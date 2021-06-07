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взятка (5958) Тернопольщина (671) военкомат (444) ГБР (2551)

Заместитель военкома вымогал $1,5 тыс. у призывника за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине, - ГБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Заместитель военного комиссара одного из военкоматов Тернопольской области вымогал у призывника 1,5 тыс. долларов США за отсрочку от воинской службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что за $1.5 тыс. он обещал "оформить" отсрочку от воинской службы.

Офицера задержали после получения средств.

Проводятся первоочередные следственные действия, задержанному планируют сообщить о подозрении по статье "принятие предложения или получения неправомерной выгоды должностным лицом, и превышение служебных полномочий" (ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины).

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Читайте: В Харькове на взятке 1100 долл. задержан военком, - прокуратура. ФОТО

Заместитель военкома вымогал $1,5 тыс. у призывника за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине, - ГБР 01
Заместитель военкома вымогал $1,5 тыс. у призывника за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине, - ГБР 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Кому нах потрібна ця показуха - таке витворяють у кожному військкомматі...
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07.06.2021 16:49
+4
А когда посадят Зелю за уклонение от призыва 4 раза?
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07.06.2021 16:56
+2
*****, лучше четыре раза, принудительно, на службу!
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07.06.2021 17:01
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Кому нах потрібна ця показуха - таке витворяють у кожному військкомматі...
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07.06.2021 16:49 Ответить
Ну а чьто? У государства долгов перед армией как шелков. Вот военком и крутится как может Заместитель военкома вымогал $1,5 у призывника за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 4471
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07.06.2021 16:52 Ответить
Дорогувато.Пожаднічав,і був покараний !
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07.06.2021 16:55 Ответить
да...у нас бедный и малоимущий нарид..на одном парнишке захотел сразу в Рай въехай
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07.06.2021 16:57 Ответить
Ключевая фраза "Офицера задержали после получения средств".
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07.06.2021 16:56 Ответить
А когда посадят Зелю за уклонение от призыва 4 раза?
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07.06.2021 16:56 Ответить
*****, лучше четыре раза, принудительно, на службу!
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07.06.2021 17:01 Ответить
мой знакомый военком явно поправил материальное положение. И давно. Переехал в Одессу, купил квартиру, возможно не одну. Так что выгодно. Хотя что вот так приходит, потом вот так и уходит. Заместитель военкома вымогал $1,5 тыс. у призывника за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 5310
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07.06.2021 16:59 Ответить
Чаще не уходит. а прокатывает, к сожалению! Сцыкуны-косари не переводятся!
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07.06.2021 17:06 Ответить
значит, по-другому как-нибудь уйдет. Это неоднократно доказано жизнью. К нас в подъезде жила женщина, которая работала в торговле. У нее не квартира была, а музей. А потом сын-наркоман все по ветру пустил.
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07.06.2021 18:24 Ответить
А чесного прізивніка в Десну.
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07.06.2021 17:15 Ответить
город Глухов Сумская область. предыдущий военком Немцев обосрался на взятке, а теперешний Харченко без зазрения совести гребет и на все плюет..
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07.06.2021 17:42 Ответить
Военкоматы нужно упразднить в принципе, обходится без них... Как то диджитализмровать эту сферу.
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07.06.2021 18:51 Ответить
просто надо ввести =армия в смартфоне=, зеля подскажет короче
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07.06.2021 21:51 Ответить
Хочешь служить машине? Ну-ну...
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08.06.2021 03:35 Ответить
"за отсрочку от воинской службы на Тернопольщине" Ага, ага, на тернопольщині адська служба!
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07.06.2021 19:42 Ответить
Кого тією строковою службою можна налякати?
В Афган, на Нову Землю чи в Каракуми не зашлють.
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08.06.2021 11:13 Ответить
 
 