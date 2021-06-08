Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Днепропетровскую область, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Подчеркивается, что это первый полет, который осуществила авиакомпания WindRose по маршруту Киев - Кривой Рог. С сегодняшнего дня начнутся регулярные рейсы бортов авиакомпании по данному маршруту.
"Сегодня открываются рейсы украинских авиакомпаний в Кривой Рог, куда давно не летали самолеты", - сказал Зеленский.
Ранее были открыты регулярные авиарейсы в Черновцы и Ужгород.
"Это происходит в рамках развития аэропортов и авиасообщения для того, чтобы людям из отдаленных регионов было удобно добираться в Киев. Такого большого развития регионального авиасообщения не было давно", - рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, в рамках программы "Большая стройка" происходит развитие региональных аэропортов Украины.
Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский также осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка.
Кроме того, в Днепре под председательством президента состоится заседание палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.
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Президент Украины Коломойский, а ЗЕ кукла , президент для дурачков
если давно туда не летали самолеты, то кто и за какие бабки восстановил этот аэропорт?
на кой там аэропорт?!
плюс это пиар . теперь кретины . пардон . зебуины могут хлопать в ладошки и умиляться Бубочкой . это не плохо для рейтинга
из минусов . пришлось выкупить все билеты на рейс что бы охрана и свита поместилась и не дай боже не проник цивильный пассажир . мало ли какие эксцессы . еще в рожу плюнет президенту
Иначе ЗЕ слишком сцыкотно.
Вот в Енакиево не было никогда аэропотрта и никто ничего не потерял.
Але рейсом летіли лише бубочка, боярє та охорона...
А я, грішним ділом, подумав що зє скоро на лісапєт пересяде... 😁
Бо ЗЕ и народ несовместримы.
Беня в долгу не остался---поблагодарил