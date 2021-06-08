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аэропорт (1494) Днепропетровщина (2892) Зеленский (16567) авиасообщение (786)

Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Подчеркивается, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев - Кривой Рог. С сегодняшнего дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по данному маршруту.

"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", - сказал Зеленский.

Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 01
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 02
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 03
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 04
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 05
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП 06

Ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.

"Это происходит в рамках развития аэропортов и авиасообщения для того, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого большого развития регионального авиасообщения не было давно", - рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в рамках программы "Большая стройка" происходит развитие региональных аэропортов Украины.

Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский также осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка.

Кроме того, в Днепре под председательством президента состоится заседание палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

Читайте также: Возобновлено регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом, - аэропорт "Борисполь"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+23
Літак то рейсовий, але це - перший рекламний політ. Тому Зєлєнскій ще й гроші за рекламу взяв. 😁Цікаво, скільки на тому рейсі було звичайних громадян? І чи були вони там взагалі?
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08.06.2021 11:35
+22
Сцикло зелене прилетіло рейсовим літаком... Воно одне там гівно летіло чи тільки зі своїми гондонами ? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 8909
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 6838
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08.06.2021 11:35
+19
Рейсовым самолетом, но летел он и охрана? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 4552
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08.06.2021 11:36
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Літак то рейсовий, але це - перший рекламний політ. Тому Зєлєнскій ще й гроші за рекламу взяв. 😁Цікаво, скільки на тому рейсі було звичайних громадян? І чи були вони там взагалі?
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08.06.2021 11:35 Ответить
он также летал рейсовым самолётом, как ездит на велике на работу
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08.06.2021 11:41 Ответить
може хтось і зголоситься, але сумніви беруть Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 2401
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08.06.2021 11:46 Ответить
путлер в Женев едет с Байденом встречаться и вопросы мирового устройства решать, а зеля едет в Днепр, потому что по каломыйскому соскучился....
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08.06.2021 11:50 Ответить
Беня живёт в Швейцарии, у него аллергия на Украину. Нет его в Днепре.
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08.06.2021 12:42 Ответить
во-первых, он не бэня а изя (игорёк по нашему). во-вторых - ну ты фантаст! ты понимаешь что если за финансовые аферы за жопу берёт американское ФБР то прятаться можно только в Украине (где твой человек у власти и не позволит тебя выдать) или в другой какой-нибудь рашке , которая с американцами бодается. за американские дела даже Израиль может своего хитрожопого еврея выдать , а Швейцарии этот финаферист страшно нужен? себе дороже.... в-третьих - а ты что у изи в обслуге работаешь, что такой обизнаный?
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08.06.2021 14:36 Ответить
рівень СЛОНА і моськи. Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 5282
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08.06.2021 12:54 Ответить
Сцикло зелене прилетіло рейсовим літаком... Воно одне там гівно летіло чи тільки зі своїми гондонами ? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 8909
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 6838
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08.06.2021 11:35 Ответить
Меня поражает наивность украинцев , которые как нелохи верят что ЗЕ президент Украины.
Президент Украины Коломойский, а ЗЕ кукла , президент для дурачков
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08.06.2021 11:35 Ответить
Точно не Ермак?
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08.06.2021 12:25 Ответить
Рейсовым самолетом, но летел он и охрана? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 4552
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08.06.2021 11:36 Ответить
Пожарных-в кортеж! Иначе жди беды,не дай Бог...
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08.06.2021 11:36 Ответить
поехал родаков проведать.... будет советоваться с мамой шо его дальше делать....билет за свои кровные брал?
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08.06.2021 11:37 Ответить
окорочка курячи з макарошками мами повиз
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08.06.2021 11:53 Ответить
ща,он же не лох какой то
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08.06.2021 12:22 Ответить
Закладемось, що до пів року нас чекають дострокові!
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08.06.2021 11:37 Ответить
я тобі тільки одне скажу - ти дядьку невиправний оптіміст!
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08.06.2021 11:47 Ответить
а може реаліст?
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08.06.2021 11:48 Ответить
До речі, доброго тут нас нічого не чекає. Вони просто хочуть пересісти на наступний потяг, поки ще то рейтинги дозволяють. Точніше, поки ще є можливість їх малювати. Так що оптимізму тут а ні краплі...
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08.06.2021 11:50 Ответить
а ты шо не понял что зеля едет в Днепр встретится с каломыйским и решить шо ему делать с запросом Штатов на арест каломыйского... как его куратор скажет так и будет!
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08.06.2021 11:54 Ответить
Позачергові будуть, але не через півроку.
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08.06.2021 12:22 Ответить
))))оно реально к досрочным готовится -ну теперь выход Запада ,который зекретина не переваривает -вагнеровцы и вся остальная куча зелёного дерьма,чтоб шмаркля утоп
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08.06.2021 11:37 Ответить
Зачем ему (им) досрочные?
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08.06.2021 12:23 Ответить
Ну восемь лет лучше чем три года ,через которые его фиг выберут -вот оно теперь попытается ,на хайпе,вылезти
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08.06.2021 12:49 Ответить
самолет пустой был 100%
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08.06.2021 11:37 Ответить
"я всегда знал что сторонники зеленского идиоты.." Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 2831
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 7884
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08.06.2021 11:52 Ответить
Найвеличніша перемога.Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 4256
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08.06.2021 11:38 Ответить
Петух, а йули...
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 5538
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08.06.2021 11:54 Ответить
картинка называется "украинец зеля и малороссы"
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08.06.2021 11:56 Ответить
а в кривом рогу есть аэропорт?
если давно туда не летали самолеты, то кто и за какие бабки восстановил этот аэропорт?
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08.06.2021 11:39 Ответить
Стрелок - да зеленое говнище в очередной раз....
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 5586
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08.06.2021 11:57 Ответить
а чому не на веліке??
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08.06.2021 11:40 Ответить
Да написать и в ролик для стада отснять можно всё что угодно. Этого дурака в прицепе с рулём в руках возили, однако всем было сказано, что он водил теслу.
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08.06.2021 11:40 Ответить
Ужас какой....Голобородько, "простой парень из народа", через два года у власти, решил таки полететь простым рейсом. Вопрос - а в этом самолёте были ещё просто пассажиры, кроме свиты этого "простого парня" ? Ещё даже кому-то из простого народа хватило место ? Что-то сомневаюсь. А кортежные авто полетели другим нормальным рейсом ? Бедные украинцы, которые хотели в эти дни улететь в Кривой Рог.
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08.06.2021 11:41 Ответить
вы верите,что в кривой рог лететь очередь желающих?!
на кой там аэропорт?!
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08.06.2021 12:25 Ответить
Возвращается пускай маршруткой. Без охраны. Как большинство граждан. Или на велике, как прототип - Голобородько
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08.06.2021 11:44 Ответить
А де ровер, пронюхав? Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 2457
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08.06.2021 11:44 Ответить
Дніпро тримайся!
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08.06.2021 11:44 Ответить
а ещё думаю в Днепре будет тайная ночная встреча вовы с куратором слуг народа и самого гарантика изей калосыйским на тему "США требуют на заклание тебя дядя изя и шо я должен по этому поводу делать?".
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08.06.2021 11:44 Ответить
в полете рейсовым самолетом есть свои плюсы и минусы

плюс это пиар . теперь кретины . пардон . зебуины могут хлопать в ладошки и умиляться Бубочкой . это не плохо для рейтинга

из минусов . пришлось выкупить все билеты на рейс что бы охрана и свита поместилась и не дай боже не проник цивильный пассажир . мало ли какие эксцессы . еще в рожу плюнет президенту
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08.06.2021 11:45 Ответить
Выкупить все билеты и полностью эвакуировать аэропорты отбытия и прибытия.

Иначе ЗЕ слишком сцыкотно.
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08.06.2021 12:02 Ответить
Гастролі почалися?
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08.06.2021 11:49 Ответить
мама на ковер вызвала, за систэмни передозы
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08.06.2021 11:56 Ответить
Опять подчеркнул, что он "равнее других". Где маска?!
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08.06.2021 12:01 Ответить
Он переболел и это не новость.
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08.06.2021 12:07 Ответить
а кому єта авіакомпанія належить?
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08.06.2021 12:03 Ответить
Занят привычным делом, рекламирует "хот доги".
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08.06.2021 12:04 Ответить
А зачем, кстати, самолетам летать в Кривой Рог? Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 6906

Вот в Енакиево не было никогда аэропотрта и никто ничего не потерял.
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08.06.2021 12:05 Ответить
Рейсовий...🤣
Але рейсом летіли лише бубочка, боярє та охорона...
А я, грішним ділом, подумав що зє скоро на лісапєт пересяде... 😁
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08.06.2021 12:05 Ответить
Этот "рейсовый" мог вполне из Гостомеля лететь. Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 3016

Бо ЗЕ и народ несовместримы.
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08.06.2021 12:13 Ответить
ОП, огласите стоимость этого полета?
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08.06.2021 12:11 Ответить
Рейсовым, при этом выкупив все билеты.
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08.06.2021 12:12 Ответить
Наркомана ЗЕ вывезли на историческую родину травки пощипать смогом меткомбинатов подышать. Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 4124
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08.06.2021 12:19 Ответить
Крутые чуваки!!!!Молодеж!!!
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08.06.2021 12:22 Ответить
Оставшиеся после Зели места заняли охрана и банда Ермака. Какой же это рейсовый самолет? Оставили без билетов простых смертных. Обычная рекламная акция для ЗЕлохтората.
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08.06.2021 12:23 Ответить
кстати, "Роза ветров" это компания бени
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08.06.2021 12:39 Ответить
опять устал?
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08.06.2021 14:21 Ответить
лохи рады
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08.06.2021 16:11 Ответить
ОПа забыла упомянуть, что эта авиакомпания принадлежит бене, которому зеленский из бюджета заплатил за перелет ОПы, охраны и пр. прихлебателей)))
Беня в долгу не остался---поблагодарил
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09.06.2021 02:26 Ответить
Така запекла боротьба з олігархами, аж очі печеЗеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 5200
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09.06.2021 02:27 Ответить
какая пидступная зрадуля.
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09.06.2021 03:40 Ответить
 
 