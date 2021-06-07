Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж
Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, который находится в Украине с рабочим визитом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Зеленский отметил высокий уровень сотрудничества с Венецианской комиссией и консультативную помощь, которую она оказывает нашей стране во внедрении ключевых реформ.
Глава государства проинформировал Букиккио о последних законодательных шагах, направленных на обеспечение верховенства права в Украине, включая реформирование органов судебной власти, конституционного судопроизводства и преодоление коррупции.
Президент также отметил помощь Венецианской комиссии во время кризиса вокруг Конституционного Суда Украины и рассказал об усилиях, направленных на проведение прозрачных и открытых конкурсов на занятие должностей в Конституционном Суде и в органах судейского управления - с привлечением международных экспертов.
"Убежден, что благодаря совместным усилиям сможем достичь главной цели - возвращения Конституционному Суду Украины роли независимого и беспристрастного арбитра в правовом государстве Украина, где конституционные органы принимают решения исключительно в рамках своих законных полномочий и ответственности", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства особо отметил важную роль выводов Венецианской комиссии относительно нелегитимности так называемого "Крымского референдума" 2014 года и несовместимости с международным правом "включения" АР Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. По его словам, принципиальная позиция комиссии стала важным элементом при формировании в 2014 году международной политики непризнания оккупации Крыма Россией.
Пожалуйста, подождите...
-- карнавальное платье своей первой второй Леди для "La Festa Veneziana"...*)
В трактате Сангедрин сказано (109а), что в эпоху строительства Вавилонской башни, когда люди восстали против Создателя, решив бросить Ему вызов, Он наказал их не только тем, что «смешал языки», но и тем, что треть из них превратил в обезьян.
"Стоїть "Блазень" перед стіною, на якій висить його портрет, і питає йго:
- Оце "приперли мене в куток"... І в Україні і в США... І що буде далі?...
А портрет відповідає:
- Так все просто! Мене - знімуть... А тебе - повісять...
Європейці прислали свого представника щоб наставив блазня на путь істинний, інакше санкції не за горами.