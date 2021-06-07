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Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Национальный банк Украины выпустил памятную монету с изображением погибшего на Донбассе в 2016 году оперного певца, Героя Украины Василия Слипака.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

На аверсе монеты размещены портрет Слипака, герб Украины и нотная строка. На реверсе - соловей на стволе автомата.

Было отчеканено 35 тысяч таких монет. Номинал монеты - 2 грн. Стоимость монеты на сайте НБУ - 49 грн.

Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака 01          Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака 02

Василий Слипак (1974-2016 гг.) - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на востоке Украины, позывной "Миф". Был также одним из лидеров украинской громады Франции, членом Объединения украинцев Франции.

Читайте: В Киеве появится сквер имени Героя Украины Василия Слипака, - КГГА

Трижды бывал на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым.

Также читайте: Сегодня Герою Украины Василию Слипаку исполнилось бы 46 лет: его вспоминают украинцы, коллеги и близкие

Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное - на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода, но 29 июня погиб в бою от пули вражеского снайпера. В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+12
ГЕРОЮ СЛАВА !!!Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 5060
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07.06.2021 21:53
+11
Очень сильная потеря. Для нации которой пока нет. А вот такие были.На таких нация и формируется. Василий Слипак. Построим когда нибудь свой военный корабль---имя уже есть. А монета номиналом в 2 гривны тут не к чему. На купюре тысячной надо было!
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07.06.2021 21:26
+9
Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 2077
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07.06.2021 21:51
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Номинал монеты - 2 грн. Стоимость монеты на сайте НБУ - 49 грн.
Источник: https://censor.net/ru/p3269988
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07.06.2021 21:23 Ответить
Осенью вiслюка увековечат:
День пианиста - профессиональный праздник людей, связанных с игрой на клавишных музыкальных инструментах. Ежегодно отмечается 8 ноября.
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07.06.2021 21:23 Ответить
одно жаль - что это памятные монеты...ограниченный тираж...
почему бы не сделать на обычных 10 грн монетах на аверсе номинал и знаменитых и героичных, а на реверсе, как положено - герб ...
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07.06.2021 21:26 Ответить
Так не заробиш.
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07.06.2021 21:26 Ответить
чому? було б бажання... а почати можно с гербів областей (як у штатах на 25 центах різні штати )
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07.06.2021 21:31 Ответить
ой...я прочитав "не зробиш"...
так! не заробиш - то 100% (Ви маєте раціо)
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07.06.2021 22:20 Ответить
Плохая идея.
10 грн.... для знаменитостей и героев?
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07.06.2021 21:30 Ответить
а 2 грн - достойно?
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07.06.2021 21:32 Ответить
А я о чём?
Плохая идея.
Не место героям на обесценивающейся мелочёвке.
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07.06.2021 21:34 Ответить
но памятная монета именно 2 гривеник.... хоть стоимость 49 грн
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07.06.2021 21:36 Ответить
Тогда да!
49 грн - это.... много.
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07.06.2021 21:38 Ответить
Ну выпустили б ее из золота и тиражом в 500 штук, стоила б 49 000. Только толку я в этом не вижу.
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07.06.2021 22:11 Ответить
Ну вообще то есть монета 2 грн посвященная бою под Крутами... А так же Евгену Коновальцу посвятили монету в 2 грн, Кстати на 1 грн монете Владимир Великий. Правда она из золота 999 пробы, отдал бы ее за одну гривну?

И вообще тут номинал не важен, только конь может оценивать монеты по номиналу. Это нумизматика.
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07.06.2021 22:08 Ответить
памятных монет много...но тираж их не большой (только для нумизматов) и цена кусается...
а ведь можно ж разнообразить обычные монеты, небольшого номинала...
но это не принципиально и просто рассуждение (не больше))))
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07.06.2021 22:12 Ответить
Ну 35к это как раз не сильно большой тираж. Там же есть монеты типа "День пам`яті полеглих захисників України" номиналом в 10 грн и такой же ценой. Потому что тираж в миллион. Их просто скупают перекупы тоннами. Потому что со Слипаком скоро будет тоже самое как и со всеми остальными монетами - "Нет в наличии" и цена прибавит нолик в конце. Например туже "Оранту 500 грн" сейчас уже днем с огнем не найдешь. Разве что оценки цены на разных сайтах от 150 000 до 200 000 грн.
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07.06.2021 22:52 Ответить
Очень сильная потеря. Для нации которой пока нет. А вот такие были.На таких нация и формируется. Василий Слипак. Построим когда нибудь свой военный корабль---имя уже есть. А монета номиналом в 2 гривны тут не к чему. На купюре тысячной надо было!
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07.06.2021 21:26 Ответить
Не то, чтоб "нации нет". Просто она пока не сильно собралась в кучу и много шлака.
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07.06.2021 21:29 Ответить
Та как угодно можно. Но нет пока нации. Слишком долго усваиваем. Даже после 2014 года. Момент истины прошли---а к цели не приблизились.
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07.06.2021 21:48 Ответить
Ну да - два Майдана, а нации нет Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 3177 Уроки да - усваиваются медленно, но что такое "нет нации", можно посмотреть на примере кацапов - там действительно нации нет.
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07.06.2021 21:55 Ответить
Не погоджусь. Нація сформувалась вже у литовську пору, років 600 тому. Була мова, був уклад декількох мільйонів люду, була еліта вже тоді. Але вона, ця еліта, мала тенденцію розчинятися в інших: польській, російській. Особливість українців у тому, що була нація з військом, але з неоформленими елітами. Навіть при Богдані точилися дискусії хто нам ближче. Фатальним чинником стала загибель у битві сина Богдана Тимоша, а потім сам Хмельницький помер. Тут еліту і рознесло: сталася так звана Руїна. А то б було таке собі Князівство Руське з Молдовою і ми вивчали б зовсім іншу історію. Проблему еліти ми й зараз відчуваємо на своїй шкірі. Дуже низька якість, ляшко на ляшку сидить і ляшком поганяє. Якби вона складалася із Василів Сліпаків ми б давно були і в ЕС і в НАТО, десь на рівні Словенії.
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07.06.2021 22:37 Ответить
История у нас отличная. Знаю. Но пропечатал я по В. Слипаку конечно от себя. Форум тут не для глубоких дискуссий. Другие страны что рядом тоже прошли не слабую дорогу. В Словении в ******* был когда то. При Югославии было дело. Маленькая страна. Но место своё нашла давно. Мы нет. Но вот нет у них ляшков скорее всего и не было. Думаю что и таких как Василий тоже вроде не слышно. А момент истины прошли. Фильм кстати снят *Миф* не так давно--а в прокате нет его. И по тв каналам не мелькнул. А туфта повторами неделями идёт. Сколько же дряни среди нас!
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07.06.2021 23:09 Ответить
Нічого страшного не сталося . Дж. Вашингтон зображений на 25 -ти центах звичайної ходячки . 2 гривні памятна монета . В серцях українців залишиться Василь .
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07.06.2021 21:59 Ответить
99 грн. за упаковку и доставку. Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 1086

Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 9109
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07.06.2021 21:27 Ответить
Сум та шана.
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07.06.2021 21:30 Ответить
Всего лишь двугривенная монетка (хоть и выполненная со вкусом).
Мелковато ценим таких героев.
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07.06.2021 21:32 Ответить
Героям Слава!
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07.06.2021 21:43 Ответить
Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 2077
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07.06.2021 21:51 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!!Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 5060
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07.06.2021 21:53 Ответить
Нацбанк випустив пам'ятну монету із зображенням Героя України Василя Сліпака - Цензор.НЕТ 3791

Красиво !
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07.06.2021 22:40 Ответить
Скажу річь не дуже популярну .

Живим він би Україні був би більш користним .

Й в загалом я не вірю в випадковість чито гибелі Стуса, чито Івасюка , чито Чорновола , чито Сліпака .
Не виключаю , що в КДБ \ФСБ інує спеціальна група ліквідаторів , яка полює на тих , хто може своїм життям й творчісттю довести усьому світу на найбільш зрозумілих прикладах , що українці абсолютно інша національна сутність за московитів .

Реально московити дуже добре знають брехливість свого стверження , що мовляв українці то австрійский генштаб . А ось , що один Тарас Шевченко зробив більше ніж Котляревський , Куліш й Гоголь разом узяті . Один нібито син кріпака виключно своєю харизмой й талантом повернув українцям пам"ять .
З того часу вони тупо бздять , що народиться хтось близький до Тараса . Тому Пастернака вони й не збирались вбивати , Броцького тупо вислали , Ахматову взагалом не помічали (а вона була відверто ворогом софкоїду) .
Стуса вони вбили майже при Горбачові . Вбили саме поета . Бо жорстоко жахались .

Вони скажені пси , бо вбивають тих , кого люто бздять !
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08.06.2021 07:40 Ответить
І от скажіть, чи є Господь що все ім сходе з рук? Невже стільки жертв замало?
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08.06.2021 09:14 Ответить
 
 