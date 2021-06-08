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Криминальному "авторитету" из Закарпатья, внесенному в список СНБО, сообщили о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Криминального "авторитета" подозревают в вымогательстве несуществующего долга от директора частного предприятия. Средства должны быть направлены в так называемый преступный "общак".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований НПУ. 

"Известно, что злоумышленник - неоднократно судимый, в том числе за умышленное убийство и разбой. Имеет существенные связи с криминалитетом в Закарпатье и статус так называемого "смотрящего" по одному из районов в регионе. Пользуясь этим, он требовал у директора одного из местных предприятий "долг" для пополнения "общака". При этом давил психологически, угрожая физической расправой", - подчеркивается в сообщении.

В Нацполиции отметили, что "по материалам оперативников управления стратегических расследований в Закарпатской области следователи областного управления полиции под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры сообщили уголовному "авторитету" о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается".

Этот подозреваемый в числе 111-ти уголовных "авторитетов", включен в санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.

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Криминальному авторитету из Закарпатья, внесенному в список СНБО, сообщили о подозрении, - Нацполиция 01
Криминальному авторитету из Закарпатья, внесенному в список СНБО, сообщили о подозрении, - Нацполиция 02
Криминальному авторитету из Закарпатья, внесенному в список СНБО, сообщили о подозрении, - Нацполиция 03
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а если бы его не включили в списки, что тогда? Пусть гуляет?
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08.06.2021 13:00 Ответить
Шото я не понял...

После того, как несколько дней назад ЗЕ победил ВСЕХ криминальных авторитетов одной бумажкой, , а Данилов про это эпично заявил с высокой трибуны СНБО, в Украину завезли срочно новых шоле? Криминальному "авторитету" из Закарпатья, внесенному в список СНБО, сообщили о подозрении, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9342

Или просто ЗЕ, как всегда, откровенно соврал и воров в законе он победит только после того, как посадит миллиард деревьев и построит космодром для олимпиады?
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08.06.2021 13:21 Ответить
Этот подозреваемый в числе 111-ти уголовных "авторитетов", включен в санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.Источник: https://censor.net/ru/p3270095

Вы, господа, главу нашего СНБО слушали?!
Нет у нас уже "авторитетов"!
Нету!
А вы "111" пишете!
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08.06.2021 13:34 Ответить
Головні "авторитети" їздять до Шефіра, а він до них, але чомусь РНБО їх не бачить)
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08.06.2021 13:37 Ответить
 
 