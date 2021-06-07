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дороги (2498) ОГА (2376) Тернопольщина (671) Большая стройка (722)

На Тернопольщине завершается ремонт участка трассы Р-39 Броды-Тернополь, - ОГА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Ремонт участка дороги Р-39 Броды - Тернополь близится к завершению. Дорога связывает населенные пункты Тернопольской и Львовской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Так, в прошлом году в рамках президентской программы "Большая стройка" отремонтировали 11,6 км дороги от границы с Львовской областью до поселка Залесцы. В этом году продолжили дальше, до села Хомовка.

Ремонт начали 1 апреля. Сначала отфрезеровали изношенное покрытие и укрепили основание дороги методом холодной регенерации. После этого положили выравнивающий 10-сантиметровый слой крупнозернистого асфальтобетона. Конструктив дорожного покрытия на ремонтируемом участке имеет общую толщину 37 см.

Сейчас на участке укладывают верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной в 5 см. После чего перейдут к последнему этапу работ: обустройству обочин, нанесению дорожной разметки из холодного пластика и установке новых дорожных знаков.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом году по инфраструктурной программе Владимира Зеленского будет построено и отремонтировано 6 500 км дорог европейского качества и 150 мостов.

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На Тернопольщине завершается ремонт участка трассы Р-39 Броды-Тернополь, - ОГА 01
На Тернопольщине завершается ремонт участка трассы Р-39 Броды-Тернополь, - ОГА 02
На Тернопольщине завершается ремонт участка трассы Р-39 Броды-Тернополь, - ОГА 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Все, що було зроблено ще до 19-го якимось чудом знову зроблено минулого... Що за херня така діється, хтось то може пояснити?
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07.06.2021 17:06 Ответить
Всё просто. Скорее, что-то сделано было, очевидно, в 2018м, а после, продолжился ремонт в прошлом году. Но, такие "ляпы" от журналистов частые. Допустим, сколько раз было "сделана улица", а реально не уточняют, что "небольшая часть улицы".
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08.06.2021 08:55 Ответить
Ага. Аудиторам из счетной палаты лапшу вешайте на счет " ...укрепили основание дороги методом холодной регенерации", когда они спросят почему такая высокая цена.
Если бы эти работы проводились, то полотно поднялось бы минимум на 20 см. (что на фото не наблюдается) и состояние обочин было бы совершенно другое.
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07.06.2021 17:17 Ответить
Видно проХфесіонала. По фото бачить, як там все робилось. Ти б ,ще друже по фото збитки порахував, і в прокуратуру свою аргументовану доповідь написав. Я б (даю гарантію) -виступив би свідком. чекаю повідомлень чи пропозицій.
П.С. А хабарі платяться не за приписки, а за кілометр.
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07.06.2021 22:39 Ответить
Я комментирую статью и фото в этой статье. Помимо ваших фантазий "профессионал/не профессионал", по сути моего коммента сказать нечего?
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08.06.2021 13:10 Ответить
Извините, вы неправы.
1) Можно посмотреть в инете фото. Что и как делалось. Всё по-честному.
2) Как в 90х, вот так, просто, списать деньги? Не получится.
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08.06.2021 08:51 Ответить
Кстати. Только что посмотрел. Видео даже на Ютубе есть, где отлично видно, как проводится регенерация. Были рециклеры, было всё.
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08.06.2021 08:57 Ответить
 
 