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задержание (6591) оружие (9393) СБУ (18699) торговля (926)

Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Сотрудник СБУ совместно с киевскими правоохранителями пресекли канал торговли оружием, которое поставлялось из зоны боевых действий на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, канал торговли оружием организовали двое мужчин. Один из них работал охранником ТРЦ в столице. Его задержали во время попытки продать за 1800 долларов  два пистолета - ПМ и Наган, 70 патронов, взрывчатку с запалами и детонирующим шнуром.

Во время обысков жилья и автомобилей были обнаружены около 100 зарядов разного калибра. В том числе, осколочные боеприпасы к подствольным гранатометам. 

Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ 01
Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ 02
Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ 03
Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ 04

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+4
Револьвер, мягко говоря, "не весь". И в таком состоянии, что его стрёмно в руки брать, не то, что из него стрелять. Охраннику б на нём мушку спилить, прежде, чем такое предлагать людям...
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07.06.2021 18:15
+3
А в ОПі агент Х..ла "Козир" працює, чому його не ловлять?
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07.06.2021 18:11
+3
Наверно на олхе пытались продать)
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07.06.2021 18:18
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Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ - Цензор.НЕТ 1543
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07.06.2021 18:10 Ответить
А в ОПі агент Х..ла "Козир" працює, чому його не ловлять?
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07.06.2021 18:11 Ответить
Револьвер, мягко говоря, "не весь". И в таком состоянии, что его стрёмно в руки брать, не то, что из него стрелять. Охраннику б на нём мушку спилить, прежде, чем такое предлагать людям...
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07.06.2021 18:15 Ответить
Цей наган Берію пережив і тебе переживе.
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07.06.2021 18:21 Ответить
Та уже не пережил. Это хлам.
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07.06.2021 18:41 Ответить
Та "Наган" явно копаний і оброблений за допомогою перетворювача іржі і криворукого майстра в ММГ (макет масо-габаритний) і перший же вистріл залишить стрільця без пальців і очей.
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07.06.2021 22:05 Ответить
Ото ж...
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07.06.2021 22:07 Ответить
Наверно на олхе пытались продать)
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07.06.2021 18:18 Ответить
А взрывчатку,мабуть, рыбу глушить?
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07.06.2021 18:19 Ответить
Лох чи неЛох ??
This is a guestion..
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07.06.2021 18:22 Ответить
Олх! Тобто Olx!
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08.06.2021 08:55 Ответить
Продолжение совка где все нельзя - проститутки в запрете оружие в запрете...вроде комуняки отошли а ссыкливе держиморды все при власти...
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07.06.2021 18:24 Ответить
"проститутки в запрете" - вот сейчас ты всю зэвладу "в запрете" объявил Охранник киевского ТРЦ пытался продать два пистолета, 70 патронов и взрывчатку из зоны ООС за $1,8 тысяч, - СБУ - Цензор.НЕТ 8047
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07.06.2021 18:44 Ответить
він же мав на увазі в гарному сенсі.... Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ - Цензор.НЕТ 4088
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08.06.2021 08:56 Ответить
Дешевый мусорской ералаш.
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07.06.2021 18:29 Ответить
продешевил- и спалился..
а ревнаган- тема, и с масленками...)) был..(
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07.06.2021 18:58 Ответить
наган стремный
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07.06.2021 19:20 Ответить
Что они в зоне ООС такими наганами вооружены?Сотрудник ЧК-тоже маланец, кладовщик выдавал.😄
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07.06.2021 19:33 Ответить
Блестящая операция СБУ... Охоронець київського ТРЦ намагався продати два пістолети, 70 набоїв та вибухівки із зони ООС за $1,8 тисячі, - СБУ - Цензор.НЕТ 2709
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07.06.2021 19:44 Ответить
ПМ - силуминовый новодел, Наган - допотопный коп, причём тут АТО?
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07.06.2021 22:03 Ответить
Кримінальна відповідальність передбачена за незаконне поводження із зброєю. А є закон про зброю ?
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07.06.2021 22:12 Ответить
 
 