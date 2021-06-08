РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5869 посетителей онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
16 534 12
Житомирщина (1314) Нацполиция (15749) стрельба (3163) убийство (6292)

Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Ночью 8 июня в одном из сел на территории Коростышевской громады Житомирского района неизвестный стрелял в супругов, в результате полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте, сообщает полиция области.

"Около 00:30 в полицию поступило сообщение от жительницы с.Грубское о стрельбе…Предварительно установлено, что 8 июня, около 00:25, неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, отдыхали. От полученных травм погиб мужчина, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы", - сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Убийство семи ветеранов на Житомирщине: приговор может быть в пятницу, родные считают судью предвзятой. ФОТО

Полицейские устанавливают причастных лиц и их местонахождение.

Уголовное производство начато по ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция 01
Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция 02
Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция 03
Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
А потом рассказывают что простым гражданам не нужно иметь оружие....
Все преступники вооружены давно.
показать весь комментарий
08.06.2021 11:31
+4
"Молдавия

Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
показать весь комментарий
08.06.2021 11:59
+3
Ты что, с ружьём будешь ходить везде, или думаешь, что преступники идиоты и станут нападать когда ты дома и стоишь с ружьём у окна.
показать весь комментарий
08.06.2021 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цыгане добычу делили?
показать весь комментарий
08.06.2021 11:20 Ответить
А потом рассказывают что простым гражданам не нужно иметь оружие....
Все преступники вооружены давно.
показать весь комментарий
08.06.2021 11:31 Ответить
Кто запрещает купить ружье?
показать весь комментарий
08.06.2021 11:39 Ответить
Ты что, с ружьём будешь ходить везде, или думаешь, что преступники идиоты и станут нападать когда ты дома и стоишь с ружьём у окна.
показать весь комментарий
08.06.2021 11:56 Ответить
При чем тут идиоты преступники или нет? Тут нытье идет, про то что оружие нельзя купить.
показать весь комментарий
08.06.2021 12:08 Ответить
Уточнення для дуже розумних, короткоствольне для самооборони придбати не можна.
показать весь комментарий
08.06.2021 12:21 Ответить
Разные бывают у людей причины:
- нарколог
- психиатр
- денег нет
- учеба в школе
показать весь комментарий
08.06.2021 11:57 Ответить
земля - скоро будет главной причиной
показать весь комментарий
08.06.2021 12:35 Ответить
"Молдавия

Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
показать весь комментарий
08.06.2021 11:59 Ответить
А ТАК ЖИВУТ СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ, ОНИ ИМЕЮТ ПРАВО НА САМОЗАЩИТУ С ПОМОЩЬЮ БОЕВОГО ОРУЖИЯ!
"В каждом из 50 штатов США (а также в округе Колумбия) разрешено скрытое
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."
показать весь комментарий
08.06.2021 12:02 Ответить
У гражданского населения США больше стрелкового оружия чем у всех армий мира вместе взятых!
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."
показать весь комментарий
08.06.2021 12:04 Ответить
 
 