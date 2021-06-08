Неизвестный ночью расстрелял супружескую пару на Житомирщине, - полиция. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Ночью 8 июня в одном из сел на территории Коростышевской громады Житомирского района неизвестный стрелял в супругов, в результате полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте, сообщает полиция области.
"Около 00:30 в полицию поступило сообщение от жительницы с.Грубское о стрельбе…Предварительно установлено, что 8 июня, около 00:25, неизвестный снаружи через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там находились супруги, отдыхали. От полученных травм погиб мужчина, 1974 года рождения. Его жена, 1982 года рождения, получила огнестрельные ранения и без сознания доставлена в реанимационное отделение больницы", - сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время происшествия в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов. Ребенок ранений не получил.
Полицейские устанавливают причастных лиц и их местонахождение.
Уголовное производство начато по ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Все преступники вооружены давно.
- нарколог
- психиатр
- денег нет
- учеба в школе
Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
"В каждом из 50 штатов США (а также в округе Колумбия) разрешено скрытое
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."
Набирай в ютубе:
"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."