Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака. ФОТО

Национальный банк Украины выпустил памятную монету с изображением погибшего на Донбассе в 2016 году оперного певца, Героя Украины Василия Слипака.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

На аверсе монеты размещены портрет Слипака, герб Украины и нотная строка. На реверсе - соловей на стволе автомата.

Было отчеканено 35 тысяч таких монет. Номинал монеты - 2 грн. Стоимость монеты на сайте НБУ - 49 грн.

Василий Слипак (1974-2016 гг.) - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на востоке Украины, позывной "Миф". Был также одним из лидеров украинской громады Франции, членом Объединения украинцев Франции.

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Трижды бывал на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым.

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Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное - на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода, но 29 июня погиб в бою от пули вражеского снайпера. В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины.