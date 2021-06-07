Нацбанк выпустил памятную монету с изображением Героя Украины Василия Слипака. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Национальный банк Украины выпустил памятную монету с изображением погибшего на Донбассе в 2016 году оперного певца, Героя Украины Василия Слипака.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.
На аверсе монеты размещены портрет Слипака, герб Украины и нотная строка. На реверсе - соловей на стволе автомата.
Было отчеканено 35 тысяч таких монет. Номинал монеты - 2 грн. Стоимость монеты на сайте НБУ - 49 грн.
Василий Слипак (1974-2016 гг.) - украинский оперный певец (бас-баритон), солист Парижской национальной оперы, волонтер, участник боевых действий во время войны на востоке Украины, позывной "Миф". Был также одним из лидеров украинской громады Франции, членом Объединения украинцев Франции.
Трижды бывал на фронте. Впервые поехал на войну в мае 2015 года. Воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Участвовал в боях за Авдеевку в составе 1-й отдельной штурмовой роты 7-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса. Вернулся раненым.
Во второй раз поехал на фронт в сентябре 2015 года, в Водяное - на линию соприкосновения. В октябре вернулся в Париж. В июне 2016 года вновь уехал на Донбасс. Планировал остаться там на полгода, но 29 июня погиб в бою от пули вражеского снайпера. В феврале 2017 года Василию Слипаку посмертно присвоено звание Героя Украины.
Пожалуйста, подождите...
Источник: https://censor.net/ru/p3269988
День пианиста - профессиональный праздник людей, связанных с игрой на клавишных музыкальных инструментах. Ежегодно отмечается 8 ноября.
почему бы не сделать на обычных 10 грн монетах на аверсе номинал и знаменитых и героичных, а на реверсе, как положено - герб ...
так! не заробиш - то 100% (Ви маєте раціо)
10 грн.... для знаменитостей и героев?
Плохая идея.
Не место героям на обесценивающейся мелочёвке.
49 грн - это.... много.
И вообще тут номинал не важен, только конь может оценивать монеты по номиналу. Это нумизматика.
а ведь можно ж разнообразить обычные монеты, небольшого номинала...
но это не принципиально и просто рассуждение (не больше))))
Мелковато ценим таких героев.
Красиво !
Живим він би Україні був би більш користним .
Й в загалом я не вірю в випадковість чито гибелі Стуса, чито Івасюка , чито Чорновола , чито Сліпака .
Не виключаю , що в КДБ \ФСБ інує спеціальна група ліквідаторів , яка полює на тих , хто може своїм життям й творчісттю довести усьому світу на найбільш зрозумілих прикладах , що українці абсолютно інша національна сутність за московитів .
Реально московити дуже добре знають брехливість свого стверження , що мовляв українці то австрійский генштаб . А ось , що один Тарас Шевченко зробив більше ніж Котляревський , Куліш й Гоголь разом узяті . Один нібито син кріпака виключно своєю харизмой й талантом повернув українцям пам"ять .
З того часу вони тупо бздять , що народиться хтось близький до Тараса . Тому Пастернака вони й не збирались вбивати , Броцького тупо вислали , Ахматову взагалом не помічали (а вона була відверто ворогом софкоїду) .
Стуса вони вбили майже при Горбачові . Вбили саме поета . Бо жорстоко жахались .
Вони скажені пси , бо вбивають тих , кого люто бздять !