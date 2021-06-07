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Венецианская комиссия (423) Зеленский (16565) Букиккио (20)

Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Фоторепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с председателем Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио, который находится в Украине с рабочим визитом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отметил высокий уровень сотрудничества с Венецианской комиссией и консультативную помощь, которую она оказывает нашей стране во внедрении ключевых реформ.

Глава государства проинформировал Букиккио о последних законодательных шагах, направленных на обеспечение верховенства права в Украине, включая реформирование органов судебной власти, конституционного судопроизводства и преодоление коррупции.

Президент также отметил помощь Венецианской комиссии во время кризиса вокруг Конституционного Суда Украины и рассказал об усилиях, направленных на проведение прозрачных и открытых конкурсов на занятие должностей в Конституционном Суде и в органах судейского управления - с привлечением международных экспертов.

"Убежден, что благодаря совместным усилиям сможем достичь главной цели - возвращения Конституционному Суду Украины роли независимого и беспристрастного арбитра в правовом государстве Украина, где конституционные органы принимают решения исключительно в рамках своих законных полномочий и ответственности", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства особо отметил важную роль выводов Венецианской комиссии относительно нелегитимности так называемого "Крымского референдума" 2014 года и несовместимости с международным правом "включения" АР Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. По его словам, принципиальная позиция комиссии стала важным элементом при формировании в 2014 году международной политики непризнания оккупации Крыма Россией.

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Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП 01
Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП 02
Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
...і в результаті вийшло буккаке 💦💦💦
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07.06.2021 17:42
+7
Политический туризм. Это единственное достижение Зеледента. Политики всех рангов едут в Украину посмотреть на это недоразумение с булавой. Беня потерял хватку, надо за вход на просмотр брать в тоннах евро.
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07.06.2021 17:43
+6
У нас ещё бесхвостый арахимия есть...
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07.06.2021 17:46
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Хотел с главой Венецианской комиссии Букиккио, а попал с Пиноккио...
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07.06.2021 17:40 Ответить
...і в результаті вийшло буккаке 💦💦💦
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07.06.2021 17:42 Ответить
Или просто "кака"
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07.06.2021 17:49 Ответить
И Букиккио сказал нαχερ βαμ τοτ Κς, βы ςαμи Γαραнт Κοнςτιτуции !
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07.06.2021 17:42 Ответить
Политический туризм. Это единственное достижение Зеледента. Политики всех рангов едут в Украину посмотреть на это недоразумение с булавой. Беня потерял хватку, надо за вход на просмотр брать в тоннах евро.
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07.06.2021 17:43 Ответить
У нас ещё бесхвостый арахимия есть...
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07.06.2021 17:46 Ответить
Ему они бананы передают, жалко же. На корабельной сосне без еды грустно сидеть.
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07.06.2021 17:54 Ответить
Сигнальные жилеты мани за парковку вынимать
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07.06.2021 19:35 Ответить
За парковку к Авакову)))
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07.06.2021 19:58 Ответить
Шашлики були?
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07.06.2021 17:44 Ответить
fff
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07.06.2021 17:46 Ответить
Букіккіо зробить блазню буккакіо...
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07.06.2021 17:49 Ответить
Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии
-- карнавальное платье своей первой второй Леди для "La Festa Veneziana"...*)
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07.06.2021 17:53 Ответить
ОП о кризисе КС???? так у нас хуже кризиса чем ОП в принципе, нет!!! все плохое что есть в Украине, это благодаря моне и его ОПЕ
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07.06.2021 18:18 Ответить
Зеленский обсудил с главой Венецианской комиссии Букиккио кризис вокруг КС, - ОП - Цензор.НЕТ 2217

В трактате Сангедрин сказано (109а), что в эпоху строительства Вавилонской башни, когда люди восстали против Создателя, решив бросить Ему вызов, Он наказал их не только тем, что «смешал языки», но и тем, что треть из них превратил в обезьян.
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07.06.2021 18:18 Ответить
На конференции Zero Corruption Conference заявили, что по предоставлению ПДЧ Украине «нет консенсуса». Нет, зебобики, означает нет. И все.
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07.06.2021 18:30 Ответить
"Рімейк":
"Стоїть "Блазень" перед стіною, на якій висить його портрет, і питає йго:
- Оце "приперли мене в куток"... І в Україні і в США... І що буде далі?...
А портрет відповідає:
- Так все просто! Мене - знімуть... А тебе - повісять...
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07.06.2021 19:00 Ответить
Блазень захопив КС, суддів тероризує і не пускає на засідання, щоб КС не скасував Земельну Аферу олігархату від якої зеленій шоблі має перепасти кругленька сума.
Європейці прислали свого представника щоб наставив блазня на путь істинний, інакше санкції не за горами.
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08.06.2021 11:05 Ответить
 
 