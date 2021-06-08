Тайник снайпера "ДНР" с оружием и взрывчаткой выявлен на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины в Донецкой области обнаружила скрытый арсенал военных средств поражения. Он принадлежал снайперу незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что боевик с 2015 года находится в "Батальоне" Восток ". Он проходил специальную подготовку по диверсионно-разведывательной деятельности на территории РФ и как снайпер участвует в вооруженном противостоянии против ВС Украины.

В рамках документирования противоправной деятельности боевика по статьям 110, 258-3, 260 и 438 следователи провели обыск во дворе дачного дома в Покровском районе, который ранее посещал боевик.

Правоохранители выявили закопанный тайник со средствами поражения и изъяли:

- автомат Калашникова АКС-74 с двумя магазинами;

- 1 гранатометный выстрел РПГ-18;

- 1 гранатометный выстрел ВОГ 17 мм "Хаттабка";

- две тротиловые шашки общим весом 600 г;

- 5 дымовых шашек;

- 2 гранаты РГД-5 с запалами к ним;

- свыше 2,5 тыс. патронов различного калибра;

- 23 реактивных осветительных патрона дистанционного действия калибром 50 мм;

- 3 электродетонатора типа ЭДП-р.

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"Изъятое оружие и взрывчатка направлены на экспертизу. Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры", - следует из сообщения.