - сонька золотая ручка 21 века. Этой очень далеко до нее. Не говоря уже о том олигархе кто вывел из банка почти 6 млрд долларов.
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10.07.2021 15:51 Ответить
 
 